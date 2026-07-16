Trực tiếp bán kết Anh vs Argentina 0-0 (Hết H1): Lisandro Martinez nhận thẻ vàng

TPO - Lisandro Martinez bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo sau tình huống kéo áo với Rodgers ở trung lộ.

foul Hết hiệp 1. Anh 0-0 Argentina. 45+3': Hai đội bước vào giờ nghỉ sau hiệp đấu có tới 19 tình huống phạm lỗi nhưng không bàn thắng nào được ghi. Lối chơi liên tục bị chia cắt bởi những pha va chạm, khiến cả Anh lẫn Argentina đều chưa thể tìm được nhịp độ tốt nhất. report Bù giờ hiệp 1 45': Hiệp 1 có 3 phút bù giờ. yellow Thêm một thẻ vàng 42': Lautaro Martinez trở thành cầu thủ Argentina đầu tiên phải nhận thẻ vàng. Tiền đạo này kéo áo Morgan Rogers để ngăn chặn pha phản công của tuyển Anh, buộc trọng tài Ismail Elfath phải rút thẻ cảnh cáo. report Enzo Fernandez sút vọt xà 39': Enzo Fernandez thử vận may bằng cú sút xa sát vòng cấm. Bóng đi căng sát mép xà ngang trên lưới, khiến khung thành tuyển Anh một phen chao đảo. yellow Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu 37': Elliot Anderson của tuyển Anh nhận thẻ vàng sau pha vào bóng quyết liệt với Lionel Messi bên phía Argentina. report Tuyển Anh bỏ lỡ cơ hội 33': Từ một tình huống cố định, Declan Rice treo bóng từ cánh phải về phía cột xa để John Stones băng vào đánh đầu. Dù bị hậu vệ Argentina theo sát, Stones vẫn chạm được bóng nhưng không thể đưa cú đánh đầu hướng về khung thành. Bóng đi chệch cột dọc. Đây cũng là pha dứt điểm đầu tiên của trận bán kết sau 33 phút thi đấu. report Nguy hiểm! 28': Thủ môn Pickford suýt phải trả giá sau pha xử lý thiếu an toàn trước khung thành tuyển Anh, tạo điều kiện để Lionel Messi áp sát và đoạt bóng. May cho “Tam sư”, siêu sao Argentina không thể tung ra cú dứt điểm như ý và bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. report Trận đấu tạm dừng để tiếp nước 25': Trận đấu được tạm dừng theo quy định để các cầu thủ hai đội bổ sung nước trong điều kiện thời tiết nắng nóng. report Argentina bị thổi phạt trong vòng cấm tuyển Anh 24': Messi thực hiện quả phạt góc, nhưng Giuliano Simeone có hành động ôm, kéo Pickford khi tranh chấp. Trọng tài lập tức cắt còi và cho tuyển Anh được hưởng quả đá phạt. report Tuyển Anh tạo ra pha phối hợp đáng chú ý 20': Harry Kane chuyền bóng sang cánh phải cho Morgan Rogers. Reece James băng lên chồng biên, nhận đường chuyền của Rogers rồi căng ngang vào vòng cấm. Tuy nhiên, pha đưa bóng vào thiếu chính xác, thủ môn Emiliano Martinez của Argentina dễ dàng ôm gọn. report Spence nỗ lực tạo đột biến 18': Hậu vệ tuyển Anh nỗ lực đi bóng và tìm cách tạo đột biến, nhưng Enzo Fernandez kịp lùi về bọc lót, che chắn để bóng đi hết đường biên ngang. Dù chưa thể tạo ra cơ hội rõ rệt, đây vẫn là một pha lên bóng tích cực của tuyển Anh. report Liên tục va chạm 16': Cầu thủ hai đội liên tục lao vào những pha tranh chấp quyết liệt, không ngại va chạm và cũng sử dụng nhiều tiểu xảo. Dù trận đấu diễn ra căng thẳng, trọng tài vẫn chưa phải rút thẻ cảnh cáo. report Gordon khuấy đảo bên cánh trái 11': Tiền đạo tuyển Anh nỗ lực bứt tốc theo bóng sát đường biên ngang trong tình huống tưởng như không còn cơ hội, trước khi tạt bóng vào vòng cấm Morgan Rogers là cầu thủ duy nhất băng vào đón đường chuyền của đồng đội, nhưng thủ môn Emiliano Martinez đã chủ động băng ra ôm gọn bóng. report Không được! 8': Tuyển Anh được hưởng một quả phạt góc, nhưng hàng thủ Argentina tổ chức phòng ngự kín kẽ và dễ dàng phá bóng giải nguy. report Anderson bị phạm lỗi 7': Giuliano Simeone của Argentina có pha vào bóng với tiền vệ tuyển Anh ở khu vực giữa sân. Trọng tài xác định có lỗi nhưng không rút thẻ phạt đối với cầu thủ Argentina. report Va chạm nảy lửa 3': Trận bán kết sớm nóng lên từ những phút đầu. Enzo Fernandez vào bóng quyết liệt từ phía sau đối với Anderson. Jude Bellingham lập tức phản ứng, tiến sát Enzo Fernandez. Các cầu thủ Argentina nhanh chóng lao vào bảo vệ đồng đội, khiến hai bên xảy ra màn xô đẩy căng thẳng khi trận đấu mới chỉ trôi qua ba phút. foul Trận đấu bắt đầu 1': Tuyển Anh ra sân trong trang phục áo trắng, quần trắng truyền thống, trong khi Argentina thi đấu với trang phục áo xanh, quần đen.

Argentina giao bóng. report Dàn sao hai đội khởi động report Lần đầu cho Messi Từ chức vô địch World Cup, Copa America, Champions League, Quả bóng vàng đến danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup, Lionel Messi gần như đã chinh phục mọi đỉnh cao của bóng đá thế giới. Thế nhưng, sau 21 năm khoác áo đội tuyển Argentina, siêu sao 39 tuổi vẫn còn một cột mốc chưa từng chạm tới: đối đầu tuyển Anh. Trận bán kết World Cup 2026 sẽ đánh dấu lần đầu tiên Messi chạm trán "Tam sư" ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trước đó, chiếc thẻ đỏ trong trận giao hữu năm 2005 đã khiến anh lỡ cơ hội đối đầu đội bóng xứ sở sương mù. Với 8 bàn thắng sau 6 trận, Messi đang trải qua kỳ World Cup bùng nổ nhất trong sự nghiệp, đồng thời dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới. Trên cương vị đội trưởng, anh cũng là đầu tàu đưa Argentina tiến gần mục tiêu trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ Brazil năm 1962. Nếu vượt qua tuyển Anh, Argentina sẽ góp mặt ở trận chung kết World Cup lần thứ ba trong bốn kỳ gần nhất. Về mặt cá nhân, Messi sẽ cân bằng thành tích ba lần liên tiếp góp mặt ở chung kết World Cup của huyền thoại Cafu (1994, 1998 và 2002) – cột mốc mà ngay cả Diego Maradona cũng chưa từng chạm tới. report Trọng tài Ismail Elfath điều khiển trận đấu Trọng tài Ismail Elfath (giữa), người mang hai quốc tịch Morocco và Mỹ, được FIFA phân công điều khiển trận bán kết World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Argentina trên sân Atlanta. Đây là trận đấu thứ tư vị trọng tài 44 tuổi cầm còi tại giải năm nay. Trước đó, ông lần lượt điều hành trận hòa 2-2 giữa Nhật Bản và Hà Lan, chiến thắng 1-0 của Tây Ban Nha trước Uruguay ở vòng bảng, cùng trận Na Uy gây sốc khi đánh bại Brazil 2-1 tại vòng 1/8. report Bầu không khí trên khán đài trước trận đấu tatic Argentina thực hiện 1 sự thay đổi Argentina có một sự điều chỉnh so với đội hình đã đánh bại Thụy Sĩ ở trận tứ kết. Giuliano Simeone được điền tên vào đội hình xuất phát, thay thế Rodrigo De Paul ở hàng tiền vệ. tatic Tuyển Anh có 3 sự thay đổi Tuyển Anh có ba sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Na Uy ở tứ kết. HLV Thomas Tuchel trao cơ hội đá chính cho Reece James, Djed Spence và Morgan Rogers, trong khi Ezri Konsa, Nico O'Reilly cùng Noni Madueke phải nhường chỗ trên băng ghế dự bị. report Đội hình xuất phát Argentian Martinez, Molina, Romero, Martinez, Tagliafico, Paredes, Mac Allister, Fernandez, Simeone, Messi, Alvarez. report Đội hình xuất phát tuyển Anh Pickford, James, Stones, Guehi, Spence, Rice, Anderson, Rogers, Bellingham, Gordon, Kane.

Tiếp nối nền tảng Gareth Southgate để lại, tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel đã vào bán kết một giải đấu lớn lần thứ tư kể từ năm 2018, cân bằng tổng số lần góp mặt ở giai đoạn này trong toàn bộ lịch sử trước đó của "Tam sư".

Tuy nhiên, hành trình tại World Cup 2026 không hề bằng phẳng. Sau vòng bảng thiếu thuyết phục, Anh lần lượt vượt qua CHDC Congo, chủ nhà Mexico và Na Uy. Jude Bellingham trở thành điểm tựa lớn khi ghi cú đúp ở hai trận knock-out liên tiếp, trong đó có màn ngược dòng trước Na Uy ở tứ kết.

Chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp cùng hiệu suất ghi ít nhất hai bàn mỗi trận ở vòng knock-out mang lại nhiều kỳ vọng. Dẫu vậy, hàng thủ vẫn bộc lộ không ít vấn đề. Chính HLV Tuchel cũng thừa nhận đội bóng cần chơi tốt hơn rất nhiều nếu muốn vượt qua Argentina để giành vé vào chung kết.

Ở phía bên kia, Argentina lần thứ sáu góp mặt ở bán kết World Cup và chưa từng thất bại ở vòng đấu này. Nhà đương kim vô địch cũng trải qua hành trình đầy thử thách khi phải đá hiệp phụ trước Cape Verde và Thụy Sĩ, đồng thời tạo màn ngược dòng ngoạn mục trước Ai Cập từ thế bị dẫn 0-2.

Chiến thắng trước Thụy Sĩ giúp Argentina nối dài mạch toàn thắng lên 13 trận kể từ tháng 9 năm ngoái. Dù nhiều trụ cột vô địch World Cup 2022 đã lớn tuổi, đội bóng của HLV Lionel Scaloni vẫn duy trì sự cân bằng giữa kinh nghiệm và chất lượng chuyên môn.

Hàng công tiếp tục là điểm tựa của đại diện Nam Mỹ. Argentina ghi ba bàn ở bốn trận gần nhất, nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên 17, chỉ còn kém một bàn so với kỷ lục 18 bàn mà chính họ lập tại World Cup 1930.

Đây là lần thứ sáu Anh và Argentina chạm trán tại World Cup, một trong những cặp đấu giàu duyên nợ nhất lịch sử bóng đá.

Anh thắng 3-1 ở vòng bảng World Cup 1962 và tiếp tục hạ Argentina 1-0 tại tứ kết World Cup 1966 trên đường lên ngôi vô địch. Năm 1986, Argentina đáp trả bằng chiến thắng 2-1 với hai khoảnh khắc bất hủ của Diego Maradona: "Bàn tay của Chúa" và "Bàn thắng thế kỷ".

Đến World Cup 1998, Argentina thắng Anh 4-3 trên loạt luân lưu sau khi hòa 2-2, trận đấu nổi tiếng với chiếc thẻ đỏ của David Beckham. Bốn năm sau, Beckham có màn "chuộc lỗi" bằng quả phạt đền duy nhất giúp Anh thắng 1-0 ở vòng bảng World Cup 2002.