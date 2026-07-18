Hiện tượng Cabo Verde tại FIFA World Cup 2026: Khi thể thao thay đổi vị thế của một quốc gia

Từ hành trình kỳ diệu của Cabo Verde tại World Cup 2026 đến những bước tiến của golf trẻ Việt Nam, ông Nguyễn Đặng Sơn (bố golfer số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Minh) cho rằng, thể thao không chỉ tạo nên những người hùng, mà còn có thể thay đổi hình ảnh, vị thế của cả một quốc gia. Điều quan trọng nhất là niềm tin và sự đồng hành dành cho thế hệ trẻ. Tiền Phong xin giới thiệu bài viết về cảm nhận của ông.

Thủ thành Vozinha.

World Cup 2026 đã mang đến rất nhiều cảm xúc, nhưng với tôi có lẽ trận đấu giữa Argentina và Cabo Verde là một trong những trận cầu để lại nhiều dư âm nhất.

Sau 120 phút thi đấu nghẹt thở, cảm xúc vỡ òa ở cả hai đầu chiến tuyến. Những nhà đương kim vô địch Argentina rơi nước mắt vì may mắn đã mỉm cười với họ sau khi phải chống đỡ sức ép khủng khiếp từ đối thủ. Còn các cầu thủ Cabo Verde bật khóc trong tiếc nuối khi giấc mơ dừng lại, nhưng họ rời sân trong sự ngưỡng mộ của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Họ đã cống hiến một trận đấu đỉnh cao, đầy bản lĩnh và giàu cảm xúc.

Thú thực, trước giải đấu này, bản thân tôi gần như không biết Cabo Verde là quốc gia nào, nằm ở đâu trên bản đồ thế giới. Có lẽ tôi cũng giống như hàng trăm triệu người yêu bóng đá khác: ngay sau trận đấu, chúng tôi lên mạng tìm hiểu về đất nước nhỏ bé ấy bằng tất cả sự tò mò, yêu mến và khâm phục.

Chỉ với một giải đấu, đội tuyển bóng đá Cabo Verde đã khiến cả thế giới biết đến một quốc đảo có dân số chỉ hơn nửa triệu người. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của thể thao. Đôi khi, một chiến thắng không chỉ được tính bằng tỷ số, mà còn được đo bằng việc một quốc gia được cả thế giới gọi tên.

Một câu chuyện bên cạnh cũng rất đáng suy ngẫm.

Thủ môn của Cabo Verde – Vozinha – sau màn trình diễn xuất sắc tại World Cup đã ký hợp đồng tài trợ với Nike, một trong những thương hiệu thể thao và thời trang mang tính biểu tượng của thế giới, với giá trị được truyền thông ước tính lên tới hàng chục triệu euro. Trước giải đấu, trang cá nhân của anh chỉ có khoảng hơn 50.000 người theo dõi. Sau trận đấu lịch sử, con số ấy tăng lên hàng triệu người, cùng với đó là những cơ hội nghề nghiệp mà trước đây có lẽ chính anh cũng chưa từng nghĩ tới.

Thủ thành Vozinha cản phá một cú sút của siêu sao Messi.

Đó không phải là may mắn. Đó là phần thưởng của nhiều năm bền bỉ theo đuổi ước mơ, của những nỗ lực âm thầm cuối cùng cũng được thế giới nhìn thấy.

Và có lẽ, sau kỳ World Cup này, nhiều cầu thủ Cabo Verde sẽ tiếp tục bước sang những chương mới trong sự nghiệp với các bản hợp đồng từ những câu lạc bộ lớn. Họ không chỉ thay đổi cuộc đời mình, mà còn viết nên một chương mới cho lịch sử bóng đá nước nhà.

Câu chuyện ấy khiến tôi nghĩ rất nhiều đến golf Việt Nam.

Chúng ta đi sau các cường quốc golf hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Chúng ta chưa có nhiều golfer chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới, chưa sở hữu những hệ thống đào tạo đồ sộ như Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta không có hy vọng.

Ngược lại, golf Việt Nam đang sở hữu những nền móng đầu tiên của một nền kinh tế golf đang hình thành. Quan trọng hơn cả, chúng ta đã có một thế hệ golfer trẻ liên tục ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế. Nhiều em đã vươn lên nhóm dẫn đầu khu vực và thế giới ở các bảng xếp hạng trẻ. Đằng sau thế hệ ấy là những lứa vận động viên tiếp theo với những chỉ số chuyên môn còn nhiều triển vọng hơn.

Điều đó cho chúng ta quyền được kỳ vọng.

Thứ hạng các nam VĐV Việt Nam trên BXH golf nghiệp dư thế giới.

Nhìn lại Cabo Verde, tôi không cho rằng đó là một “hiện tượng”. Đó là kết quả của một quá trình. Một quá trình mà bóng đá được đầu tư nghiêm túc, được xã hội quan tâm đúng mức, được nuôi dưỡng bằng niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên của cả một quốc gia.

Golf trẻ Việt Nam cũng đang đi trên con đường như vậy. Những thành tích tại SEA Games 32, Nomura Cup hay các chức vô địch của các golfer trẻ Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế không phải là những khoảnh khắc ngẫu nhiên. Đó là thành quả của sự kiên trì từ các vận động viên, sự hy sinh rất lớn của các gia đình, cùng sự đồng hành của các tổ chức golf trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào thực tế. Số lượng golfer trẻ Việt Nam vẫn còn rất khiêm tốn nếu so với các quốc gia trong khu vực, trong khi tiềm năng phát triển của chúng ta không hề thua kém. Thậm chí, nhiều chuyên gia cho rằng golf là môn thể thao rất phù hợp với thể trạng và tố chất của người Việt.

Nếu được đầu tư bài bản hơn, được tạo nhiều cơ hội thi đấu hơn, được xây dựng một hệ sinh thái phát triển đồng bộ hơn, tôi tin rằng golf Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên những “Vozinha” của riêng mình trong tương lai.

Nguyễn Anh Minh là ngọn cờ đầu của golf Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Trước hết, tôi muốn nói rằng bài viết này không phải để ca ngợi một hiện tượng của bóng đá. Điều tôi thực sự muốn gửi gắm là niềm tin rằng thể thao có thể thay đổi số phận của một con người, mở ra cơ hội cho một cộng đồng và thậm chí góp phần thay đổi hình ảnh của cả một quốc gia.

Nếu hôm nay chúng ta chưa đủ mạnh, điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể vươn tới. Nó chỉ đơn giản cho thấy chúng ta cần thêm thời gian, thêm sự đầu tư và quan trọng hơn cả là thêm nhiều người cùng chung một niềm tin để đồng hành trên hành trình ấy.

Người Việt có câu: Ếch ngồi đáy giếng, tôi có thể là một con ếch. Nhưng tôi lại nghĩ khác một chút. Ít nhất, khi con ếch cất tiếng kêu, người đi ngang sẽ biết rằng dưới chiếc giếng ấy có một sự sống đang tồn tại.

Golf Việt Nam hôm nay cũng vậy.

Có thể tiếng nói của chúng ta còn nhỏ. Có thể những thành tích của chúng ta vẫn chưa đủ để cả thế giới phải chú ý. Nhưng nếu chính chúng ta cũng im lặng, sẽ chẳng ai biết rằng ở nơi đây đang có một thế hệ trẻ đầy khát vọng, ngày ngày âm thầm rèn luyện, bền bỉ theo đuổi ước mơ để một ngày nào đó được bước ra sân khấu lớn của thế giới.

Vì vậy, điều chúng ta cần hôm nay không chỉ là những lời cổ vũ khi thành công đã đến, mà còn là sự đồng hành ngay từ lúc hành trình vẫn còn nhiều gian nan. Mỗi sự quan tâm, mỗi cơ hội, mỗi niềm tin được trao đi đều có thể trở thành động lực để những tài năng trẻ tiếp tục tiến về phía trước.

Biết đâu, một ngày không xa, tiếng nói nhỏ bé của ngày hôm nay sẽ trở thành niềm tự hào chung của cả một nền golf Việt Nam.