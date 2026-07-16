Chủ tịch FIFA mất lá phiếu tại UEFA sau vụ tiền đạo tuyển Mỹ được ưu ái

TPO - Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cùng Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) vừa chính thức từ chối ủng hộ ông Gianni Infantino trong nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 ở vị trí chủ tịch FIFA. Quyết định này có lẽ bị ảnh hưởng lớn sau vụ Folarin Balogun được hoãn thi hành án treo giò tại World Cup.

Trước đó, vào tháng 4/2026, ông Infantino đã tuyên bố ý định tiếp tục tranh cử chức chủ tịch FIFA. Thời điểm ấy, ông đang nỗ lực "gom" phiếu bầu, đặc biệt là từ những liên đoàn bóng đá lớn trên thế giới.

Tuy nhiên, các thành viên của UEFA đang quay lưng lại với người đứng đầu FIFA. Họ đang tổ chức các cuộc thảo luận tìm kiếm ứng viên thay thế. Những cái tên nổi bật như Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin và Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi đã được đưa ra xem xét, dù chưa có ai chính thức tuyên bố ra tranh cử.

Nguyên nhân sâu xa của sự rạn nứt này đến từ những bất đồng lớn về mặt quản trị. UEFA và CLB châu Âu kịch liệt phản đối việc FIFA liên tục mở rộng lịch thi đấu, đặc biệt là việc nâng số đội tham dự World Cup từ 32 lên 48. Phía châu Âu cho rằng các quyết định của FIFA thiếu minh bạch, ưu tiên lợi ích thương mại và xây dựng liên minh quyền lợi hơn là bảo vệ chuyên môn bóng đá và sức khỏe cầu thủ.

Folarin đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau pha vào bóng dính thẻ đỏ

Mọi thứ lên đến đỉnh điểm ở vụ Folarin Balogun. Tiền đạo tuyển Mỹ bị treo giò trận Mỹ vs Bỉ nhưng trước giờ bóng lăn, FIFA đã bất ngờ ra quyết định hoãn việc thi hành hình phạt cấm thi đấu cho Balogun. Đây rõ ràng là sự ưu ái hiếm có mà ông Infantino dành cho quốc gia chủ nhà.

Tờ Bild đưa tin rằng giám đốc FIFA, Elkhan Mammadov, đang tổ chức cuộc vận động để Infantino được tái đắc cử. Vị giám đốc này muốn lấy phiếu thuận từ tất cả 16 thành viên châu Âu tham dự World Cup 2026. Tuy nhiên, Đức đã từ chối. Sau động thái của Liên đoàn bóng đá Đức, cũng sẽ có nhiều Liên đoàn thành viên UEFA có thể cự tuyệt với Infantino.

Dù vậy, ông Infantino vẫn nắm lợi thế lớn nhờ sự ủng hộ từ các liên đoàn khu vực châu Phi, châu Á và các nước Ả Rập. Với cơ chế bỏ phiếu "mỗi quốc gia một lá phiếu" của FIFA, các liên đoàn nhỏ hơn có trọng lượng biểu quyết tương đương các cường quốc bóng đá, giúp đương kim chủ tịch duy trì một khối liên minh vững chắc.