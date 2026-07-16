Anh phản ứng mạnh mẽ, yêu cầu FIFA trừng phạt tuyển Argentina

TPO - Phía Anh vừa kêu gọi FIFA tiến hành điều tra đội tuyển Argentina sau khi các cầu thủ nước này giăng một biểu ngữ khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Falkland (phía Argentina gọi là Malvinas). Sự việc diễn ra ngay sau trận bán kết World Cup 2026, nơi Argentina giành chiến thắng 2-1 trước Anh.

Trong màn ăn mừng sau trận đấu, một số cầu thủ Argentina đã cầm biểu ngữ do người hâm mộ từ khán đài chuyền xuống, mang dòng chữ bằng tiếng Tây Ban Nha: “Las Malvinas son Argentinas” (Quần đảo Malvinas là của Argentina). Đây là quần đảo mà người Anh gọi là Falkland. Nơi này từng xảy cuộc chiến năm 1982 giữa Anh và Argentina. Sau cuộc chiến, Anh tuyên bố tiếp tục kiểm soát Falkland.

Trước thông điệp từ phía các tuyển thủ Argentina, phía Anh tỏ ra rất phẫn nộ. Bộ trưởng Thương mại Vương quốc Anh, Peter Kyle, nhận định hành vi của các cầu thủ là "hoàn toàn không phù hợp".

Vị quan chức này nhấn mạnh: “Chính trị cần phải được tách biệt khỏi bóng đá. Thực tế, một trong những nguyên lý trung tâm của World Cup luôn là chính trị tách biệt khỏi bóng đá. Vấn đề này giờ đây thuộc về FIFA. Tôi kỳ vọng FIFA sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng”. Theo Daily Mail, Chính phủ Anh đang gây sức ép buộc Liên đoàn bóng đá Anh có động thái kịp thời để xử lý vụ này.

Sự cạnh tranh thể thao giữa Anh và Argentina vốn chịu ảnh hưởng từ những bất đồng lịch sử liên quan đến quần đảo Falkland ở Nam Đại Tây Dương. Đây được coi là vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh với dân số khoảng 3.500 người, nằm cách Vương quốc Anh khoảng 13.000 km và cách Argentina khoảng 480 km.

Phía Argentina lập luận rằng quần đảo này đã bị Anh “kiểm soát bất hợp pháp” vào năm 1833. Trong khi đó, Anh khẳng định tuyên bố chủ quyền của mình có từ năm 1765 và đã cử tàu chiến đến đây vào năm 1833 để trục xuất lực lượng Argentina đang tìm cách thiết lập chủ quyền. Khác biệt giữa 2 bên từng dẫn tới cuộc chiến kéo dài 10 tuần vào năm 1982 khiến nhiều người thiệt mạng.

Hiện tại, FIFA vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về việc có tiến hành các biện pháp kỷ luật đối với hành động trên của tuyển Argentina hay không. Truyền thông Anh tin rằng những cầu thủ giơ tấm biểu ngữ vừa qua như Nicolas Otamendi hay Giovani Lo Celso sẽ bị treo giò trong trận chung kết.