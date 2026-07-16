HLV Thomas Tuchel: Tuyển Anh đã thi đấu quá thụ động trước Argentina

TPO - HLV trưởng đội tuyển Anh, Thomas Tuchel, vừa lên tiếng bảo vệ các quyết định chiến thuật của mình sau khi giấc mơ vô địch World Cup của Tam sư khép lại bằng một thất bại muộn màng đầy đau đớn. Ông cũng khẳng định các học trò "quá thụ động" trước Argentina.

Đội tuyển Anh tưởng chừng như đã chạm một tay vào tấm vé chơi trận chung kết World Cup đầu tiên kể từ năm 1966. Họ dẫn bàn tới gần hết trận sau khi Anthony Gordon mở tỷ ở đầu hiệp hai.

Thế nhưng sau đó, tuyển Anh lại tự đẩy mình vào thế chống đỡ liên tiếp các đợt hãm thành dồn dập từ nhà đương kim vô địch. Các pha lập công của Enzo Fernandez và Lautaro Martinez đã giúp Argentina lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc.

Phát biểu sau trận, HLV Tuchel thừa nhận đội bóng của ông đã trở nên "quá thụ động" sau khi có bàn dẫn trước. "Chúng tôi vô cùng thất vọng. Toàn đội đã ở rất gần chiến thắng nhưng lại chơi quá thụ động sau khi ghi bàn và để đối thủ tạo ra rất nhiều cơ hội.

Chúng tôi không thể giành lại quyền kiểm soát bóng, để rồi phải nhận quá nhiều quả tạt, các tình huống hãm thành cũng như những pha dứt điểm nguy hiểm. Tuyển Anh đã tiến rất sát đích nhưng lại không duy trì được đẳng cấp chơi bóng sau khi có bàn mở tỷ số".

Chiến lược gia người Đức nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội về các quyết định thay người của mình, đặc biệt là việc rút cầu thủ ghi bàn Anthony Gordon ra nghỉ để nhường chỗ cho hậu vệ Ezri Konsa ở phút 72.

"Ở các trận đấu trước, tôi cũng đã thực hiện những sự thay đổi người mang thiên hướng tấn công, chúng tôi chỉ cố gắng giúp đỡ các cầu thủ trên sân mà thôi", ông lý giải.

"Chúng tôi lập tức phải chịu một cơ hội nguy hiểm từ đối thủ nên đã quyết định chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ, bởi các khoảng trống lộ ra quá lớn. Ngay sau khi có bàn thắng, dù chưa hề thay người, chúng tôi đã phải nhận quá nhiều quả tạt và các tình huống hãm thành nguy hiểm, vì vậy chúng tôi buộc phải tìm cách hỗ trợ hệ thống phòng ngự.

Khi được hỏi sâu hơn trong cuộc họp báo sau trận đấu về việc liệu ông có nghĩ mình đã sai lầm trong tính toán chiến thuật hay không, cựu thuyền trưởng của Chelsea thẳng thắn đáp trả: "Không, tôi tin đó đơn giản là bản chất của bóng đá. Cứ hễ khi nào bạn thất bại, bạn sẽ phải nhận chỉ trích. Thực tế cuộc chơi này vốn dĩ là như vậy”.