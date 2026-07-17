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Thể thao

Thể Công Viettel I, PVF khởi đầu ấn tượng tại VCK U17 Quốc gia 2026

PV

Chiều 16/7, Vòng chung kết U17 Quốc gia - Cúp Rồng Đỏ 2026 chính thức khởi tranh với hai trận đấu đầu tiên của bảng A. Thể Công Viettel và PVF đều có màn ra quân thuận lợi khi lần lượt vượt qua LPBank HAGL và SHB Đà Nẵng để giành trọn 3 điểm.

Ở trận khai mạc trên sân Pleiku, chủ nhà LPBank HAGL nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra thế trận chủ động trong những phút đầu. Tuy nhiên, Thể Công Viettel dần lấy lại quyền kiểm soát và mở tỷ số ở phút 29. Từ tình huống phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm tạo ra pha lộn xộn trước khung thành, để Thành Đạt nhanh chân dứt điểm thành công.

Đội chủ nhà nhanh chóng có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 35 nhờ công của Mạnh Nguyên. Dẫu vậy, sai lầm nơi hàng thủ khiến LPBank HAGL phải trả giá khi Đại Nhân tận dụng cơ hội đá bồi, đưa Thể Công Viettel vượt lên dẫn 2-1 trước khi hiệp một khép lại.

Sang hiệp hai, Thể Công Viettel hoàn toàn làm chủ thế trận. Ngay phút 46, đội bóng áo lính nâng tỷ số lên 3-1 trước khi Đại Nhân hoàn tất cú hat-trick ở phút 52 để đưa cách biệt thành 4-1. Đến phút 67, Quang Danh ghi bàn thắng thứ năm cho Thể Công Viettel. LPBank HAGL chỉ có thêm một bàn rút ngắn tỷ số do công của Gia Huy ở phút 70, qua đó chấp nhận thất bại 2-5 trong ngày ra quân.

Ở trận đấu còn lại của bảng A diễn ra trên sân Hàm Rồng, PVF cũng có màn trình diễn thuyết phục trước SHB Đà Nẵng. Với lực lượng đồng đều và nhiều tuyển thủ U17 Việt Nam trong đội hình, PVF kiểm soát thế trận và lần lượt có các bàn thắng của Văn Dương, Sỹ Bách và Anh Hào để giành chiến thắng 3-0.

Kết thúc lượt trận đầu tiên của bảng A, Thể Công Viettel và PVF cùng có 3 điểm, tạo lợi thế trong cuộc đua giành quyền vào vòng tiếp theo của VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026.

PV
#Thể Công Viettel #PVF #VCK U17 Quốc gia #bóng đá trẻ #đội tuyển U17 #bảng A #cúp Rồng Đỏ

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