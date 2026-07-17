Ba golfer trẻ Việt Nam nhận gói hỗ trợ 200 triệu đồng trước ASIAD 2026

Học viện Golf Els Việt Nam (EPGA) vừa công bố gói tài trợ trị giá 200 triệu đồng dành cho ba tuyển thủ golf quốc gia gồm Nguyễn Anh Minh, Lê Chúc An và Nguyễn Viết Gia Hân nhằm hỗ trợ quá trình tập huấn, chuẩn bị cho ASIAD 2026.

Đây là hoạt động đồng hành của EPGA với các vận động viên trẻ trước thềm sân chơi thể thao lớn nhất châu Á, nơi quy tụ những golfer hàng đầu khu vực. Khoản tài trợ bằng tiền mặt sẽ được sử dụng cho chương trình tập huấn chuyên biệt, giúp các tuyển thủ có thêm điều kiện tập trung nâng cao chuyên môn trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng.

Ba golfer nhận tài trợ đều là những gương mặt trẻ tiêu biểu của golf Việt Nam, đồng thời là đại sứ thương hiệu của EPGA. Trong đó, Nguyễn Anh Minh là golfer nam số một Việt Nam hiện nay, còn Lê Chúc An và Nguyễn Viết Gia Hân đều là những golfer nữ hàng đầu, được kỳ vọng sẽ đóng góp quan trọng cho đội tuyển golf Việt Nam tại ASIAD 2026.

Nguyễn Anh Minh, Lê Chúc An và Nguyễn Viết Gia Hân tập luyện tại Học viện EPGA.

Theo đại diện EPGA, việc hỗ trợ các vận động viên trước những giải đấu lớn nằm trong chiến lược đầu tư dài hạn của học viện đối với golf trẻ Việt Nam.

"Điều khiến chúng tôi tự hào không chỉ là được đồng hành cùng các em tại ASIAD, mà còn là có cơ hội chứng kiến hành trình trưởng thành của các em từ những ngày đầu. Có em bắt đầu từ chương trình Little Easy, có em trưởng thành qua các giải đấu trẻ, có em gắn bó với học viện trong nhiều năm. Được nhìn thấy các em khoác lên mình màu cờ sắc áo Việt Nam là niềm hạnh phúc của toàn bộ đội ngũ EPGA.

Chúng tôi mong muốn các vận động viên có thể tập trung hoàn toàn vào chuyên môn trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng này. Thành công của các em cũng sẽ là động lực để EPGA tiếp tục đầu tư cho thế hệ golfer trẻ Việt Nam", đại diện học viện chia sẻ.

Theo EPGA, để một tài năng trẻ có thể phát triển và vươn tới những đấu trường lớn như SEA Games, ASIAD hay các giải đấu quốc tế, ngoài năng lực và sự nỗ lực của bản thân còn cần sự đồng hành từ gia đình, các tổ chức và một môi trường đào tạo phù hợp.

Trong nhiều năm qua, EPGA duy trì sự phối hợp với Hiệp hội Golf Việt Nam trong công tác đào tạo, tổ chức các giải trẻ và hỗ trợ vận động viên trên hành trình thi đấu đỉnh cao. Học viện cũng là địa điểm tập luyện quen thuộc của đội tuyển golf quốc gia và nhiều golfer trẻ xuất sắc, góp phần chuẩn bị nguồn lực cho những mục tiêu lớn của golf Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Gói tài trợ lần này tiếp tục thể hiện cam kết của EPGA trong việc đồng hành cùng các tài năng trẻ, tạo thêm động lực để các tuyển thủ tự tin hướng tới ASIAD 2026 với mục tiêu đạt thành tích cao cho golf Việt Nam.