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HLV Kim Sang-sik: Trận gặp Myanmar là bài kiểm tra cuối trước ASEAN Championship 2026

Trọng Đạt

TPO - Sau gần bốn tuần tập luyện, trong đó có hai tuần tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận giao hữu với Myanmar như màn tổng duyệt trước ASEAN Championship 2026. HLV Kim Sang-sik kỳ vọng các học trò thể hiện đúng sự chuẩn bị để hoàn thiện đội hình và chiến thuật.

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Phát biểu tại buổi họp báo, HLV Kim Sang-sik cho biết đội tuyển Việt Nam đã có gần bốn tuần chuẩn bị cho ASEAN Championship 2026, trong đó có hai tuần tập huấn tại Hàn Quốc.

Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, chiến thuật và tâm lý. Trận giao hữu với Myanmar vì thế sẽ là bài kiểm tra quan trọng trước khi bước vào giải đấu chính thức.

"Đây là trận giao hữu cuối cùng trước ASEAN Championship 2026. Ban huấn luyện sẽ đánh giá những gì các cầu thủ đã thể hiện sau gần bốn tuần tập luyện. Điều quan trọng là toàn đội đạt điểm rơi phong độ tốt nhất khi bước vào giải đấu", ông Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Đánh giá về lực lượng hiện tại, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cho rằng sự xuất hiện của các gương mặt mới giúp đội tuyển có thêm lựa chọn, trong khi những trụ cột giàu kinh nghiệm như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên tiếp tục mang đến nhiều phương án chiến thuật để Ban huấn luyện xây dựng đội hình phù hợp.

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Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng khẳng định mục tiêu trước mắt của đội tuyển là chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN Championship 2026 thay vì nghĩ quá xa: "Điều quan trọng nhất là vượt qua vòng bảng. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho từng trận đấu và hướng tới kết quả tốt nhất".

Nhận định về Myanmar, HLV Kim Sang-sik đánh giá đây vẫn là đối thủ đáng tôn trọng dù vừa thay đổi HLV trưởng: "Hai năm trước Việt Nam từng thắng Myanmar 5-0, nhưng hiện họ có HLV mới, người đã khẳng định năng lực tại K-League. Tôi tin Myanmar sẽ thi đấu với quyết tâm rất cao".

Về tình hình nhân sự, HLV Kim Sang-sik xác nhận Khuất Văn Khang, Đỗ Duy Mạnh và Lê Ngọc Bảo không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển vì chấn thương. Hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo đã được triệu tập bổ sung và nhanh chóng hội quân.

"Chúng tôi không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Điều quan trọng nhất là sức mạnh tập thể và sự chuẩn bị tốt nhất cho từng trận đấu", ông khẳng định.

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Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết toàn đội hướng đến một kết quả tích cực trước Myanmar nhằm tạo đà cho ASEAN Championship 2026. "Dù chỉ là trận giao hữu, toàn đội vẫn đặt mục tiêu giành kết quả tốt để có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào giải đấu chính thức", Quang Hải nói.

Tiền vệ sinh năm 1997 cũng bày tỏ sự xúc động trước sự đón tiếp của người hâm mộ Thái Nguyên: "Ngay từ khi đặt chân tới đây, chúng tôi đã cảm nhận được tình cảm rất lớn từ người hâm mộ. Mặt sân có chất lượng tốt và toàn đội sẽ cố gắng cống hiến một trận đấu hấp dẫn để đáp lại sự cổ vũ của khán giả".

Nói về vai trò đội trưởng, Quang Hải khẳng định đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm lớn. Anh sẽ nỗ lực làm tốt vai trò kết nối tập thể, cùng các đồng đội hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Myanmar lúc 19h ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Championship 2026.

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Trọng Đạt
#HLV Kim Sang-sik #đội tuyển Việt Nam #Myanmar #ASEAN Championship #giao hữu

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