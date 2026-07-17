Messi - Yamal và khoảnh khắc chuyển giao 'chiếc chén thánh'

TPO - 19 năm trước, Lionel Messi bế trên tay một em bé vài tháng tuổi trong phòng thay đồ Camp Nou. 19 năm sau, em bé ấy là Lamine Yamal, đối thủ của anh trong trận chung kết World Cup 2026. Giữa hai khoảnh khắc ấy là một câu chuyện khiến bóng đá giống một bản trường ca được viết bởi số phận.

Cuộc hẹn của định mệnh

Bóng đá luôn thích tạo ra những câu chuyện vượt xa khuôn khổ của một trận đấu. Người ta nhớ “Bàn tay của Chúa” của Diego Maradona, nhớ cú đánh đầu của Zinedine Zidane tại Berlin, nhớ Lionel Messi nâng cao chiếc cúp vàng ở Qatar. Nhưng ngay cả trong thế giới vốn đầy những điều kỳ diệu ấy, cuộc gặp giữa Messi và Lamine Yamal ở chung kết World Cup 2026 vẫn mang một màu sắc rất riêng.

Mùa thu năm 2007, tờ Diario Sport và UNICEF tổ chức một buổi bốc thăm từ thiện dành cho các gia đình ở khu Roca Fonda, thành phố Mataró, với phần thưởng là cơ hội chụp ảnh cùng con nhỏ với một cầu thủ Barcelona ngay tại Camp Nou.

19 năm trước, Messi tắm cho cậu bé Lamine Yamal.

Gia đình trúng giải hôm đó có một bà mẹ trẻ gốc Guinea Xích Đạo tên Sheila Ebana, bế theo cậu con trai mới vài tháng tuổi. Còn cầu thủ được bố trí chụp ảnh với gia đình họ là Messi.

Nhiếp ảnh gia Joan Monfort sau này kể lại rằng Messi vốn rất rụt rè. Anh bước vào phòng thay đồ và lúng túng trước chiếc bồn tắm nhựa có một em bé bên trong. Chàng trai trẻ người Argentina còn chưa biết bế trẻ con như thế nào. Không ai trong căn phòng ngày hôm ấy có thể tưởng tượng rằng hai nhân vật chính của buổi chụp hình sẽ gặp lại nhau trong trận đấu lớn nhất hành tinh gần hai thập kỷ sau.

Khi những bức ảnh được công bố trở lại vào năm 2024, nhiều người gọi đó là “bức ảnh tiên tri”. Cha của Yamal thậm chí đăng tải hình ảnh ấy kèm dòng chú thích: “Khởi đầu của hai huyền thoại”.

Lúc đó, câu nói ấy nghe giống một cách cường điệu thường thấy trên mạng xã hội. Nhưng hôm nay, nó không còn quá xa thực tế. Đúng hơn, nó giống như một lời tiên tri đã bắt đầu ứng nghiệm.

Người được chọn của một thế hệ

Trong suốt gần 20 năm qua, bóng đá thế giới vận hành quanh cái tên Lionel Messi. Có những cầu thủ vĩ đại. Có những cầu thủ làm thay đổi lịch sử. Và rồi có Messi, người khiến hàng triệu khán giả bật tivi chỉ để xem anh chạm bóng.

Từ một cậu bé mắc chứng thiếu hormone tăng trưởng ở Rosario, Messi trở thành biểu tượng lớn nhất của Barcelona, chủ nhân của 8 Quả bóng Vàng và là trung tâm của một trong những triều đại huy hoàng nhất lịch sử bóng đá.

Sau những thất bại và nước mắt cùng đội tuyển Argentina, anh hoàn tất di sản bằng Copa America 2021, World Cup 2022 và tiếp tục dẫn dắt Albiceleste đến trận chung kết World Cup 2026.

Ngay cả ở tuổi 39, khi phần lớn các đồng nghiệp cùng thế hệ đã giải nghệ hoặc rời khỏi sân khấu lớn từ lâu, Messi vẫn là nguồn cảm hứng của Argentina. Trước đội tuyển Anh ở bán kết, anh không ghi bàn nhưng vẫn tạo ra khác biệt bằng 2 đường kiến tạo giúp Enzo Fernandez và Lautaro Martinez lập công, tạo nên một trong những màn ngược dòng kỳ vĩ nhất lịch sử.

Messi đang tỏa sáng với 8 bàn thắng, 4 kiến tạo ở World Cup 2026 và dẫn dắt Argentina tới trận chung kết gặp Tây Ban Nha.

World Cup 2026 cũng là giải đấu chứng minh rằng thời gian có thể làm chậm đôi chân Messi nhưng chưa thể lấy đi bộ óc thiên tài của anh. Trước trận chung kết, siêu sao người Argentina dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng với 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo.

Nhưng mọi huyền thoại đều phải đối mặt với quy luật bất biến của thời gian. Dù Argentina có vô địch hay không, đây gần như chắc chắn là kỳ World Cup cuối cùng của Messi. Sau mùa hè Bắc Mỹ này, sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới sẽ không còn thuộc về anh nữa.

Và cũng thật trùng hợp, khi Messi chuẩn bị bước xuống khỏi đỉnh núi, bóng đá thế giới dường như đã tìm thấy người kế nhiệm. Đó là Lamine Yamal.

Nếu Messi là thiên tài định nghĩa một thời đại thì Yamal đang mang dáng dấp của người được chọn cho thời đại tiếp theo.

Ở tuổi 19, cầu thủ người Tây Ban Nha đã sở hữu những thành tựu mà phần lớn cầu thủ chuyên nghiệp không thể đạt được trong cả sự nghiệp. Anh từng là cầu thủ trẻ nhất ra sân, ghi bàn và kiến tạo trong màu áo Barcelona. Anh trở thành ngôi sao sáng nhất của EURO khi mới 16 tuổi. Và giờ đây, anh góp mặt trong trận chung kết World Cup đầu tiên của mình.

Điều khiến thế giới bóng đá kinh ngạc không chỉ là những con số. Đó là cách Yamal chơi bóng.

Sự táo bạo, khả năng rê dắt, những pha xử lý không thể đoán được bằng chân trái và cảm giác tự tin của một ngôi sao dẫn dắt trận đấu mỗi khi có bóng khiến người ta nhớ đến hình ảnh Messi thuở ban đầu. Không phải ngẫu nhiên mà Barcelona trao chiếc áo số 10 cho anh. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người xem Yamal là gương mặt đại diện tiếp theo của bóng đá thế giới.

Hơn cả một trận chung kết

Nếu nhìn dưới góc độ chuyên môn, chung kết World Cup 2026 là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển xuất sắc nhất giải.

Argentina toàn thắng trên hành trình vào chung kết, ghi 19 bàn và vượt qua hàng loạt đối thủ khó chịu như Ai Cập, Thụy Sĩ và Anh. Trong khi đó, Tây Ban Nha mới thủng lưới một lần sau 7 trận, lần lượt loại Bồ Đào Nha, Bỉ và Pháp bằng thứ bóng đá kiểm soát hiện đại và đầy tính tổ chức.

Trận chung kết giữa hai đội bóng ấy sẽ là lần đầu tiên Messi và Yamal đối đầu trên sân cỏ. Và cũng có lẽ là lần duy nhất.

Một người đang ở chương cuối của sự nghiệp. Người kia mới bước vào những trang đầu tiên. Một người là hiện thân của quá khứ huy hoàng. Người còn lại đại diện cho tương lai.

Yamal đang bước lên hàng ngũ những siêu sao xuất sắc nhất thế giới dù mới 19 tuổi.

Có điều gì đó rất giống những câu chuyện thần thoại Hy Lạp trong cuộc gặp gỡ này. Giống như khi một vị thần già trao lại thanh kiếm cho người anh hùng trẻ tuổi. Giống như khoảnh khắc ngọn lửa Olympic được truyền từ bàn tay này sang bàn tay khác.

Bóng đá không thực sự có một chiếc chén thánh. Nhưng nếu có, đó có lẽ là khả năng khiến hàng tỷ người yêu môn thể thao này say mê, xúc động và tin vào những điều phi thường.

Trong suốt hai thập kỷ, Messi đã mang chiếc chén ấy đi khắp thế giới. Anh biến những trận đấu thành nghệ thuật. Biến những sân vận động thành nhà hát. Biến những người yêu bóng đá thành nhân chứng của một thời đại.

Giờ đây, Yamal xuất hiện như người tiếp nhận di sản đó. Tất nhiên, sẽ là quá sớm để khẳng định chàng trai 19 tuổi sẽ đạt tới tầm vóc của Messi. Thậm chí có thể không ai lặp lại được những gì Messi từng làm.

Nhưng điều đó không làm giảm ý nghĩa của khoảnh khắc này. Bởi đôi khi lịch sử không cần một bản sao. Lịch sử chỉ cần một người tiếp tục ngọn lửa.

Những người yêu mến Messi hẳn sẽ mong thấy anh khép lại hành trình World Cup bằng chiếc cúp vàng thứ hai liên tiếp. Đó sẽ là đoạn kết hoàn hảo cho sự nghiệp quốc tế của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Nhưng nếu Tây Ban Nha chiến thắng và Yamal tỏa sáng, bóng đá cũng sẽ có một cái kết đẹp theo cách khác. Một cái kết nói rằng khi một huyền thoại chuẩn bị rời sân khấu, môn thể thao vua đã sẵn sàng cho chương tiếp theo.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại New Jersey, một trong hai đội sẽ trở thành nhà vô địch thế giới. Nhưng bất kể kết quả ra sao, bóng đá đã có người chiến thắng.

Bởi trong trận chung kết ấy, chúng ta không chỉ chứng kiến cuộc đối đầu giữa Argentina và Tây Ban Nha. Chúng ta đang chứng kiến khoảnh khắc một thời đại gặp gỡ thời đại kế tiếp. Khoảnh khắc Lionel Messi nhìn thấy tương lai của môn thể thao mà anh đã dành cả đời để tôn vinh.

Và có lẽ, trong một trong những khoảnh khắc giàu tính biểu tượng nhất lịch sử World Cup, chiếc chén thánh của bóng đá thế giới cũng tìm thấy chủ nhân cho thời đại tiếp theo.