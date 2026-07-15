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Thể thao

Nghịch lý khó hiểu của dàn sao Premier League trên tuyển Anh

Đặng Lai

TPO - World Cup 2026 đang chứng kiến một đội tuyển Anh thi đấu ổn định, khá thuyết phục. Thành quả là họ đã tiến sâu tới vòng bán kết. Nhưng đi kèm với đó là một thống kê trớ trêu. Tính đến thời điểm này, chưa có bất kỳ cầu thủ nào đang thi đấu tại Premier League ghi bàn cho Tam sư.

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Toàn bộ các pha lập công quan trọng của tuyển Anh ở giải đấu năm nay đều mang đậm dấu giày của những ngôi sao đang thi đấu tại nước ngoài, điển hình là Harry Kane (đang khoác áo Bayern Munich) và Jude Bellingham (Real Madrid). Đến người duy nhất ngoài bộ đôi này “nổ súng” cho Tam sư cũng không chơi bóng ở Ngoại hạng Anh mùa vừa qua. Đó là Marcus Rashford.

Đây thực sự là một nghịch lý khó hiểu đối với đội bóng xứ sở sương mù. Ngoại hạng Anh từ lâu luôn tự hào là giải vô địch quốc gia hấp dẫn, khốc liệt nhất hành tinh và luôn là nguồn cung cấp lực lượng nòng cốt dồi dào cho đội tuyển quốc gia.

Sự kỳ lạ của thống kê này càng được khắc họa rõ nét khi chúng ta đối chiếu với các ứng cử viên vô địch khác. Tại sân chơi World Cup, các đội tuyển như Tây Ban Nha, Đức hay Pháp đều đặn đón nhận nhiều bàn thắng từ các chân sút đang chinh chiến tại giải quốc nội. Đó là Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal… của Tây Ban Nha, Desire Doue, Ousmane Dembele… của Pháp hay Jamal Musiala, Felix Nmecha… của Đức.

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Kane và Bellingham ghi gần như tất cả bàn thắng cho tuyển Anh

Thậm chí, ngay cả ở những đội tuyển sở hữu các giải vô địch quốc gia kém sức hút hơn như Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Brazil… thì các cầu thủ thi đấu trong nước vẫn biết cách tỏa sáng để mang về niềm vui cho người hâm mộ. Việc một cường quốc bóng đá với giải đấu quốc nội trị giá hàng tỷ bảng lại phải sống hoàn toàn bằng "hơi thở" của các cá nhân thi đấu ở nước ngoài là một hiện tượng khá trớ trêu, nhất là khi số lượng cầu thủ trong nước của họ vẫn chiếm 3/4 lực lượng tham dự World Cup chứ không khiêm tốn như những đội Argentina, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, Brazil...

Có nhiều nguyên nhân được giới chuyên môn đưa ra để lý giải cho sự bế tắc này. Một mặt, áp lực thi đấu và lịch trình dày đặc tại giải Ngoại hạng Anh có thể đã bào mòn phần nào thể lực cũng như cảm giác không gian của các ngôi sao tấn công khi họ bước ra đấu trường quốc tế. Đó là lý do những Bukayo Saka, Eberechi Eze hay Noni Madueke lép vế hơn khá nhiều các đồng đội trên tuyển.

Mặt khác, hệ thống chiến thuật của đội tuyển Anh dường như đang được vận hành để phục vụ tối đa cho khả năng dứt điểm của bộ đôi Kane - Bellingham. Điều này vô tình khiến các vệ tinh xung quanh dù có thể bùng nổ ở CLB nhưng lại phải hy sinh thầm lặng, lùi sâu đóng vai trò kiến tạo, pressing hoặc thu hút sự chú ý của hậu vệ đối phương.

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Saka và Rice đóng góp cho đội tuyển bằng những pha kiến tạo

Lý giải này có lẽ hợp lý hơn cả vì từ đầu World Cup 2026, Anthony Gordon (người mùa trước khoác áo Newcastle) có 3 kiến tạo, Bukayo Saka cũng góp 3 kiến tạo. Bên cạnh đó là những pha hỗ trợ đồng đội ghi bàn của 2 tiền vệ đang chơi ở trong nước là Anderson và Declan Rice.

Việc phụ thuộc vào phong độ ghi bàn của Kane và Bellingham là một con dao hai lưỡi của Tam sư. Để chinh phục Cúp vàng hay trước mắt là thắng Argentina để vào chung kết, tuyển Anh cần sự đa dạng hơn trong các phương án tiếp cận khung thành. Đây chính là lúc những viên ngọc quý của Ngoại hạng Anh phải chứng minh giá trị bằng những bàn thắng, vừa để mang về chiến thắng cho đội nhà, vừa giúp chấm dứt cái dớp trên tuyển.

Đặng Lai
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