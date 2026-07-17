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Thể thao

FIFA trình làng nhẫn vô địch World Cup, sao chép công thức thành công của NBA

Đặng Lai

TPO - Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ chứng kiến một cột mốc đáng chú ý. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, đội vô địch sẽ được FIFA trao tặng nhẫn vô địch - một truyền thống vốn xa lạ với bóng đá nhưng lại cực kỳ quen thuộc trên đất Mỹ.

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Theo thông báo mới nhất từ FIFA, sẽ có tổng cộng 2.026 chiếc nhẫn được chế tác và đánh số thứ tự độc nhất. Con số này không hề ngẫu nhiên mà được lựa chọn để vinh danh năm tổ chức giải đấu. Trong đó, 30 chiếc nhẫn sẽ được đặc cách trao cho các thành viên của đội tuyển giành chiến thắng trong trận chung kết.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, huấn luyện viên trưởng và đội trưởng của đội đăng quang sẽ được nhận những chiếc nhẫn mang tính chất tượng trưng ngay trên bục vinh quang. Phiên bản hoàn chỉnh, được khắc tên và tinh chỉnh theo số đo riêng, sẽ được gửi đến tay họ vào một thời điểm sau đó.

Đây là cách mà bóng đá học theo bóng rổ hay bóng bầu dục Mỹ. Với nhiều cầu thủ, những chiếc nhẫn vô địch có giá trị rất lớn. Thậm chí nhiều năm sau, giới sưu tập cũng có thể mua lại với giá hàng trăm ngàn USD.

Và tất nhiên, với bộ máy tối ưu hóa doanh thu khổng lồ của FIFA, thì mô hình kinh doanh này sẽ không bị bỏ phí. 1996 chiếc nhẫn còn lại sẽ được tung ra thị trường dưới dạng sản phẩm cấp phép chính thức. Động thái này mở ra cơ hội để người hâm mộ toàn cầu có thể chi tiền sở hữu một mảnh ghép lịch sử độc đáo của kỳ World Cup năm nay.

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Tây Ban Nha hay Argentina sẽ được nhận phần thưởng chưa có tiền lệ từ FIFA?

Về mặt thiết kế, những chiếc nhẫn vinh quang này được chăm chút tỉ mỉ. Một mặt của chiếc nhẫn sẽ khắc họa hình ảnh chiếc cúp vàng World Cup biểu tượng, trong khi mặt còn lại sẽ được bổ sung logo của đội tuyển bước lên đỉnh thế giới (Tây Ban Nha/Argentina). Được khảm hàng chục viên kim cương và ngọc bích lấp lánh, thiết kế này chắc chắn tỏa ra sự sang trọng.

Tuy nhiên, nếu so sánh với những chiếc nhẫn vô địch khổng lồ, hầm hố và phô trương thường thấy tại các giải thể thao nhà nghề Mỹ như giải bóng rổ NBA, phiên bản của FIFA vẫn được đánh giá là có phần thanh lịch hơn.

Thực tế, đây không phải là những chiếc nhẫn vinh danh đầu tiên xuất hiện ở một kỳ World Cup, nhưng là phiên bản đầu tiên được FIFA chính thức công nhận và sản xuất. Sau chức vô địch thế giới năm 2018, Paul Pogba và Antoine Griezmann của Pháp đã từng tự bỏ tiền túi để đặt làm những chiếc nhẫn nạm kim cương dành tặng riêng cho bản thân và các đồng đội.

Hiện tại, giới truyền thông vẫn đang đặt dấu hỏi lớn về việc liệu FIFA có tiếp tục duy trì việc trao nhẫn vô địch trong các kỳ World Cup sau này hay không. Nhiều ý kiến nhận định đây có thể chỉ là một sự kiện "có một không hai" mang tính chất nhập gia tùy tục, nhằm tri ân văn hóa thể thao nước Mỹ tại giải đấu do quốc gia này đồng đăng cai.

Đặng Lai
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