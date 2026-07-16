Messi ở tuổi 39: Huyền thoại chưa có hồi kết

TPO - Hai pha kiến tạo trước tuyển Anh giúp Lionel Messi đưa Argentina vào trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp. Khi nhiều người từng tin World Cup 2022 là chương cuối trong sự nghiệp quốc tế, siêu sao 39 tuổi lại tiếp tục kéo dài hành trình huyền thoại bằng một màn trình diễn đỉnh cao.

Câu chuyện của Messi tưởng như đã khép lại từ bốn năm trước

Bốn năm trước, nhiều người tin Lionel Messi đã viết nên cái kết hoàn hảo khi cùng Argentina vô địch World Cup 2022. Ở tuổi 35, anh từng khẳng định đó sẽ là kỳ World Cup cuối cùng, đồng thời hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu để khép lại cuộc tranh luận về cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Nhưng ở tuổi 39, Messi vẫn tiếp tục kéo dài hành trình huyền thoại. Hai pha kiến tạo trong chiến thắng ngược dòng 2-1 trước tuyển Anh giúp anh đưa Argentina vào trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp.

Đến thời điểm này, Messi đã ghi 8 bàn và có 4 kiến tạo tại World Cup 2026, đồng dẫn đầu danh sách ghi bàn và đứng thứ hai về số đường kiến tạo. Đối thủ của Argentina ở trận chung kết sẽ là Tây Ban Nha - nơi Messi gắn bó phần lớn sự nghiệp trong màu áo Barcelona.

HLV Lionel Scaloni khẳng định: "Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Tôi không biết cậu ấy còn phải làm gì nữa để chứng minh điều đó".

Trong khi đó, cựu danh thủ Micah Richards nhận xét trên BBC: "Argentina có Lionel Messi. Họ sở hữu GOAT. Những trận đấu lớn luôn cần một người tạo ra khác biệt, và đó là lý do Messi được gọi là nhà vua".

Messi hủy diệt hy vọng của tuyển Anh như thế nào?

Lần đầu tiên trong sự nghiệp đối đầu tuyển Anh, Lionel Messi đã tạo nên màn trình diễn khiến đối thủ "khác cốt ghi tâm" để đưa Argentina vào chung kết World Cup.

Sau khi Anthony Gordon mở tỷ số ở phút 55, HLV Thomas Tuchel liên tiếp tăng cường hàng thủ, nhưng điều đó lại tạo điều kiện để Argentina kiểm soát tới 88% thời lượng bóng trong 37 phút cuối trận. Messi được kéo sang cánh phải và trở thành trung tâm trong mọi đợt tấn công.

Thủ môn Emiliano Martínez tiết lộ: "Đưa Messi ra cánh phải chính là chìa khóa của chúng tôi".

Messi khép lại trận đấu với 9 pha rê bóng thành công và 2 kiến tạo. Theo thống kê của FIFA, kể từ năm 1966, anh là cầu thủ đầu tiên vừa có ít nhất 9 lần qua người thành công, vừa kiến tạo hai bàn trong một trận knock-out World Cup.

Ngoài ra, Messi còn có 7 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, tạo ra 4 cơ hội và thực hiện 9 quả tạt - những con số ngang bằng hoặc vượt cả tập thể tuyển Anh ở nhiều chỉ số tấn công.

Quan trọng hơn cả, anh trực tiếp kiến tạo hai bàn thắng. Phút 85, Messi phối hợp từ tình huống phạt góc để Enzo Fernández sút xa gỡ hòa. Đến phút 90+2, đường tạt chuẩn xác của anh giúp Lautaro Martínez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1.

Bình luận trên BBC, Micah Richards nói: "Messi gần như chỉ đi bộ trên sân. Nhưng khi bóng đến chân, cậu ấy lập tức bùng nổ. Thiên tài luôn biết xuất hiện đúng thời điểm".

Cựu thủ môn Joe Hart cho rằng việc tuyển Anh lùi quá sâu trong những phút cuối đã vô tình "giải phóng" Messi, giúp siêu sao Argentina hoàn toàn làm chủ thế trận.

Ngay cả đội trưởng Harry Kane cũng thừa nhận: "Chúng tôi kiểm soát Messi khá tốt trong phần lớn thời gian. Nhưng với những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, chỉ cần một khoảnh khắc có bóng là họ có thể tạo nên khác biệt. Đó là lý do Messi được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử".

Messi sáng cửa giành Chiếc giày vàng World Cup

Lionel Messi tiếp tục nối dài những cột mốc lịch sử tại World Cup. Với 8 bàn thắng ở giải đấu năm nay, siêu sao 39 tuổi đã nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên 21, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Đáng chú ý, 15 trong số đó được ghi sau khi anh bước sang tuổi 35.

Thành tích 8 bàn tại World Cup 2026 cũng giúp Messi vượt qua chính mình, nhiều hơn một bàn so với kỳ World Cup 2022.

Hiện Messi cùng Kylian Mbappé dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 8 bàn. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp vẫn còn cơ hội bứt lên khi cùng tuyển Pháp đá trận tranh hạng ba, trong khi Harry Kane và Jude Bellingham (cùng 6 bàn) cũng chưa hết hy vọng.

Nếu các cầu thủ bằng số bàn thắng, FIFA sẽ xét đến số pha kiến tạo. Ở tiêu chí này, Messi đang chiếm lợi thế với 4 kiến tạo, nhiều hơn Mbappé một lần dọn cỗ.

Không chỉ sáng cửa giành Chiếc giày vàng, đội trưởng Argentina cũng chỉ còn kém Michael Olise một pha kiến tạo trong cuộc đua Vua kiến tạo của World Cup 2026.

Cựu thủ môn Paul Robinson nhận xét: "Messi đúng là một ảo thuật gia. Suốt giải đấu này, cậu ấy không chỉ ghi bàn mà còn liên tục tạo ra những đường chuyền mang tính quyết định".

Khi nào Messi dừng lại?

Năm 2016, sau ba thất bại ở các trận chung kết lớn cùng Argentina, Lionel Messi từng tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia khi mới 29 tuổi. Thế nhưng, anh đã thay đổi quyết định và mở ra chương huy hoàng nhất sự nghiệp với hai chức vô địch Copa América cùng World Cup 2022.

Trước trận chung kết World Cup 2022, Messi từng khẳng định đó nhiều khả năng là kỳ World Cup cuối cùng của mình. Khi rời châu Âu để gia nhập Inter Miami vào năm 2023, không ít người tin siêu sao người Argentina đã bước vào chặng cuối sự nghiệp.

Nhưng ở tuổi 39, Messi vẫn đang thách thức mọi giới hạn. Dù không còn di chuyển với cường độ cao, anh tiếp tục tạo khác biệt bằng tư duy chiến thuật và khả năng định đoạt trận đấu.

Theo thống kê trước bán kết gặp tuyển Anh, 47% quãng đường Messi di chuyển tại World Cup 2026 là đi bộ - tỷ lệ cao nhất trong số các cầu thủ không phải thủ môn.

Nhà báo Tây Ban Nha Guillem Balague, tác giả cuốn tiểu sử về Messi, cho rằng siêu sao Argentina đã tự làm mới bản thân về mặt chiến thuật ít nhất năm lần trong sự nghiệp.

Phong độ của Messi cũng vẫn rất ấn tượng. Anh đã ghi bàn hoặc kiến tạo trong 13 trận liên tiếp cho Inter Miami và tuyển Argentina. Nếu tiếp tục góp dấu giày vào bàn thắng ở trận chung kết gặp Tây Ban Nha, Messi sẽ cân bằng kỷ lục cá nhân với 14 trận liên tiếp ghi dấu ấn vào bàn thắng, được thiết lập từ năm 2011.

Nếu ra sân ở trận chung kết, Messi cũng sẽ trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử, sau Cafu, góp mặt ở ba trận chung kết World Cup.

Liệu đây có phải kỳ World Cup cuối cùng của Messi? Với việc anh sẽ bước sang tuổi 43 vào World Cup 2030, câu trả lời tưởng như đã quá rõ ràng.

Nhưng suốt gần hai thập kỷ qua, Messi đã nhiều lần khiến mọi dự đoán về giới hạn của mình trở nên sai lầm.