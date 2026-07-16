Giải vô địch các CLB golf Hà Nội Mở rộng 2026 trở lại sân Long Biên

TPO - Hội Golf Thành phố Hà Nội (HNGA) vừa công bố Giải vô địch các câu lạc bộ golf Hà Nội Mở rộng lần thứ 9 - Herbalife Cup 2026. Đây là giải đấu thường niên có quy mô lớn nhất của golf Thủ đô do HNGA tổ chức dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Golf Việt Nam.

Lễ công bố Giải Vô địch các Câu lạc bộ Golf Hà Nội Mở rộng lần thứ 9.

Giải được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), góp phần tạo không khí sôi nổi trong chuỗi hoạt động của thành phố. Đây cũng là sự kiện chào mừng Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ IV (2026-2030) của HNGA.

Giải sẽ diễn ra trong hai ngày 8-9/10 tại sân golf Long Biên (Hà Nội), quy tụ 36 câu lạc bộ golf hàng đầu khu vực Hà Nội cùng tranh tài. Bên cạnh các nội dung thi đấu, ban tổ chức cũng chuẩn bị nhiều hoạt động bên lề dành cho cộng đồng golfer.

Với chủ đề "Dấu Ấn Di Sản - Khát Vọng Tương Lai", giải đấu hướng đến việc tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng cho phong trào golf Hà Nội, đồng thời mở ra chặng đường phát triển mới của HNGA.

Ông Nguyễn Tô Ninh, Chủ tịch Hội Golf Thành phố Hà Nội.

Sau 16 năm thành lập và phát triển, Hội Golf Thành phố Hà Nội hiện có hơn 140 câu lạc bộ thành viên với trên 20.000 golfer, trở thành hội golf địa phương có quy mô lớn nhất cả nước.

Ông Nguyễn Tô Ninh, Chủ tịch Hội Golf Thành phố Hà Nội, Trưởng ban tổ chức giải, cho biết sau 16 năm phát triển, HNGA đã trở thành một trong những hội golf địa phương có phong trào mạnh nhất cả nước nhờ sự đóng góp của nhiều thế hệ lãnh đạo và hội viên.

"Dấu Ấn Di Sản - Khát Vọng Tương Lai là cách chúng tôi tri ân những đóng góp đó, đồng thời nhắc nhở về trách nhiệm trong chặng đường phía trước khi Đại hội nhiệm kỳ IV đang đến gần. Chúng tôi hy vọng mỗi golfer bước qua 18 hố đấu tại Long Biên sẽ cảm nhận được mình không chỉ tham gia một giải đấu, mà còn đang đồng hành cùng một phần lịch sử của golf Thủ đô", ông Nguyễn Tô Ninh chia sẻ.

Sân golf Long Biên.

Việc trở lại sân golf Long Biên cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là nơi tổ chức hai mùa giải đầu tiên của giải đấu. Ban tổ chức kỳ vọng địa điểm này sẽ gợi lại những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của sân chơi được xem là uy tín nhất dành cho các câu lạc bộ golf Hà Nội.

Một trong những điểm mới của mùa giải 2026 là mỗi hố đấu sẽ gắn với một cột mốc trong lịch sử phát triển golf Hà Nội, giúp các golfer vừa thi đấu vừa có cơ hội tìm hiểu về hành trình của phong trào golf Thủ đô.

Bên cạnh đó, khu triển lãm "Hành trình Golf Thủ đô" sẽ giới thiệu hình ảnh, tư liệu và những câu chuyện về các thế hệ đã góp phần xây dựng phong trào golf Hà Nội, tạo không gian kết nối giữa những golfer lâu năm và các thành viên mới.