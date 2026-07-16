Chelsea bị dư luận Anh ‘ném đá’ dữ dội vì lên tút chúc mừng Enzo Fernandez

TPO - Hành động "vuốt mặt không nể mũi" của Chelsea khi chúc mừng Enzo Fernandez gieo sầu cho tuyển Anh tại bán kết World Cup đã vấp phải làn sóng phẫn nộ khủng khiếp từ cổ động viên nhà, buộc đội bóng thành London phải vội vã xóa bài đăng.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina vang lên, ban truyền thông Chelsea đã nhanh tay đăng tải bức ảnh tiền vệ Enzo Fernandez ăn mừng đầy khiêu khích với hành động đưa tay lên tai hướng về phía khán đài.

Thế nhưng, ban truyền thông của The Blues dường như quên mất một thực tế phũ phàng: Chelsea là một CLB nước Anh, đóng đô ngay giữa lòng thủ đô London.

Bài đăng vô cảm và vụng về của đội ngũ truyền thông Chelsea sau khi Anh thua Argentina.

Chính Enzo Fernandez là người khơi mào cho màn lội ngược dòng đầy cảm xúc của Argentina bằng siêu phẩm từ ngoài vòng cấm ở phút 85, san bằng tỷ số 1-1 trước khi Lautaro Martinez ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện Nam Mỹ.

Nhìn ngôi sao đắt giá nhất lịch sử CLB ghi bàn tiễn Tam sư rời giải đấu, các CĐV Anh đã vô cùng đau đớn. Thế nên, tài khoản mạng xã hội của Chelsea hào hứng chia sẻ khoảnh khắc tỏa sáng của tiền vệ này chẳng khác nào hành động sát muối vào nỗi đau của người hâm mộ nước nhà.

Cơn bão phẫn nộ nhanh chóng bùng lên dữ dội dưới bài đăng của Chelsea. Hàng loạt bình luận chỉ trích gay gắt xuất hiện chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Một cổ động viên tức giận viết: "Thật sự không thể tin nổi. Chúng ta là một CLB Anh cơ mà. Hành xử quá tệ hại!".

Một người khác mỉa mai cay đắng: "Đúng là trơ trẽn. Một đội bóng Anh lại đi ăn mừng bàn thắng chống lại chính đội tuyển quốc gia nước mình. Thật đáng xấu hổ!". Trước áp lực chỉ trích quá nặng nề, Chelsea đã phải vội vã xuống nước và âm thầm xóa bỏ bài viết "tai hại" nói trên.

Để thấy rõ sự vụng về của Chelsea, hãy nhìn sang cách hành xử tinh tế của các đối thủ tại Ngoại hạng Anh. Manchester United cũng có Lisandro Martinez lọt vào chung kết, nhưng họ khéo léo viết: "Licha và Argentina đã lọt vào chung kết World Cup. Xin chia buồn đến Kobbie, Marcus và đội tuyển Anh".

Man United tinh tế hơn khi chỉ lên tút thông báo về chiến thắng của các ngôi sao Argentina trong đội mình và chia buồn với đội tuyển Anh.

Tương tự, Tottenham chỉ đưa tin trung lập: "Chiến thắng muộn màng giúp Argentina cùng Cuti và Marcos tiến vào chung kết". Sự chừng mực này càng làm nổi bật lên pha xử lý "đi vào lòng đất" của đội ngũ truyền thông sân Stamford Bridge.

Tệ hơn, sự cố này xuất hiện đúng thời điểm tương lai của Fernandez tại Chelsea đang vô cùng lung lay. Tiền vệ người Argentina hiện là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Real Madrid dưới triều đại Jose Mourinho, và bản thân anh cũng liên tục bóng gió về khả năng ra đi.

Trong bối cảnh đó, làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ rất có thể là giọt nước tràn ly, đẩy ngôi sao sinh năm 2001 này rời sân Stamford Bridge nhanh hơn bao giờ hết.