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Thể thao

Đội tuyển Tây Ban Nha nín thở với chấn thương của Yamal

Đặng Lai

TPO - 3 ngày trước trận chung kết World Cup lịch sử gặp Argentina, đội tuyển Tây Ban Nha đang phải đối mặt với nỗi lo lớn về lực lượng khi ngôi sao sáng giá Lamine Yamal không thể tham gia buổi tập chung cùng các đồng đội.

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Yamal không thể tập luyện ở buổi mới đây

Theo ghi nhận từ truyền thông, thần đồng 19 tuổi của Barcelona đã phải ngồi ngoài trong buổi tập mới nhất tại New Jersey. Các ống kính máy quay đã bắt trọn khoảnh khắc Yamal ngồi bên lề sân với một chiếc băng gạc lớn quấn quanh đùi trái. Dù vẫn mang giày đấu song anh chỉ có thể thực hiện các bài tập hồi phục nhẹ nhàng trên thảm và sử dụng ống lăn bọt xốp để giải tỏa cơ bắp dưới sự giám sát của các nhân viên y tế.

Trước đó, Yamal đã có màn trình diễn chói sáng trong chiến thắng 2-0 trước Pháp ở bán kết. Anh là người mang về quả phạt đền giúp Mikel Oyarzabal mở tỷ số và liên tục khuấy đảo hành lang cánh, thậm chí khiến hậu vệ đối thủ bị chấn thương. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho tấm vé đi tiếp là việc Yamal bị quá tải ở bắp đùi.

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Porro dính chấn thương sau trận thắng Pháp

Không chỉ Yamal, La Roja còn đón nhận thêm một tin không vui khác khi hậu vệ phải Pedro Porro cũng phải tập riêng. Porro chính là chủ nhân của bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 vào lưới tuyển Pháp sau pha phối hợp ban bật ăn ý với Dani Olmo. Anh bị kiệt sức và căng cơ sau nỗ lực ngăn chặn những ngòi nổ nguy hiểm như Kylian Mbappe hay Bradley Barcola.

Hiện tại, ê kíp của HLV Luis De la Fuente vẫn đang theo dõi sát sao quá trình hồi phục của bộ đôi này. Cả hai được hy vọng sẽ sớm trở lại tập luyện bình thường để chuẩn bị cho trận tranh cúp vô địch thế giới cực kỳ quan trọng với nhà đương kim vô địch Argentina vào Chủ Nhật tới trên sân vận động MetLife. Nhưng từ nay đến sát giờ thi đấu, tuyển Tây Ban Nha vẫn phải nín thở chờ đợi, đặc biệt là trường hợp của Yamal.

Đặng Lai
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