Chuyên gia Việt: Pháp thắng Anh nhờ thể lực và chiều sâu lực lượng

TPO - Tuyển Pháp với lợi thế về thể lực và mũi nhọn đang phong độ cao Mbappe trên hàng tấn công sẽ thắng Anh trong trận tranh hạng 3 World Cup 2026, theo nhận định của giới chuyên gia Việt Nam.

Pháp sẽ vượt anh với Mbappe trên hàng tấn công

"Thực sự tôi khá bất ngờ khi Pháp thất bại trước Tây Ban Nha nếu nhìn những gì 2 đội thể hiện trước đó. Có thể nói Pháp không có sự chuẩn bị tốt về mặt chiến thuật, dẫn đến bị động và hoảng khi bị dẫn bàn. Tuy nhiên thất bại trước Argentina còn gây hiệu ứng tâm lý thất vọng nhiều hơn với tuyển Anh, vì họ đã có bàn dẫn trước và thua vào những phút cuối. Anh rất có thể sẽ chơi dưới sức khi gặp Pháp"-HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc nhận định.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, về lực lượng Pháp vẫn là đội có chiều sâu, sự cân bằng 3 tuyến đồng thời sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình như Mbappe, Olise, Dembele...Mbappe vẫn có động lực thi đấu để cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới với Lionel Messi. HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng với tính chất trận tranh hạng 3 không quá nặng nề, 2 đội sẽ cống hiến trận đấu cởi mở, và Pháp sẽ thắng.

Chung nhận định trên, cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng cho rằng Pháp thuận lợi hơn Anh khi có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều hơn. Đồng thời, Anh bất lợi vì cuộc đua sức với Argentina.

"Thời điểm cuối trận với Argentina, nhiều cầu thủ tuyển Anh có dấu hiệu xuống sức. Cùng với việc để thua ngược, tôi cho rằng Anh dễ mất tinh thần khi gặp Pháp. Đây sẽ là trận đấu cởi mở, 2 đội đều ngang sức ngang tài. Nếu Pháp có Mbappe thì Anh cũng có Harry Kane, nên tôi cho rằng bên nào quyết tâm, tập trung thi đấu hơn sẽ giành chiến thắng. Tôi nghiêng về khả năng Pháp sẽ thắng Anh 3-2"-HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.