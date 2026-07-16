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Thể thao

Kẻ trộm đột nhập biệt thự của Yamal ngay trong đêm Tây Ban Nha thắng Pháp

Nguyễn Khánh

TPO - Chỉ vài giờ sau khi cùng Tây Ban Nha hạ Pháp để vào chung kết World Cup 2026, Lamine Yamal nhận được tin nhà riêng của anh tại Barcelona bị hai kẻ bịt mặt tìm cách đột nhập.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng thứ Tư (15/7, giờ địa phương) tại căn biệt thự của Yamal ở khu Esplugues de Llobregat, ngoại ô Barcelona, đúng thời điểm đội tuyển Tây Ban Nha đang thi đấu trận bán kết World Cup với Pháp trên đất Mỹ.

Dù chủ nhân ngôi nhà đang cách xa hàng nghìn km để chinh chiến cho tấm vé vào chung kết World Cup, đội ngũ an ninh riêng vẫn túc trực và kịp thời ngăn chặn vụ đột nhập trước khi tài sản bị xâm phạm.

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Căn biệt thự của Lamine Yamal từng thuộc sở hữu của cựu trung vệ Barcelona Gerard Pique và ngôi sao nhạc pop Shakira,

Theo Euro News, hệ thống camera an ninh của biệt thự đã ghi lại hình ảnh hai đối tượng bịt mặt trèo lên bức tường bao quanh khuôn viên. Nhận thấy bị phát hiện, cả hai lập tức bỏ chạy trước khi lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Phản ứng kịp thời của đội bảo vệ đã khiến âm mưu đột nhập thất bại ngay từ giai đoạn bị kẻ gian tiếp cận, không để xảy ra thiệt hại nào về tài sản.

Cảnh sát Barcelona hiện đang vào cuộc điều tra, tập trung phân tích toàn bộ dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera giám sát của căn biệt thự. Giới chức kỳ vọng những đoạn video này sẽ cung cấp đủ manh mối để xác định danh tính và truy tìm tung tích của hai nghi phạm đã tẩu thoát.

Đây không phải lần đầu khu dân cư nơi Yamal sinh sống trở thành mục tiêu của tội phạm. Trong vài tháng gần đây, nhiều căn nhà khác trong cùng khu vực cũng từng bị nhắm đến.

Các băng nhóm trộm cắp có tổ chức hoạt động xuyên châu Âu ngày càng tập trung vào nơi ở của các cầu thủ chuyên nghiệp, bởi đây thường là nơi cất giữ trang sức và đồng hồ đắt tiền. Bản thân Yamal cũng từng nhiều lần khoe những món đồ xa xỉ trên mạng xã hội, vô tình khiến anh lọt vào tầm ngắm của các nhóm tội phạm.

Căn biệt thự của Yamal từng thuộc sở hữu của cựu trung vệ Barcelona Gerard Pique và ngôi sao nhạc pop Shakira. Nơi này trở lại sự chú ý của công chúng sau khi ngôi sao 19 tuổi khoe hình ảnh căn nhà không lâu trước khi lên đường sang Bắc Mỹ dự World Cup.

Vụ đột nhập bất thành lần này không gây ra thiệt hại về tài sản, cũng không ảnh hưởng đến màn ăn mừng của Yamal và các đồng đội. Nhưng đó vẫn là lời nhắc nhở về rủi ro an ninh mà các ngôi sao như Yamal phải đối mặt khi mức độ nổi tiếng và sự giàu có của họ tăng lên nhanh chóng trước mắt công chúng.

Nguyễn Khánh
Euronews
#Yamal #biệt thự #đột nhập #Barcelona #tội phạm #World Cup #an ninh

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