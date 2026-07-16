Trực tiếp bán kết Anh vs Argentina 0-0 (H1): Hiệp 1 bắt đầu

report Lần đầu cho Messi

Từ chức vô địch World Cup, Copa America, Champions League, Quả bóng vàng đến danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup, Lionel Messi gần như đã chinh phục mọi đỉnh cao của bóng đá thế giới.

Thế nhưng, sau 21 năm khoác áo đội tuyển Argentina, siêu sao 39 tuổi vẫn còn một cột mốc chưa từng chạm tới: đối đầu tuyển Anh.

Trận bán kết World Cup 2026 sẽ đánh dấu lần đầu tiên Messi chạm trán "Tam sư" ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trước đó, chiếc thẻ đỏ trong trận giao hữu năm 2005 đã khiến anh lỡ cơ hội đối đầu đội bóng xứ sở sương mù.

Với 8 bàn thắng sau 6 trận, Messi đang trải qua kỳ World Cup bùng nổ nhất trong sự nghiệp, đồng thời dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới. Trên cương vị đội trưởng, anh cũng là đầu tàu đưa Argentina tiến gần mục tiêu trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ Brazil năm 1962.

Nếu vượt qua tuyển Anh, Argentina sẽ góp mặt ở trận chung kết World Cup lần thứ ba trong bốn kỳ gần nhất. Về mặt cá nhân, Messi sẽ cân bằng thành tích ba lần liên tiếp góp mặt ở chung kết World Cup của huyền thoại Cafu (1994, 1998 và 2002) – cột mốc mà ngay cả Diego Maradona cũng chưa từng chạm tới.