Tuyển Anh tự bắn vào chân

TPO - Ngay sau khi Anthony Gordon ghi bàn mở tỷ số, HLV Thomas Tuchel đôn thúc học trò lui về phòng ngự bị động. Và rồi, "Tam sư" trả giá khi cho phép cầu thủ Argentina thoải mái cầm bóng để tổ chức tấn công.

Thầy trò HLV Tuchel phải tự trách chính mình vì thất bại trước Argentina tại World Cup 2026. Họ tìm được bàn mở tỷ số từ phút 55 sau khi bộ ba Harry Kane - Morgan Rogers - Gordon chuyển trạng thái tấn công cực nhanh. Rogers là người tung quả tạt tầm thấp từ cánh phải cho Gordon băng lên đệm bóng cận thành chính xác.

"Tam sư" sớm có lợi thế về tỷ số và cả trạng thái tâm lý. Nhưng dàn sao tỷ euro của Anh nghĩ đến kịch bản lùi thấp đội hình để giữ sức và bảo toàn tỷ số từ quá sớm. Trong 30 phút cuối, Argentina cầm bóng gần 70%. Kane lùi về tận vùng cấm địa đội nhà để tham gia phòng ngự. Trong khi Declan Rice vắt kiệt sức để đuổi theo cầu thủ Argentina.

Đấu pháp của HLV Tuchel chẳng khác gì đưa tuyển Anh vào thế kiểm tra năng lực chống đỡ tấn công. Cuối cùng, tuyển Anh không chống đỡ nổi và họ thua theo cách đau đớn và bất lực.

Anh trả giá vì phòng ngự bị động

Chưa đầy 10 phút sau khi Gordon ghi bàn mở tỷ số, tuyển Anh đổi đấu pháp, chấp nhận phòng ngự trong thế chịu trận. HLV Tuchel rút chính Gordon khỏi sân để thay bằng trung vệ Ezri Konsa. Sau đó, Nico O'Reilly và Dan Burn vào sân từ phút 81. Trong 20 phút cuối trận, "Tam sư" chơi với 5 hậu vệ. Rice và Elliot Anderson hoạt động co cụm cũng chẳng khác vai trò của hậu vệ.

Argentina tung hết cầu thủ tấn công vào sân. Đoàn quân của HLV Scaloni dâng trọn vẹn cầu thủ sang phần sân tuyển Anh để tổ chức tấn công. Nhà đương kim vô địch không chịu áp lực từ các pha pressing của cầu thủ Anh, do đó thoải mái đan lát, phân phối bóng.

Bàn thắng đầy cảm xúc của Lautaro.

Các học trò của HLV Scaloni dồn bóng chủ yếu sang biên phải, nơi Messi hoạt động thường trực ở 30 phút cuối trận. Cả 2 bàn của Argentina đều xuất phát từ cánh phải. Khi Enzo Fernandez "nổ súng" mang về bàn gỡ 1-1, anh nhận đường chuyền từ Messi. Tiếp đó, chính Messi thực hiện quả tạt ngoạn mục bằng chân phải cho Lautaro Martinez đánh đầu thành bàn.

Sky Sports nhận định vị trí hậu vệ trái thành tử huyệt của "Tam sư" ở 1/3 thời gian cuối trận. Trước khi Fernandez ghi bàn gỡ 1-1, tuyển Anh liên tục bị đe dọa khi Argentina khoét biên. Mac Allister một lần đánh đầu đưa bóng dội cột, cũng từ quả tạt bên cánh phải. Messi có thêm 2 lần thực hiện đường chuyền mở cơ hội (key pass) cho Nico Gonzalez cũng từ cánh phải.

Hậu vệ Spence bất lực trong những pha đối đầu Messi. Riêng bàn thua thứ 2 của tuyển Anh, cả O'Reilly và Spence cùng hướng mắt về Messi khi thủ quân Argentina rê bóng. Cả 2 hậu vệ "Tam sư" đều thiếu quyết đoán trong pha theo kèm, cho phép Messi thoải mái rê dắt vài nhịp, ngoặt bóng qua chân phải và có đủ thời gian để ngắm nghía thực hiện quả tạt.

Có hơn 5 lần Argentina tạo ra cơ hội nguy hiểm theo cùng một kịch bản - tạt từ cánh phải và tiền đạo băng vào đánh đầu. "Tam sư" thiếu phương án để phong tỏa hướng tấn công chủ lực của Argentina, đây là yếu tố đầu tiên khiến Tuchel bị chỉ trích. Sau đó, Argentina đã làm khổ tuyển Anh từ chính sở trường bóng bổng của "Tam sư".

Còn gì cay đắng hơn cho người Anh khi họ bị trừng phạt ở thứ mà họ giỏi nhất. Đến khi Argentina vượt lên dẫn bàn, tinh thần cầu thủ Anh suy sụp và tất cả không thể gượng dậy để kéo trận đấu về vạch xuất phát. "Tam sư" phòng ngự co cụm để bảo toàn tỷ số, đó không phải phương án khó hiểu nhưng họ đã sai khi bảo toàn tỷ số theo kiểu nằm im chịu trận.

Thầy trò Tuchel xứng đáng về nước

Trận bán kết 2 giữa Anh và Argentina không hấp dẫn như kỳ vọng. Thế trận chỉ thật sự sôi động trong 30 phút cuối, khi nhà ĐKVĐ phải dồn lên tấn công trong thế không còn gì để mất. Đó là lúc Messi dốc hết sức lực và tất cả được chứng kiến một loạt pha xử lý đột biến từ người đội trưởng. Đó là lúc phẩm chất ngôi sao của Fernandez lên tiếng từ pha sút xa đẹp mắt. Và Lautaro lại sắm vai người định đoạt trận đấu.

60 phút trước đó diễn ra nhạt nhòa. Tuyển Anh ghi bàn mở tỷ số từ một pha phản công chớp nhoáng. Đó là một trong 3 cú sút trúng đích của "Tam sư" trước Argentina, trên tổng 6 pha dứt điểm. Chỉ 6 lần bắn phá khung thành là con số quá ít so với chất lượng tấn công mà khán giả kỳ vọng ở tuyển Anh.

Nỗi cay đắng tột cùng của người Anh.

Suốt hiệp một, trận đấu vỡ vụn vì 2 đội thay nhau phạm lỗi. Argentina và Anh chỉ tung được một pha dứt điểm trúng đích ở 45 phút đầu. Trong khi đó, số lần phạm lỗi của 2 đội lên tới 19, bao gồm 2 tình huống cầu thủ lao vào nhau tranh cãi nảy lửa.

Mỗi đội chuyền chưa tới 150 lần trong hiệp một. Sky Sports ví trận bán kết như một sàn đấu võ, cho người xem cảm giác khi cầu thủ Argentina và Anh cầm bóng, chỉ sau một đến 2 nhịp sẽ ngã xuống sân. Messi liên tục bị đốn hạ. Bellingham và Kane có số lần giữ bóng quá 3 giây chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tất cả đều biết 2 nền bóng đá Anh và Argentina có sự thù địch sâu sắc từ trước. Nhưng ít ai ngờ cục diện trận đấu lại đẫm mùi bạo lực, khiến nhịp độ gãy vụn như vậy. Giuliano Simeone, con trai HLV Diego Simeone, chơi bóng như một phiên bản 1-1 của người bố tại World Cup 1998. Ở phần sân đối diện, Anderson cũng chơi như một hung thần trên sân, liên tục khiến Messi nóng mặt.

Nếu nhìn vào góc độ thống kê, nhiều người sẽ nghĩ Argentina tạo ra thế trận lấn lướt. Thầy trò HLV Scaloni cầm bóng 64%, chuyền nhiều gần gấp đôi Anh. Số cú dứt điểm của Argentina cũng vượt trội đối thủ (14 lần). Thế nhưng, thống kê áp đảo của Argentina chỉ đến từ 30 phút cuối trận. Tuyển Anh cầm bóng gần 45% ở thời điểm Gordon ghi bàn, đến 30 phút cuối giảm sâu.

Messi và đồng đội lại vượt ải nhọc nhằn thành công để tiến vào chung kết. Phía trước Argentina là trận đại chiến Tây Ban Nha để nuôi hy vọng vô địch World Cup 2 kỳ liên tiếp. Trong khi đó, tuyển Anh rơi xuống trận tranh hạng Ba với Pháp.