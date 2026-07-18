Cháy rừng ở Canada ‘phá đám’ trận chung kết World Cup

TPO - Chỉ ít ngày trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha, một mối lo bất ngờ xuất hiện bên ngoài sân cỏ khi khói từ các vụ cháy rừng ở Canada khiến chất lượng không khí tại khu vực New York và New Jersey xuống mức đáng báo động.

Theo báo Telegraph, giới chức Mỹ đang theo dõi sát diễn biến ô nhiễm không khí trước trận chung kết World Cup 2026 trên sân MetLife, bang New Jersey vào chiều 19/7 (theo giờ địa phương). Khói từ các đám cháy rừng tại Canada đã lan xuống vùng Đông Bắc nước Mỹ, phủ một lớp sương mù dày đặc lên bầu trời New York và New Jersey.

Bầu trời nhiều thành phố tại bang New Jersey đang mờ mịt trong khói bụi.

Chuyên gia môi trường Michael Petroni cho biết, việc hít thở bầu không khí tại New York trong một ngày có thể tương đương với việc hút khoảng 10 điếu thuốc lá, theo cách quy đổi phổ biến về tác động của bụi mịn đối với cơ thể. Với mức AQI dao động từ 151 đến 200 trong những ngày gần đây, không khí tại khu vực New York và New Jersey được xếp vào nhóm có hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với những người phải hoạt động ngoài trời trong thời gian dài.

Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài và tránh các hoạt động thể chất cường độ cao. Mối quan ngại càng lớn khi trận chung kết World Cup dự kiến thu hút hàng chục nghìn khán giả đến sân, trong khi thời gian thi đấu có thể kéo dài tới hơn ba giờ nếu phải đá hiệp phụ và luân lưu.

Sân MetLife, nơi tổ chức trận chung kết World Cup 2026, cũng bị khói bụi bủa vây.

Trước tình hình này, lực lượng đặc trách World Cup của Nhà Trắng đã lên kế hoạch làm việc với FIFA để đánh giá các rủi ro tiềm tàng. Ông Andrew Giuliani, người đứng đầu lực lượng này, cho biết các cuộc họp với FIFA và Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đang được tiến hành nhằm cập nhật liên tục các dự báo.

Dù vậy, tín hiệu tích cực là chất lượng không khí được dự báo sẽ cải thiện vào cuối tuần. Mưa xuất hiện trong ngày 18/7 có thể giúp phân tán lượng khói đang bao phủ khu vực New York - New Jersey. Theo ông Giuliani, các đánh giá hiện tại cho thấy trận chung kết nhiều khả năng vẫn diễn ra đúng kế hoạch.

Nỗi lo về tác động của ô nhiễm không khí đối với thể thao chuyên nghiệp không phải là điều mới. Đầu tuần này, trận đấu giữa Chicago Fire và Vancouver Whitecaps tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) đã phải hoãn vì chất lượng không khí xuống thấp. Trong khi đó, trận Gotham FC gặp Washington Spirit tại Giải bóng đá nữ quốc gia Mỹ vẫn được tổ chức nhưng các cầu thủ được yêu cầu nghỉ hai lần mỗi hiệp để giảm ảnh hưởng từ môi trường thi đấu.

Sân bay Newark tại New Jersey cũng mờ ảo.

Trong lúc các nhà tổ chức tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, công tác chuẩn bị của hai đội tuyển vẫn được triển khai bình thường. Tây Ban Nha đã chuyển đến khu vực New York và tập luyện ngoài trời từ ngày 17/7. Trong khi đó, Argentina vẫn ở bang Georgia sau chiến thắng trước tuyển Anh tại bán kết và dự kiến đến New Jersey trong ngày 18/7.

Sân MetLife là sân vận động không có mái che, vì vậy chất lượng không khí sẽ là yếu tố không thể bỏ qua trong ngày diễn ra trận đấu. Tuy nhiên, với các dự báo hiện tại, nguy cơ trận chung kết World Cup 2026 phải hoãn hoặc thay đổi lịch thi đấu được đánh giá là rất thấp.

Điều FIFA và giới chức Mỹ quan tâm lúc này là việc đưa ra các khuyến cáo phù hợp để các cầu thủ và hàng chục nghìn người hâm mộ có mặt trên khán đài chuẩn bị sẵn phương án ứng phó, nhằm đảm bảo sức khỏe.