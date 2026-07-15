Còn ai nghi ngờ Jude Bellingham?

TPO - Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, truyền thông Anh còn tranh luận câu chuyện Jude Bellingham có xứng đáng đá chính ở vị trí số 10 bằng Morgan Rogers hay Eze. Cho tới bán kết, tất cả đã có câu trả lời.

Tầm ảnh hưởng của Bellingham tại tuyển Anh vượt lên cả Harry Kane trong 2 trận gần nhất. Trước Mexico, Bellingham lập cú đúp bàn thắng, giúp "Tam sư" vượt qua giai đoạn căng thẳng nhất ở chảo lửa Estadio Azteca. Đến trận gặp Na Uy, Bellingham lại lập cú đúp bàn thắng vào đúng những phút bù giờ của 2 hiệp.

Bellingham đã trở lại phiên bản hoàn hảo nhất tại World Cup 2026. Trước khi tuyển Anh lên đường sang Mỹ, các chuyên gia bóng đá xứ sở sương mù còn tranh luận về chuyện Bellingham có xứng đáng đá chính hay không. Họ đặt câu hỏi về việc tại sao Cole Palmer và Phil Foden bị loại, trong khi Bellingham có mặt. Và không ít ý kiến nhận định nếu nhìn vào phong độ, Eze có thể lấy luôn vị trí đá chính của Bellingham.

Bellingham tỏa sáng đúng lúc tuyển Anh cần.

Tại sao tất cả nghi ngờ Bellingham?

Số 10 của tuyển Anh đã chật vật trong giai đoạn đầu thích nghi với chiến thuật của Thomas Tuchel. HLV Tuchel từng chê thẳng tuyển Anh đá nhạt nhòa. Sau đó, Bellingham chia sẻ ẩn ý về chuyện "Tam sư" không tệ đến thế. Và rồi, truyền thông Anh dẫn câu chuyện đến mức tiêu cực như Bellingham và Tuchel không hợp nhau.

Phong độ của Bellingham trước World Cup 2026 không ấn tượng. Mùa 2025/26, Bellingham ra sân 28 trận, ghi 9 bàn và có 6 kiến tạo cho Real Madrid. Cựu sao Dortmund đã trải qua ca phẫu thuật trật khớp vai, dẫn đến phong độ bất ổn. Sự sa sút của Bellingham một phần đến từ việc Real thay đổi cách chơi dưới triều đại HLV Xabi Alonso, sau đó là Alvaro Arbeloa.

Bellingham chơi tệ ở tuyển Anh trong giai đoạn Tuchel nắm quyền. Trước World Cup 2026, đã 2 năm ròng rã, tiền vệ này không ghi bàn cho "Tam sư". Giới phân tích đã mổ xẻ từng lát cắt về khả năng Bellingham tỏa sáng ở World Cup 2026. Nhìn vào phong độ của ngôi sao này ở mùa giải 2025/26, màn thể hiện ở chính tuyển Anh và cả câu chuyện được cho bất đồng nhẹ giữa Bellingham và HLV Tuchel.

Không nhiều người nghĩ Bellingham sẽ tỏa sáng tại World Cup 2026.

Sau 6 trận ra sân ở World Cup 2026, màn trình diễn của Bellingham đáp trả mọi hoài nghi về anh. Không phải là sự vật vờ như lo ngại, Bellingham chạy khỏe, đầy khát khao cống hiến khi được Tuchel tin tưởng. Ngôi sao Real Madrid đã đứng lên gánh vác trọng trách "ngòi nổ" chủ lực ở những thời điểm quan trọng.

Khi Harry Kane bị khóa chặt, đã có Bellingham liên tiếp nổ súng ở 2 trận đấu khó nhằn trước Mexico và Na Uy. Quan trọng hơn hết là đóng góp toàn diện của Bellingham trong vai trò kết nối hàng tiền vệ và tấn công tuyển Anh. Các con số thống kê sẽ chỉ ra cụ thể màn trình diễn của ngôi sao sinh năm 2003 đang tốt ra sao.

Bellingham đang dẫn đầu tuyển Anh về số lần tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội (6), rê bóng thành công tốt thứ 2 sau Gordon (7). Anh đóng góp tích cực trên mặt trận phòng ngự, trong đó có chỉ số tắc bóng thành công tốt thứ 2 "Tam sư", chỉ kém Elliot Anderson (10 lần).

Bellingham có 6 bàn tương đương Kane. Anh đi vào lịch sử với tư cách là tiền vệ ghi bàn nhiều nhất các kỳ World Cup 2026. Tính chất quan trọng ở các bàn thắng của Bellingham đang nhỉnh hơn cả Kane. Và sẽ không quá nếu nói anh là vị trí quan trọng nhất cho toan tính của HLV Tuchel.

Argentina làm gì để khóa chặt Bellingham

Cuộc chiến tuyến giữa ở trận bán kết giữa Argentina và Anh sẽ đặc biệt nẩy lửa. Một bên là bộ ba Anderson, Rice và Bellingham, với sức trẻ, nhiệt huyết, dồi dào thể lực và tất cả đều có bộ kỹ năng toàn diện. Bên kia là Leandro Paredes, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister, là những nhà vô địch thế giới, đều có đẳng cấp và bản lĩnh ở trận cầu lớn.

Argentina bất lực trong nhiệm vụ áp đảo tuyến giữa Thụy Sĩ và triển khai thế trận chủ động theo cách của họ. Một mình Granit Xhaka đã khiến Argentina chật vật ở tuyến giữa trong nhiều thời điểm trận đấu. So với Cape Verde, Ai Cập hay Thụy Sĩ, sức mạnh hàng tiền vệ tuyển Anh khác hẳn và nhà ĐKVĐ chuẩn bị đương đầu thử thách cực đại.

Bellingham là tiền vệ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup.

Phải ngăn Bellingham tỏa sáng, đó là bài toán mà HLV Lionel Scaloni đặt lên hàng đầu. Trên lý thuyết, vị trí đối đầu Bellingham nhiều nhất sẽ là Paredes - tiền vệ phòng ngự Argentina. Paredes đã hồi phục chấn thương và trở lại, chiếm lấy suất đá chính. Anh chơi tròn vai trong 2 trận đã qua, kịp làm nóng trước khi va chạm tiền vệ công hay nhất World Cup 2026.

Vị trí ở giữa trung vệ và tiền vệ phòng ngự (zone 14) sẽ tạo ra áp lực lớn cho Argentina. Kane sẽ đá cắm. Bellingham hỗ trợ phía sau. Nhưng xu hướng di chuyển của cả 2 linh hoạt và thường xuyên đổi vai trò. Sẽ không bất ngờ nếu Bellingham có nhiều thời điểm chơi như một tiền đạo, nhường vai trò làm bóng cho Kane.

Bộ đôi trung vệ Lisandro Martinez và Cristian Romero sẽ đương đầu áp lực cùng lúc từ Kane và Bellingham. Tấn công bóng bổng vẫn là vũ khí chủ lực của "Tam sư" ở giải đấu năm nay. Và khi Argentina sẽ phải lo về các pha chống đỡ bóng bổng khi 2 trung vệ của họ là Romero và Martinez, đặc biệt ở vị trí Martinez.

Argentina tiến vào bán kết khi chưa đụng độ đối thủ lớn thật sự ở giải đấu năm nay. Con đường của tuyển Anh cũng thuận lợi, chỉ khó nhằn trong trận thắng Na Uy. Đây chính là bài "test" hoàn hảo cho sức mạnh thật sự của Argentina, khi họ sắp đương đầu với những ngôi sao tấn công trị giá hàng trăm triệu euro.