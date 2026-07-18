Vì sao Tổng thống Argentina không dự khán chung kết World Cup 2026?

TPO - Không phải lịch trình ngoại giao hay vấn đề an ninh, lý do khiến Tổng thống Argentina Javier Milei từ chối đến sân theo dõi trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha xuất phát từ... mê tín.

Phát biểu trên đài phát thanh El Observador ngày 16/7, ông Milei khẳng định sẽ tiếp tục xem trận đấu tại dinh Tổng thống Olivos, giống như cách ông đã theo dõi toàn bộ bảy trận đấu trước đó của đội tuyển Argentina ở World Cup 2026. Nhà đương kim vô địch đều giành chiến thắng trong cả bảy trận đấu này.

Khi được hỏi liệu có sang bang New Jersey để dự khán trận chung kết cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hay không, ông trả lời ngắn gọn: "Không đời nào".

"Tôi sẽ tiếp tục xem tất cả các trận đấu từ Olivos", Tổng thống Argentina nói.

Nhà lãnh đạo Argentina cũng thừa nhận quyết định này hoàn toàn xuất phát từ văn hoá "cábala", những thói quen hoặc nghi thức được cho là mang lại may mắn, vốn rất phổ biến trong đời sống bóng đá của người Argentina.

Ông kể rằng mình đã vô tình tạo ra "lá bùa" riêng từ một chiếc áo khoác có in logo một công ty dầu khí.

"Vì trời lạnh mà tôi không bật hệ thống sưởi, nên tôi mặc chiếc áo khoác đó. Đến trận gặp Thụy Sĩ, tôi thấy quá nóng nên cởi áo ra. Ngay sau đó Argentina để thủng lưới. Tôi lập tức mặc lại và từ đó không cởi nó ra thêm lần nào nữa", ông chia sẻ.

Tại Argentina, "cábala" trở thành một nét văn hóa bóng đá. Nhiều cổ động viên tin rằng nếu đội tuyển đang chiến thắng thì tuyệt đối không được thay đổi bất kỳ thói quen nào.

Có người mặc nguyên một bộ quần áo trong suốt giải đấu, thậm chí không giặt chiếc áo đấu vì sợ "mất vía may". Có người luôn ngồi đúng một vị trí khi xem bóng đá. Thậm chí, không ít người còn tin rằng nếu Argentina ghi bàn khi họ đang ở trong nhà vệ sinh thì những trận sau cũng phải lặp lại đúng hoàn cảnh đó để đội tuyển tiếp tục gặp may.

World Cup 2026 cũng chứng kiến nhiều "cábala" kỳ lạ lan truyền trên mạng xã hội. Một đoạn video ghi lại cảnh nhóm cổ động viên bắt đầu đọc Kinh Thánh đúng thời điểm Argentina ghi bàn vào lưới Ai Cập đã thu hút hàng triệu lượt xem. Kể từ đó, nhóm này duy trì nghi thức ấy trong mọi trận đấu của đội tuyển.

Một số người hâm mộ còn bỏ mô hình cầu thủ hoặc mảnh giấy ghi tên các cầu thủ đối phương vào ngăn đá tủ lạnh với niềm tin sẽ "đóng băng" vận may của đối thủ.

Không chỉ người hâm mộ, các đời Tổng thống Argentina cũng từ lâu rất thận trọng với việc xuất hiện trên khán đài ở những trận đấu lớn của đội tuyển quốc gia.

Quan niệm này bắt nguồn từ World Cup 1990, khi Tổng thống Carlos Menem đến thăm đội tuyển trước trận mở màn gặp Cameroon. Argentina sau đó gây sốc khi để thua đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Từ đó, ông Menem bị gắn biệt danh "mufa"- tiếng lóng của Argentina chỉ người bị cho là mang đến vận rủi.

Theo ghi nhận tại Argentina, kể từ sau sự kiện năm 1990, chưa có Tổng thống đương nhiệm nào trực tiếp đến sân theo dõi đội tuyển quốc gia thi đấu tại một kỳ World Cup, như một cách tránh trở thành "mufa" mới của bóng đá xứ tango.