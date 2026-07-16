AIR CREATOR: Điều phối không khí, trọn vẹn từng nhịp World Cup

Mỗi trận cầu World Cup là một hành trình cảm xúc, từ háo hức chờ bóng lăn đến những phút nghỉ ngơi sau tiếng còi mãn cuộc. Với Daikin AIR CREATOR, bầu không khí trong nhà cũng có thể thay đổi theo từng nhịp cảm xúc, mang đến trải nghiệm xem bóng trọn vẹn hơn.

Có những trận đấu bắt đầu khi mặt trời còn chưa kịp ló rạng, cũng có những màn so tài kéo dài đến tận khuya. Sự thay đổi liên tục về khung giờ theo dõi không chỉ là thử thách cho sức bền của người hâm mộ, mà còn đặt ra bài toán hóc búa về không gian sống. Làm sao để vừa giữ trọn sự tỉnh táo theo dõi từng đường bóng kịch tính, vừa nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng sau mỗi trận đấu? Câu trả lời nằm ở "chiến thuật không khí" linh hoạt từ hệ sinh thái AIR CREATOR.

Không gian xem bóng lý tưởng không chỉ cần mát mẻ mà còn cần thích ứng với từng trạng thái cảm xúc của người hâm mộ.

Trước giờ bóng lăn: Không gian cho những cuộc hội ngộ

Khoảng một giờ trước trận đấu là lúc bạn bè, người thân bắt đầu tụ tập. Khi số lượng người trong phòng tăng lên, nhiệt độ dễ trở nên oi bức, trong khi mùi đồ ăn, đồ uống hoặc hơi người tích tụ khiến không gian kém thông thoáng. Cùng với tâm lý háo hức chờ tiếng còi khai cuộc, đây là thời điểm nhiều người khó thực sự thư giãn.

Đây là lúc AIR CARD Chill-out “ra sân”. Khi được kích hoạt, hệ thống tạo luồng gió dao động nhẹ nhàng, mô phỏng cảm giác dễ chịu của gió tự nhiên. Đồng thời, máy lọc không khí khuếch tán hương thơm kết hợp cùng công nghệ lọc khí giúp không gian trở nên trong lành, dễ chịu hơn, tạo bầu không khí phù hợp để bắt đầu buổi xem bóng cùng gia đình và bạn bè.

Trong trận đấu: Duy trì sự tập trung suốt 90 phút

Những trận đấu diễn ra lúc 0 giờ hay 2 giờ sáng luôn là thử thách với người hâm mộ. Ngồi lâu trong phòng kín có thể khiến cơ thể trở nên uể oải, trong khi việc giảm nhiệt độ quá thấp lại mang đến cảm giác khó chịu khi phải thức khuya nhiều ngày liên tiếp.

Được thiết kế cho những thời điểm cần duy trì sự tỉnh táo, AIR CARD Focus giúp điều chỉnh trạng thái không khí phù hợp với quá trình theo dõi trận đấu. Ở chế độ này, nhiệt độ được điều chỉnh tăng - giảm nhẹ nhàng nhằm hạn chế cảm giác mệt mỏi. Song song đó, hệ thống khuếch tán hương thơm hỗ trợ duy trì trạng thái tập trung, còn luồng gió và chất lượng không khí được tối ưu để mang lại cảm giác dễ chịu trong suốt 90 phút, thậm chí 120 phút của trận đấu.

AIR CARD Focus điều chỉnh nhiệt độ tinh tế kết hợp hương thơm, giúp người xem tập trung mà không lo bị buốt đầu hay khô họng.

Sau tiếng còi mãn cuộc: Chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi

Khi trận đấu khép lại lúc 2 giờ hay 4 giờ sáng, cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn nhưng cơ thể lại cần nhanh chóng chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mới. AIR CARD Sleep được thiết kế cho chính khoảng chuyển tiếp ấy.

Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ theo từng giai đoạn của giấc ngủ, hỗ trợ cơ thể dần chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi. Đồng thời, hương thơm có thể được thiết lập theo hướng dịu nhẹ hơn, trong khi máy lọc không khí tiếp tục vận hành để làm sạch căn phòng sau nhiều giờ tập trung đông người.

AIR CARD Sleep tinh chỉnh nhiệt độ theo 5 giai đoạn của giấc ngủ, giúp cơ thể nghỉ ngơi trọn vẹn.

Từ không khí sôi động của trận đấu đến sự yên tĩnh trước khi đi ngủ, mọi chuyển đổi đều được thực hiện chỉ bằng một chạm, giúp người dùng thư giãn sau một đêm đồng hành cùng World Cup.

Khi công nghệ giúp không gian theo nhịp cảm xúc World Cup

Đằng sau sự chuyển tiếp liền mạch từ không khí thư giãn trước giờ bóng lăn, trạng thái tập trung trong suốt trận đấu đến khoảng nghỉ ngơi sau tiếng còi mãn cuộc là hệ thống điều phối đồng bộ của AIR CREATOR. Nếu ba AIR CARD là những "kịch bản không khí" cho từng thời điểm, thì AIR CREATOR chính là nền tảng kết nối và vận hành toàn bộ trải nghiệm.

Bộ đôi máy điều hòa và máy lọc không khí sử dụng các cảm biến để nhận biết điều kiện môi trường trong phòng. Kết hợp cùng AI và ứng dụng DAIKIN AIR SELECT, hệ thống hỗ trợ người dùng lựa chọn trạng thái không khí phù hợp chỉ bằng một chạm, thay vì phải điều chỉnh riêng lẻ từng chế độ.

Nhờ khả năng điều phối đồng bộ nhiệt độ, luồng gió, chất lượng không khí và hương thơm, AIR CREATOR giúp bầu không khí thay đổi linh hoạt theo từng nhịp trận đấu. Từ lúc bạn bè tụ họp trước giờ bóng lăn đến những phút cao trào trên sân cỏ hay khoảng nghỉ ngơi sau tiếng còi mãn cuộc, mọi chuyển đổi đều có thể được thực hiện chỉ bằng một chạm.

Đó cũng là cách Daikin đồng hành cùng mùa World Cup 2026. Bên cạnh việc phối hợp cùng VTV đưa các trận đấu đến màn ảnh nhỏ, Daikin Vietnam mong muốn góp phần hoàn thiện trải nghiệm xem bóng tại nhà, để người hâm mộ không chỉ sống trọn cùng từng trận cầu mà còn tận hưởng bầu không khí phù hợp với mọi khoảnh khắc cảm xúc.