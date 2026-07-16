Vì sao Zidane chưa thể ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Pháp?

TPO - Dù được xem là ứng viên gần như chắc chắn thay thế Didier Deschamps, Zinedine Zidane vẫn chưa thể chính thức trở thành HLV trưởng đội tuyển Pháp. Nguyên nhân không nằm ở chuyên môn, mà xuất phát từ một vướng mắc pháp lý liên quan đến quy định về tiền lương.

Sau khi đội tuyển Pháp dừng bước ở bán kết World Cup 2026 trước Tây Ban Nha, HLV Didier Deschamps chính thức khép lại hành trình 14 năm dẫn dắt Les Bleus, đúng như tuyên bố trước giải đấu. Điều đó mở đường cho Zinedine Zidane, người đã chờ đợi cơ hội dẫn dắt đội tuyển quê hương trong nhiều năm, tiếp quản chiếc ghế nóng.

Tuy nhiên, theo nhật báo L'Équipe, quá trình ký hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) và cựu HLV Real Madrid vẫn chưa thể hoàn tất vì vướng một quy định mới trong dự luật cải cách quản trị thể thao chuyên nghiệp của Pháp.

Zidane (phải) cần đợi thêm một chút thời gian để chính thức kế nhiệm Deschamps.

Ngày 8/7, một ủy ban gồm đại diện của Hạ viện và Thượng viện Pháp đã thống nhất áp dụng mức trần lương 450.000 euro/năm trước thuế đối với lãnh đạo và nhân sự làm việc tại các liên đoàn thể thao.

Đây chính là điểm khiến FFF chưa thể chính thức ký hợp đồng với Zidane. Mức lương tối đa theo quy định mới được cho là thấp hơn khoảng 10 lần so với thu nhập của Deschamps khi còn dẫn dắt đội tuyển Pháp.

Tuy nhiên, dự luật cũng mở ra khả năng vượt mức trần này nếu có sự chấp thuận của Bộ trưởng Thể thao. Do đó, nếu muốn trả cho Zidane mức đãi ngộ tương xứng với vị thế của một trong những HLV thành công nhất thế giới, FFF sẽ phải chờ luật được thông qua chính thức và xin cơ chế ngoại lệ từ Bộ Thể thao.

Theo L'Équipe, dự luật dự kiến sẽ được Quốc hội và Thượng viện thông qua trong các phiên họp ngày 20 và 21/7 trước khi được công bố. Nếu đến thời điểm đó hợp đồng vẫn chưa được ký, FFF buộc phải xin ý kiến phê duyệt của Bộ trưởng Thể thao Marina Ferrari để có thể trả cho Zidane mức lương vượt trần.

Một khả năng khác là FFF có thể hoàn tất việc ký kết trước khi luật chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, theo nhận định của L'Équipe, cách làm này dễ tạo ra tranh cãi vì có thể bị xem là động thái nhằm né tránh quy định mới.

Phát biểu trên kênh France 2, Bộ trưởng Marina Ferrari đánh giá Zidane là “một lựa chọn tốt” cho đội tuyển Pháp, nhưng nhấn mạnh việc bổ nhiệm HLV trưởng không thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Thể thao. Dù vậy, nếu phải xem xét cấp ngoại lệ về tiền lương, bộ này vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn tất thương vụ.

Quy định mới cũng làm dấy lên một số tranh luận tại Pháp về vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong việc phê duyệt cơ chế lương đối với HLV đội tuyển quốc gia. Dẫu vậy, tờ L'Équipe cho rằng khả năng Zidane trở thành HLV trưởng Les Bleus vẫn rất chắc chắn. Trở ngại về thủ tục pháp lý và cơ chế tiền lương khó có thể tạo ra sự thay đổi nào trong thỏa thuận giữa nhà cầm quân 54 tuổi với FFF.