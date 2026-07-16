Lionel Messi nói gì khi Argentina thắng ngược Anh?

TPO - Messi khẳng định đây là trận đấu mà Argentina nhất định phải chiến thắng và họ đã hoàn thành mục tiêu.

"Đó chỉ là một trận đấu nhưng chúng tôi đã trải qua loạt khoảnh khắc đặc biệt. Cổ động viên khao khát chiến thắng này hơn bất cứ điều gì, vì nhiều ý nghĩa của nó, đối đầu tuyển Anh ở một trận bán kết và hướng đến mục tiêu vào chung kết World Cup 2026", Messi chia sẻ sau trận.

"Đội bóng này không bao giờ ngừng nỗ lực. Chúng tôi bước ra sân tại bán kết và chơi bóng với sự quyết tâm thực sự. Cả đội Argentina đã dồn ép họ về phần sân nhà và chứng minh rằng, chúng tôi có thể giành chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức, chẳng cần bước vào hiệp phụ", Messi tiếp tục.

Thủ quân tuyển Argentina nhấn mạnh: "Không một người dân Argentina nào muốn thua trận đấu này. Hành trình của chúng tôi tại World Cup 2026 thật đáng kinh ngạc, đặc biệt là chiến thắng ý nghĩa trước tuyển Anh. Argentina không muốn là kẻ thua cuộc trong ngày hôm nay và điều đó xảy ra".

Argentina rơi vào thế khó khi Anthony Gordon ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Anh từ phút 55. Thế nhưng cục diện xoay chuyển hoàn toàn khi Messi kiến tạo cho Enzo Fernandez tung cú sút xa tuyệt đẹp cân bằng tỷ số. Sau đó, chính Messi kiến tạo cho Lautaro Martinez đánh đầu tung lưới tuyển Anh, ấn định chiến thắng 2-1.

Tiền đạo Martinez vừa vào sân ở phút 81 khi đội nhà bị dẫn 1-0. Tiền đạo chỉ cao 1,74m đã lọt thỏm ở hàng phòng ngự toàn hậu vệ cao to của tuyển Anh, song di chuyển thông minh để chọn đúng điểm rơi bóng và bật cao đánh đầu ghi bàn.

Người hùng của Argentina chia sẻ sau trận: "Thật khó để nói nên lời lúc này, nhưng tôi sẽ cố gắng không khóc vì tôi đã khóc rất nhiều trong phòng thay đồ rồi. Những gì chúng tôi đạt được thật khó tin. Chúng tôi đã giành được một chiến thắng vô cùng chật vật. Hiệp một diễn ra rất khó khăn, họ pressing rất rát. Sang hiệp hai, họ ghi bàn rồi lùi sâu phòng ngự, và chúng tôi đã có thể kiểm soát trận đấu bình tĩnh hơn, duy trì tỷ lệ cầm bóng áp đảo".

Tuyển Argentina tiến vào chung kết World Cup 2026 để đụng độ đội tuyển Tây Ban Nha. Hai đội từng được lên kế hoạch chạm trán nhau ở Finalissima (trận Siêu cúp Liên lục địa), song cuộc đại chiến bị hủy vì tình hình chiến sự căng thẳng ở Trung Đông. Tại World Cup 2026, sẽ có trận Finalissima khác và lần này tính chất kịch tính tăng lên gấp nhiều lần.