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FIFA công bố trọng tài bắt chung kết: Argentina, Tây Ban Nha 'buồn vui lẫn lộn'

Hương Ly

TPO - Trọng tài Slavko Vincic (Slovenia) điều khiển trận chung kết World Cup 2026 mang lại nhiều niềm vui cho Tây Ban Nha nhưng lại là nỗi lo lớn của Argentina.

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Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố ông Slavko Vincic là trọng tài bắt chính trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina tại SVĐ MetLife. Thông tin này khiến cổ động viên Argentina hoang mang, khi"ông vua áo đen" người Slovenia từng là vận đen của Lionel Messi và các đồng đội.

Cách đây 4 năm tại World Cup 2022, chính trọng tài 46 tuổi là người điều khiển trận mở màn giữa Argentina và Saudi Arabia. Khi đó, trọng tài Vincic từ chối thẳng thừng 3 bàn thắng của Argentina vì lỗi việt vị qua công nghệ bán tự động, gián tiếp giúp đại diện châu Á lội ngược dòng thắng 2-1. Chuỗi 36 trận bất bại kỷ lục của Albiceleste kết thúc sau trận ra quân World Cup 2022.

Tại World Cup 2026, trọng tài Vincic gắn với "điềm xấu" cho các đại diện Nam Mỹ. Vị trọng tài người Slovenia điều khiển trận Brazil bị Morocco cầm hòa 1-1, sau đó là trận Ecuador thua Mexico 0-2. Trọng tài Vincic nổi tiếng là người nghiêm khắc, sẽ không bỏ qua các tình huống va chạm mạnh mẽ.

Trái ngược Argentina, Tây Ban Nha đón nhận thông tin với sự phấn khích. "Bò tót" đang nắm chuỗi bất bại trong các trận ông Vincic cầm còi với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Gần đây, chính Vincic là người cầm cân nảy mực trong trận bán kết Euro 2024, nơi Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-1.

Vincic đi vào lịch sử với tư cách là trọng tài Slovenia đầu tiên cầm còi ở trận chung kết World Cup. Những con số thống kê, câu chuyện trong quá khứ về trọng tài người Slovenia chỉ mang tính chất tham khảo. Phía trước trọng tài Vincic là 90 phút cân não nhất tại World Cup 2026, nơi Argentina và Tây Ban Nha cùng nhau tạo nên trận chung kết trong mơ.

Hương Ly
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