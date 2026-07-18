Nhận định Pháp vs Anh, 04h00 ngày 19/7: Cái dớp của Tam sư

TPO - Nhận định bóng đá Pháp vs Anh, World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tuyển Anh bị đánh giá thấp hơn Pháp đôi chút, nhưng điều khiến họ lo lắng phần lớn lại nằm ở cái dớp đá tranh hạng 3. Anh thua 100% số trận tranh hạng 3 trong lịch sử World Cup. Nhiều khả năng điều này sẽ tái hiện.

Trước khi bán kết diễn ra, cả Pháp lẫn Anh đều là những ứng cử viên hàng đầu cho chiếc cúp vàng danh giá. Cả 2 sở hữu đội hình lần lượt đắt giá nhất và nhì giải đấu, sở hữu những nhân tố bùng nổ để trở thành đầu tàu đưa tập thể đến vinh quang. Dẫu vậy, những toan tính chiến thuật sai lầm cùng sự non nớt bản lĩnh ở các thời khắc quyết định đã khiến họ thất bại trước Tây Ban Nha và Argentina.

Đối với đội tuyển Pháp, cú ngã 0-2 trước Tây Ban Nha thực sự là một cú tát đau đớn vào tham vọng của họ. HLV Didier Deschamps, trong trận đấu phá kỷ lục về số lần dẫn dắt một chiến lược gia tại sân chơi World Cup, đã phải nhận vô số lời chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn.

Lối chơi thực dụng, đề cao sự an toàn quá mức của ông đã hoàn toàn bị bẻ gãy bởi sự cơ động của La Roja. Ngay cả ngôi sao sáng nhất của đội bóng, Kylian Mbappe, dường như cũng không hài lòng cách tiếp cận của ông thầy. Trong trận bán kết đó, hàng công từng reo rắc nỗi sợ hãi của Pháp bị bóp nghẹt đến mức chỉ tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,31 - một con số quá nghèo nàn đối với những tên tuổi hàng đầu thế giới.

Ở bên kia chiến tuyến, tuyển Anh cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Cơn khát danh hiệu kéo dài 60 năm của bóng đá xứ sở sương mù tiếp tục bị kéo dài sau thất bại 1-2 trước nhà đương kim vô địch Argentina. Kịch bản đau đớn của năm 2018 lại tái hiện khi tuyển Anh là đội mở tỷ số nhờ công của Anthony Gordon.

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục dồn ép đối thủ, Thomas Tuchel lại lựa chọn giải pháp lùi sâu phòng ngự chủ động - quyết định mang tính "tự sát" trước một thiên tài như Lionel Messi. Việc nhường lại thế trận đã giúp Messi thoải mái kiến tạo cho Enzo Fernandez và Lautaro Martinez ghi bàn để lật ngược thế cờ.

Thất bại này lại một lần nữa phơi bày điểm yếu cố hữu của Tam sư, họ liên tiếp thất bại trong việc thu hẹp khoảng cách với các đội bóng thuộc nhóm tinh hoa thế giới khi đối đầu ở các vòng knock-out trực tiếp (Anh đã thua cả 7 trận knock-out World Cup gần nhất khi gặp các đội nằm trong Tốp 10 bảng xếp hạng FIFA). Quyết định đặt niềm tin vào Tuchel đang bị đặt một dấu hỏi lớn, và áp lực dành cho ông trong trận tranh hạng ba này là nặng nề.

Mbappe đã tịt ngòi trước Tây Ban Nha

Đây là cuộc đối đầu giữa hai triết lý có phần tương đồng ở giải đấu năm nay. Cả hai đều sở hữu những ngôi sao tấn công thượng hạng nhưng các HLV lại ưu tiên sự thực dụng. Tuy nhiên, Pháp có phần nhỉnh hơn về mặt tâm lý và chiều sâu đội hình khi họ đã quen với áp lực ở các trận đấu lớn cuối giải, trong khi Anh thường bộc lộ sự mong manh về bản lĩnh.

Les Bleus từng thể hiện phong độ hủy diệt với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp từ vòng bảng cho đến vòng tứ kết. Họ lừng lững tiến vào bán kết với một bệ phóng là hàng công bùng nổ, ghi gần 3 bàn mỗi trận. Dù trận thua 0-2 trước Tây Ban Nha đã chấm dứt mạch bất bại, nhưng không thể phủ nhận Pháp vẫn là một tập thể vô cùng đáng gờm.

Tuyển Anh thì chật vật hơn. Họ có khởi đầu chệch choạc với một trận hòa ở vòng bảng, nhưng sau đó Thomas Tuchel đã nhanh chóng đưa đội bóng vào phom với 4 chiến thắng liên tiếp. Dẫu vậy, trận thua ngược 1-2 trước Argentina chỉ ra rằng hệ thống phòng ngự của Tam sư chưa thực sự chắc chắn. Vì ngoài 2 bàn thua, Anh còn để Argentina bắn phá 2 lần trúng khung gỗ.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội đang nghiêng về phía người Pháp. Trong 9 cuộc chạm trán gần nhất giữa hai nền bóng đá duyên nợ này, đội tuyển Anh mới chỉ giành được vỏn vẹn 1 chiến thắng, còn lại là những kết quả hòa và thua.

Ký ức đau đớn nhất của Anh trước Pháp chính là tại vòng tứ kết World Cup 2022. Khi đó, tuyển Anh của Gareth Southgate đã phải dừng bước trước các nhà đương kim giữ cúp với tỷ số 1-2, trận đấu mà Harry Kane đã đá hỏng quả phạt đền quyết định ở cuối trận.

Tuyển Anh vừa yếu về bản lĩnh vừa đuối về quá khứ đối đầu

Nợ cũ chưa trả, nợ mới lại chồng chất. Trận tranh huy chương đồng lần này là cơ hội để người Anh đòi lại món nợ năm xưa. Tiếc rằng thống kê tại các trận tranh hạng ba World Cup trong quá khứ cũng không ủng hộ họ. Anh từng có 2 lần lọt vào trận tranh hạng ba và đều thất bại (thua Italia 1-2 năm 1990 và thua Bỉ 0-2 năm 2018).

Ngược lại, Pháp rất có duyên với tấm huy chương đồng khi đã thắng 2 trên 3 lần đá trận tranh hạng ba trước đây (thắng Tây Đức 6-3 năm 1958, thắng Bỉ 4-2 năm 1986 và chỉ thua Ba Lan năm 1982).

Thông tin lực lượng Pháp vs Anh

Tổn thất lớn nhất của Les Bleus nằm ở vị trí trung vệ. William Saliba đã phải rời sân ngay trong hiệp một trận gặp Tây Ban Nha. Dù chưa có thông báo chính thức từ ban y tế, khả năng Saliba đá chính gần như bằng không. Người thay thế anh nhiều khả năng sẽ là Maxence Lacroix - trung vệ đang khoác áo Crystal Palace, người đã được vào sân thay thế Saliba ở trận đấu trước.

HLV Deschamps giải thích ông chọn Lacroix thay vì Ibrahima Konate vì trung vệ của Liverpool hiện không có phong độ tốt nhất và không quen đá trung vệ lệch trái. Trên hàng công, nhằm làm mới lối chơi và tìm kiếm sự đột biến, Deschamps dự kiến sẽ trao cơ hội cho các tài năng trẻ như Rayan Cherki, Michael Olise và Maghnes Akliouche (hoặc Desire Doue). Tất cả sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ cho thủ quân Kylian Mbappe.

Thomas Tuchel cũng có nỗi lo tương tự ở hàng thủ khi hậu vệ cánh phải Reece James đã phải rời sân trong trận thua Argentina do gặp vấn đề về cơ. Ở hàng tiền vệ, Jordan Henderson vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương cổ tay.

Một mối lo ngại lớn khác đến từ ngôi sao số một Jude Bellingham. Tiền vệ này đang đối mặt với nguy cơ nhận án phạt nguội từ FIFA sau khi camera ghi lại cảnh anh có hành vi tát vào sau đầu của Valentin Barco bên phía Argentina sau trận bán kết. Nếu Bellingham bị cấm thi đấu, đây sẽ là tổn thất không thể đong đếm cho mặt trận tấn công của Tam sư. Ở chiều hướng tích cực, Jarell Quansah đã mãn hạn treo giò 2 trận và là một lựa chọn thay thế khả dĩ cho tuyến phòng ngự.