Cầu thủ CLB bóng đá Quảng Ninh bị nợ lương 3 tháng

TPO - Nhiều cầu thủ CLB bóng đá Quảng Ninh cho biết chưa được thanh toán tiền lương trong 3 tháng, dù mùa giải hạng nhất quốc gia 2025/2026 đã khép lại hơn một tháng.

Tập thể cầu thủ và thành viên CLB bóng đá Quảng Ninh vừa gửi đơn kiến nghị đến ban lãnh đạo đội bóng, đề nghị thanh toán tiền lương các tháng 3, 4 và 5 theo thỏa thuận.

Các cầu thủ CLB bóng đá Quảng Ninh.

Theo nội dung đơn, trong thời gian qua, các cầu thủ đã nhiều lần chủ động liên hệ, trao đổi với ban lãnh đạo CLB về việc chi trả tiền lương và nhận được cam kết sẽ sớm giải quyết. Tuy nhiên, đến nay, các khoản tiền trên vẫn chưa được thanh toán.

“Trong suốt mùa giải, chúng tôi luôn nỗ lực tập luyện, thi đấu và hoàn thành đầy đủ trách nhiệm với tinh thần chuyên nghiệp, cống hiến hết mình vì CLB. Chúng tôi đề nghị ban lãnh đạo khẩn trương thanh toán đầy đủ tiền lương các tháng 3, 4 và 5, đồng thời có thông báo chính thức về thời gian chi trả để các thành viên trong đội yên tâm”, đội trưởng CLB Quảng Ninh Bùi Văn Hiếu đăng trên trang cá nhân.

Theo các cầu thủ, việc chậm thanh toán lương kéo dài đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhiều thành viên đội bóng. Mùa giải đã kết thúc hơn một tháng nhưng quyền lợi cơ bản của họ vẫn chưa được bảo đảm.

Đội trưởng CLB Quảng Ninh Bùi Văn Hiếu.

Đại diện CLB bóng đá Quảng Ninh cho biết đội bóng đang cố gắng khắc phục những khó khăn về tài chính để sớm thanh toán tiền lương cho các cầu thủ.

Ám ảnh từ cuộc khủng hoảng năm 2021

Thông tin các cầu thủ CLB Quảng Ninh bị nợ lương khiến nhiều người hâm mộ vùng mỏ lo ngại, bởi bóng đá Quảng Ninh từng trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Năm 2021, nhiều cầu thủ Than Quảng Ninh đồng loạt lên tiếng vì bị nợ lương, thưởng và các khoản chế độ trong thời gian dài. Đội bóng sau đó không thể tiếp tục duy trì hoạt động chuyên nghiệp và phải giải thể, khép lại hành trình hơn nửa thế kỷ của một CLB giàu truyền thống.

Bởi vậy, việc đội bóng mang tên Quảng Ninh một lần nữa xuất hiện thông tin cầu thủ kiến nghị vì bị nợ lương đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

CLB bóng đá Quảng Ninh được thành lập năm 2024, sau khi Than Quảng Ninh giải thể. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Văn Đàn, đội bóng thăng liền hai hạng sau ba mùa giải để góp mặt tại giải hạng nhất quốc gia 2025/2026.

Trước mùa giải, CLB Quảng Ninh đặt mục tiêu cạnh tranh nhóm đầu và hướng tới suất thăng hạng. Tuy nhiên, đội bóng thi đấu không như kỳ vọng, kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Dù không sử dụng ngoại binh, lực lượng chủ yếu là các cầu thủ nội, hưởng lương cứng và không có khoản lót tay như nhiều CLB chuyên nghiệp khác, đội bóng vẫn hoàn thành mục tiêu trụ hạng.