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Thể thao

Tuyển Argentina đối mặt án phạt từ FIFA vì giương biểu ngữ sau trận thắng Anh

Đặng Lai

TPO - Sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước tuyển Anh tại bán kết World Cup 2026, các cầu thủ Argentina đang đứng trước nguy cơ bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) kỷ luật nghiêm khắc vì giương cao tấm biểu ngữ mang thông điệp nhạy cảm.

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Cụ thể, trong màn ăn mừng cuồng nhiệt sau tiếng còi mãn cuộc, hai tuyển thủ Giovani Lo Celso và Lisandro Martínez đã cùng nhau giương cao một tấm băng rôn tự chế được chuyền xuống từ khán đài.

Trên tấm biểu ngữ này viết dòng chữ tiếng Tây Ban Nha nổi bật: "Las Malvinas son Argentinas" (Quần đảo Malvinas là của Argentina). Trung vệ kỳ cựu Nicolas Otamendi cũng nhiệt tình hưởng ứng hành động này trước khi tấm băng rôn được đặt trang trọng ngay trên mặt cỏ của sân Mercedes-Benz.

Hành động bộc phát của các cầu thủ ngay lập tức khơi lại vết thương lịch sử và tranh chấp ngoại giao căng thẳng kéo dài hơn bốn thập kỷ qua giữa hai quốc gia. Quần đảo Falkland (phía Argentina gọi là Malvinas) được coi là vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh tại Nam Đại Tây Dương, nhưng Argentina luôn khẳng định chủ quyền vững chắc đối với khu vực này kể từ khi tuyên bố độc lập năm 1816.

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Argentina sẽ vào chung kết gặp Tây Ban Nha

Căng thẳng từng leo thang thành cuộc chiến kéo dài 74 ngày vào năm 1982, cướp đi sinh mạng của hàng trăm binh sĩ 2 bên.

Mặc dù trước trận đấu, HLV Lionel Scaloni của Argentina đã nỗ lực kêu gọi giảm bớt bầu không khí chính trị căng thẳng bao trùm trận bán kết, nhưng các học trò của ông dường như đã không thể kiềm chế được cảm xúc dâng trào sau chiến thắng ngược dòng nghẹt thở.

Theo ghi nhận, ngay từ sau trận tứ kết thắng Thụy Sĩ, phòng thay đồ của Argentina đã vang lên những câu hát ăn mừng nhắc tới vùng đất Malvinas bên cạnh các huyền thoại Diego Maradona và Lionel Messi.

Theo quy định nghiêm ngặt của FIFA về quy tắc ứng xử trong sân vận động, mọi hành vi hiển thị thông điệp chính trị, tôn giáo hay cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào đều bị cấm tuyệt đối. Việc vi phạm điều khoản này chắc chắn sẽ khiến Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) phải đối mặt với án phạt tiền lớn, thậm chí các cầu thủ trực tiếp tham gia có thể bị đình chỉ thi đấu ngay trước thềm trận chung kết gặp Tây Ban Nha. Trong quá khứ, FIFA từng phạt AFA 36.000 USD vì hành vi tương tự trước thềm World Cup 2014.

Đặng Lai
#Argentina #FIFA #Malvinas #bán kết World Cup #chính trị #đá bóng #quốc tế. Tin tức World Cup #World Cup 2026

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