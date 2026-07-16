Tan trận bán kết, cầu thủ Argentina thu được ‘cẩm nang’ bắt penalty của Pickford

TPO - Sau chiến thắng nghẹt thở trước Anh ở bán kết World Cup, các thành viên đội tuyển Argentina vô tình nhặt được chai nước đặc biệt của thủ môn Jordan Pickford. "Bí kíp" bắt penalty chuẩn bị sẵn của người Anh ghi đầy ở vỏ chai bỗng trở thành trò cười cho đối thủ.

Trận bán kết World Cup giữa Argentina và Anh không chỉ nóng bỏng bởi những pha va chạm nảy lửa và màn ngược dòng của Messi cùng các đồng đội trên sân, mà còn kéo dài sự kịch tính đến tận cabin huấn luyện sau tiếng còi mãn cuộc.

Khi các cầu thủ Argentina đang đắm chìm trong men say chiến thắng ngay trên thảm cỏ, một khoảnh khắc hài hước đã lọt vào ống kính truyền hình. Một thành viên ban huấn luyện Argentina vô tình nhặt được chiếc chai nước mà Jordan Pickford bỏ lại. Trên thân chai dán kín những dòng ghi chú nhỏ cho thấy đây là tài liệu mật thu thập thói quen sút 11m của các ngôi sao Albiceleste.

Messi và các đồng đội đang xem xét "chiến lợi phẩm" thu được ở cầu môn đội tuyển Anh.

Người đầu tiên được xem "cẩm nang" này là Lionel Messi. Siêu sao 39 tuổi, người đã đá hỏng 2 quả phạt đền trong các trận đấu với Áo và Ai Cập tại giải đấu năm nay, tỏ ra vô cùng thích thú.

Ngay sau đó, “chiến lợi phẩm” được chuyền tay tới Enzo Fernandez. Tiền vệ đang khoác áo Chelsea không thể nhịn cười khi nhìn thấy tên mình cùng những phân tích chi tiết về góc sút ưa thích được ghi rành rành trên chiếc chai của “người gác đền” bên kia chiến tuyến.

Những dòng ghi chú dày đặc trên vỏ chai của Pickford.

Việc các thủ môn hiện đại biến chai nước thành “cẩm nang” hướng dẫn bắt penalty không còn là điều xa lạ. Bản thân Jordan Pickford là một chuyên gia trong việc này. Tại EURO 2024, chính mảnh giấy dán trên chai nước với dòng chữ “đổ người sang trái” đã giúp anh cản phá thành công cú sút của Manuel Akanji bên phía Thụy Sĩ, đưa Anh đi tiếp.

Ý thức được lịch sử penalty đầy ám ảnh của bóng đá Anh tại các kỳ World Cup, Pickford đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng ngay từ khi bóng mới lăn ở trận bán kết. Đến khi Enzo Fernandez gỡ hòa 1-1, Tam sư đã chủ động chơi chậm lại với hy vọng kéo trận đấu vào hiệp phụ và loạt luân lưu cân não, nơi Pickford tin rằng chai nước của mình sẽ phát huy tác dụng tối đa.

Enzo Fernandez đang xem những dòng ghi chú về cách sút 11m của anh trên chai nước.

Tuy nhiên, bàn thắng ở phút 90+2 của Lautaro Martinez đã phá hỏng mọi toan tính của thầy trò HLV Thomas Tuchel. Trận đấu khép lại mà không cần đến loạt “đấu súng” cân não trên chấm 11 mét, và vũ khí bí mật của Pickford lại vô tình biến thành trò cười tiêu khiển cho đối thủ trong lễ ăn mừng.

Argentina đã giành quyền vào chung kết để hướng tới ngôi sao thứ tư trên ngực áo, còn người Anh chỉ biết tự trách mình khi tưởng như đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi phương án mà rốt cuộc lại để tấm vé vô giá rơi vào tay đối thủ theo kịch bản trớ trêu nhất.