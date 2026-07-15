Liệu tuyển Anh có thể vượt qua 'ngọn núi' Argentina?

TPO - Tuyển Anh tiến vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở trước Na Uy. Giờ đây, "Tam Sư" sẽ phải đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ đầu giải đấu. Lionel Messi cùng tuyển Argentina rõ ràng là hai trong số những đội bóng xuất sắc nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại, và HLV Thomas Tuchel sẽ cần vận dụng tối đa tư duy chiến thuật của mình để vượt qua thử thách này.

Huấn luyện viên của Argentina, Lionel Scaloni, đã xây dựng một lối vận hành đội bóng dựa trên các điểm mạnh của các cầu mà ông đang sở hữu thủ để định hình hệ thống chiến thuật, thay vì bắt cầu thủ phải thích nghi với một sơ đồ cứng nhắc có sẵn. Nhờ việc phát huy tối đa năng lực từng cá nhân và gắn kết họ thành một tập thể thống nhất đầy sức mạnh.

Với lối chơi chặt chẽ cùng sự góp mặt của đông đảo các tiền vệ, Argentina đã tạo dựng được bản sắc riêng, một phong cách vừa độc đáo, khác biệt so với các đội còn lại tại FIFA World Cup 2026, vừa cực kỳ hiệu quả. Dưới đây là một số ý kiến ​​về cách tuyển Anh có thể tìm ra lời giải cho bài toán khó này và đánh bại đội đương kim vô địch.

Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất

Đừng để Argentina dồn ép. Họ có đủ khả năng để xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng ngự lùi sâu nào. Từ những cú sút xa cho đến các đường chuyền dài nhắm đến các tiền đạo nguy hiểm, họ sở hữu mọi phương án để phá vỡ lối chơi phòng ngự số đông. Đó chính xác là kịch bản đã diễn ra trong các trận đấu với Cape Verde, Ai Cập và bất kỳ đội bóng nào từng chọn cách "dựng xe buýt" trước khung thành. Việc để Argentina dồn ép và kiểm soát thế trận trong thời gian dài chẳng khác nào hành động tự sát.

Argentina đang là đội tuyển ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup 2026.

Bộ đôi trung vệ Lisandro Martínez và Cristian Romero rất xuất sắc trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới. Trong trận gặp Thụy Sĩ, Martinez đã có 3 pha rê dắt thành công và thực hiện 9 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân đối phương. Nếu các tiền đạo có thể gây áp lực liên tục lên bộ đôi trung vệ này, họ sẽ làm gián đoạn đáng kể quá trình triển khai bóng của đối thủ. Harry Kane là mẫu cầu thủ gây áp lực rất thông minh, anh có thể phối hợp cùng Jude Bellingham để chia cắt hàng phòng ngự và hàng tiền vệ của Argentina.

Triển khai bóng ra biên và tạt bóng vào vòng cấm

Hệ thống chiến thuật của Scaloni bóp nghẹt đối thủ ngay tại khu vực giữa sân. Thay vì sử dụng các cầu thủ chạy cánh thuần túy, họ bố trí các tiền vệ ở những vị trí này và áp đảo tuyến giữa đối phương bằng lối chơi phối hợp chuyền ngắn rồi di chuyển liên tục. Thông qua việc luân chuyển bóng và di chuyển không bóng tích cực, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes cùng các đồng đội thu hút đông đảo cầu thủ đối phương lao vào tranh chấp.

Sau đó, họ tận dụng kỹ thuật cá nhân điêu luyện để thoát khỏi vòng vây khi đã kéo được nhiều hậu vệ rời bỏ vị trí. Cách chơi này phá vỡ cấu trúc phòng ngự của đối thủ và tạo ra những khoảng trống mênh mông ở hai hành lang cánh. Do đó, việc co cụm đội hình vào trung lộ sẽ vô tình tạo điều kiện cho điểm mạnh của họ phát huy tác dụng.

Đội tuyển Anh phải hạn chế co cụm đội hình vào trung lộ.

Ngoài ra, đội bóng này thường thực hiện các hành động phòng ngự ở khu vực giữa sân thay vì lùi sâu về sát vòng cấm địa. Họ ưa thích lối chơi gây áp lực tầm cao hơn là phòng ngự lùi sâu chịu trận. Vì vậy, những pha bóng táo bạo có thể mang lại thành quả nếu đội tuyển Anh gây sức ép và giam chân được họ ở phần sân nhà. Vũ khí lợi hại của Argentina là những đường chuyền hoặc pha di chuyển chéo sân cũng chính là điểm yếu.

Do ưu tiên phòng ngự khu vực hơn là kèm người 1-1, họ dễ bị đánh bại bởi các tình huống chuyền bóng chéo sân kết hợp với những pha băng cắt bất ngờ từ tuyến sau. Nhiều bàn thua mà các học trò của Scaloni phải nhận đều xuất phát từ những pha di chuyển chéo sân đầy táo bạo của cầu thủ hoặc đường chuyền chéo sân sắc lẹm.

Những cầu thủ có khả năng tranh chấp tay đôi và không chiến tốt sẽ là mối đe dọa lớn đối với Argentina. Harry Kane và Jude Bellingham lại là quân bài chủ chốt của Tuchel ở khía cạnh này. Hai cầu thủ chạy cánh như Anthony Gordon và Bukayo Saka cũng đóng vai trò quan trọng, họ là những người có khả năng bứt tốc và tạt bóng rất tốt.

Kane và Bellingham có thể đánh bại hàng phòng ngự Argentina bằng các pha không chiến.

Giải quyết trận đấu trong 90 phút hoặc trong thời gian thi đấu của hiệp phụ

Đây có lẽ là thử thách khó khăn nhất đối với Thomas Tuchel và các học trò. Lối chơi của Argentina phù hợp với những trận đấu kéo dài. Trên mặt trận tấn công, Argentina không tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Họ thi đấu hiệu quả nhờ những pha di chuyển bùng nổ trong thời gian ngắn và các đường chuyền cự ly trung bình để tạo cơ hội. Cộng thêm khả năng tận dụng tình huống cố định cực tốt, họ trở thành một tập thể có thể tạo ra cơ hội nguy hiểm ở bất kỳ thời điểm nào.

Trong số 17 bàn thắng mà Lionel Messi cùng đồng đội ghi được, có tới 8 bàn đến sau phút thứ 80. Thể lực không phải là vấn đề quá lớn vì họ không cần tốn quá nhiều sức để ghi bàn. Họ gây sức ép dồn dập khiến đối thủ phải rời bỏ vị trí phòng ngự khi cả đội hình Argentina dâng cao; và chẳng mấy chốc, Messi sẽ thực hiện pha bứt tốc ngắn hướng về khung thành để ghi bàn hoặc tung ra đường kiến ​​tạo.

Argentina ghi được rất nhiều bàn thắng sau phút 80.

Không ai phải chạy đến kiệt sức vì luôn có đồng đội trong trang phục trắng-xanh ở gần đó, sẵn sàng hỗ trợ chỉ trong tích tắc. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Messi, dù đã 39 tuổi và không còn duy trì được tốc độ hay sự nhanh nhẹn như thời đỉnh cao, vẫn đang thi đấu đầy bùng nổ. Trận đấu càng kéo dài, cán cân chiến thắng sẽ càng nghiêng dần về phía Argentina một cách chắc chắn.

Argentina từng thắng tới 2 loạt sút luân lưu trong hành trình giành chức vô địch World Cup 2022. Thủ môn Emiliano Martinez sở hữu chiều cao ấn tượng, lên tới 1m95 và anh rất xuất sắc ở kỹ năng cản phá các cú sút luân lưu. Argentina sẽ không ngại đưa trận đấu đi đến loạt luân lưu nếu họ không thể sớm định đoạt kết quả trong thời gian thi đấu chính thức.

Emiliano Martinez là chuyên gia bắt luân lưu.

Làm thế nào để "bắt chết" Messi?

Không có giải pháp thực sự nào để khắc chế hoàn toàn cầu thủ này. Số 10 của Argentina có thể tự mình xoay xở hoặc điều tiết lối chơi. Nếu dồn quá nhiều người để kèm cặp, bạn sẽ vô tình để lộ khoảng trống mênh mông cho các đồng đội của anh ấy khai thác. Còn nếu không, anh ấy sẽ xé toạc hàng phòng ngự của bạn bằng các đường chuyền đầy tinh tế. Trong hệ thống chiến thuật của Scaloni, sự bùng nổ của Messi là điều khó lòng ngăn cản.

Đây sẽ là một cuộc chiến tiêu hao nhiều sức lực đối với đội tuyển Anh. Việc làm tốt những chi tiết nhỏ, như thắng các pha tranh chấp tay đôi, nhanh chân hơn đối thủ trong những tình huống bóng bật ra, thực hiện các pha di chuyển song song hay băng vào bồi bồi tiếp sau cú sút, sẽ đóng vai trò then chốt để tận dụng những cơ hội dù là nhỏ nhất. Premier League thường được ca tụng là giải đấu giàu tính "va chạm" và giàu thể lực nhất; giờ là lúc để chứng minh điều đó trên sân khấu World Cup.