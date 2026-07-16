Những mốc son chứng minh vì sao Argentina và Tây Ban Nha là 2 đội bóng xuất sắc nhất World Cup 2026

TPO - World Cup 2026 đã đi đến chương cuối, và lịch sử đã chọn ra hai cái tên kiệt xuất nhất để bước lên thảm cỏ của trận chung kết: Tây Ban Nha và Argentina. Sự xứng đáng của 2 đội tuyển này đang được chứng minh qua những con số thuyết phục nhất mà họ đã thiết lập ở giải đấu.

Để hiểu tại sao Tây Ban Nha xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng, hãy nhìn vào cách họ bóp nghẹt mọi hy vọng của đối thủ bằng sự kỷ luật và tính tổ chức thượng thừa. Dưới sa bàn của HLV Luis de la Fuente, La Roja là một khối bê tông vững chắc nhưng lại thanh thoát khi triển khai bóng.

Tây Ban Nha bước vào trận chung kết với thành tích phòng ngự vô tiền khoáng hậu: Họ để lọt lưới đúng 1 bàn (bị Charles De Ketelaere của Bỉ đánh đầu tung lưới) sau 7 trận đấu. 6 trận còn lại gồm trước Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay, Áo, Bồ Đào Nha, Pháp họ đều không nhận bàn thua với không ít trong số đó là không để đối thủ sút trúng khung thành lần nào.

Với 6 trận giữ sạch lưới, hàng phòng ngự được chỉ huy bởi thủ thành Unai Simon đã tái hiện hình ảnh của nhà vô địch World Cup 2010. Cho đến nay, 6 trận sạch lưới vẫn là kỷ lục của các vòng chung kết Cúp thế giới. Tây Ban Nha cũng trở thành đội bóng thứ 4 trong lịch sử World Cup lọt vào đến trận chung kết mà chỉ để thủng lưới 1 bàn.

Bên cạnh hàng thủ thép, bản sắc kiểm soát bóng của Tây Ban Nha đã được nâng cấp lên một tầm cao mới về mặt hiệu quả. Họ dẫn đầu giải đấu với tỷ lệ chuyền bóng chính xác chạm mốc 93%. Đại diện cho lối chơi cơ động và chuẩn xác này không ai khác ngoài tiền vệ Rodri, “trùm cuối” tuyến giữa. Một mình ngôi sao đang chơi cho Man City đã thực hiện thành công 599 đường chuyền với tỷ lệ chính xác không tưởng 95%. Rodri cũng là cầu thủ có số lượng đường chuyền và tỷ lệ chuyền chính xác cao nhất giải.

Rodri giữ cho tập thể Tây Ban Nha cân bằng trong khi Messi giúp đội tuyển Argentina bùng nổ

Rodri chính là bộ não, là chiếc mỏ neo giúp Tây Ban Nha kiểm soát nhịp độ trận đấu, khiến mọi đối thủ phải cuốn theo cách chơi của mình. Với việc chuyền bóng chính xác và kiểm soát trận đấu một cách tối ưu, Tây Ban Nha đã triệt tiêu rất nhiều sức mạnh tấn công của đối thủ, giúp hàng phòng ngự của họ không chịu nhiều áp lực.

Nếu Tây Ban Nha là biểu tượng của sự kiên cố và tính tổ chức thì Argentina chính là hiện thân của sức mạnh tấn công bùng nổ nhất. Albiceleste sở hữu hàng công số 1 World Cup 2026 với 19 bàn thắng (trung bình gần 3 bàn/trận). Họ đã vượt qua Pháp với những pha lập công vào lưới Anh. Không trận nào tại World Cup 2026 Argentina ghi ít hơn 2 bàn.

Sức mạnh tấn công của Argentina không chỉ nằm ở số lượng bàn thắng, mà còn ở cách họ áp đặt thế trận và kết liễu đối thủ bằng những mảng miếng chiến thuật đa dạng. Khi cần thực dụng, họ sẵn sàng chơi rình rập; khi cần bùng nổ, họ là một cơn lốc sẵn sàng cuốn trôi mọi hệ thống phòng ngự cứng đầu nhất.

Cá nhân xuất sắc nhất

Và tất nhiên, nói về sự xứng đáng của Argentina thì không thể không nhắc đến "vị vua" của họ: Lionel Messi. Ở tuổi 39, trong kỳ World Cup gần như chắc chắn là cuối cùng sự nghiệp, El Pulga đang viết nên những mốc son vĩ đại nhất.

Messi đang cùng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới

Anh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 8 bàn thắng, nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên con số 21 bàn - vượt kỷ lục của Miroslav Klose. Anh vừa thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu: Ghi bàn trong 7 trận liên tiếp tại đấu trường Cúp thế giới.

Messi tại World Cup 2026 là một "nhà kiến thiết" thiên tài. Anh dẫn đầu giải đấu với 6 cơ hội ăn bàn rõ rệt được tạo ra cùng 24 đường chuyền quyết định. Hiệu suất đóng góp của Messi đạt mức không tưởng: cứ trung bình 46 phút anh lại ghi bàn hoặc kiến tạo. Đây đều là những con số cao nhất World Cup 2026.

Chưa dừng lại ở đó, Messi vừa nâng số đường chuyền thành bàn tại World Cup lên 12 với 10 pha kiến tạo của anh được thực hiện ở các trận đấu thuộc vòng knock-out, nhiều nhất lịch sử World Cup suốt 6 thập kỷ qua. Kể từ khi giới chuyên môn thống kê chỉ số này vào năm 1966, không ai qua được siêu sao 39 tuổi.

Nếu như cá nhân tiêu biểu nhất của Argentina thì tập thể đồng đều nhất là Tây Ban Nha. Sức mạnh của họ nằm ở tính tập thể tối cao. Đội tuyển này không phụ thuộc vào bất kỳ một ngôi sao cá nhân nào. Với việc có tới 8 cầu thủ khác nhau lập công (Lamine Yamal, Dani Olmo…), Tây Ban Nha là đội tuyển sở hữu nhiều cầu thủ ghi bàn nhất giải.

Khi hai thế lực này chạm trán nhau, thế giới sẽ được chứng kiến những tập thể và cá nhân hay nhất. Tây Ban Nha xứng đáng bởi sự hoàn hảo, khoa học và tính kỷ luật gần như tuyệt đối. Argentina xứng đáng bởi bản lĩnh nhà vua, sức mạnh tấn công rực lửa cùng cá nhân phi thường.

Vì thế, chung kết World Cup 2026 hứa hẹn là trận đấu giữa những đội bóng xuất sắc nhất. Nó là cuộc hẹn giữa những đội tuyển xứng đáng nhất cho chiếc Cúp vàng năm nay...