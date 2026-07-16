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HLV Kim Sang-sik nhận thêm tổn thất lực lượng trước ASEAN Championship 2026

Trọng Đạt

TPO - Khuất Văn Khang là cái tên mới nhất phải rời đội tuyển Việt Nam do chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn. Trong buổi tập cuối tại Hà Nội, HLV Kim Sang-sik cũng quyết định triệu tập bổ sung Khổng Minh Gia Bảo nhằm đảm bảo lực lượng cho trận giao hữu với Myanmar và ASEAN Championship 2026.

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Buổi tập chiều 16/7 là màn tổng duyệt cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại Hà Nội trước khi di chuyển lên Thái Nguyên vào sáng 17/7 để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế gặp Myanmar. Đây cũng là bước chạy đà quan trọng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Championship 2026.

Trước buổi tập, đội tuyển tiếp tục có sự xáo trộn về lực lượng khi tiền vệ Khuất Văn Khang chính thức rời đội do chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn.

Theo đánh giá của ban huấn luyện và đội ngũ y tế, tình trạng của Văn Khang đã có nhiều tiến triển nhưng chưa đủ điều kiện để thi đấu với cường độ cao. Vì vậy, các bên thống nhất để cầu thủ này trở về CLB tiếp tục điều trị, nhằm bảo đảm quá trình hồi phục đạt hiệu quả tốt nhất.

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Trước Văn Khang, trung vệ Đỗ Duy Mạnh và hậu vệ Lê Ngọc Bảo cũng đã phải nói lời chia tay đội tuyển vì chấn thương.

Để bảo đảm chiều sâu lực lượng, HLV Kim Sang-sik quyết định triệu tập bổ sung hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo của CLB Công an TP.HCM.

Đây không phải lần đầu Gia Bảo được trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia. Hậu vệ này từng góp mặt trong đợt tập trung tháng 11/2025 để chuẩn bị cho trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Việc đã có thời gian làm việc cùng ban huấn luyện được kỳ vọng sẽ giúp Gia Bảo nhanh chóng hòa nhập và thích nghi với các yêu cầu chiến thuật.

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Trên sân tập, HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự tiếp tục hoàn thiện những mảng miếng chiến thuật và rà soát các phương án nhân sự cho trận giao hữu với Myanmar.

Theo kế hoạch, sáng 17/7, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường tới Thái Nguyên và có buổi tập làm quen sân thi đấu trước khi chạm trán Myanmar vào ngày 18/7. Đây là bài kiểm tra quan trọng để ban huấn luyện đánh giá phong độ, thử nghiệm đội hình và hoàn thiện khâu chuẩn bị trước khi bước vào ASEAN Championship 2026 với mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Trọng Đạt
#HLV Kim Sang-sik #đội tuyển Việt Nam #ASEAN Championship #chấn thương #Khổng Minh Gia Bảo #đội tuyển quốc gia #bảo vệ vô địch

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