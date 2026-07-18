Pháp - Anh tranh hạng Ba World Cup: Trận đấu không ai muốn, nhưng không thể buông!

TPO - Từng được kỳ vọng góp mặt ở trận chung kết World Cup 2026, Pháp và Anh giờ chỉ còn gặp nhau trong trận tranh hạng Ba. Dù đều mang tâm trạng thất vọng sau những cú ngã ở bán kết, cả HLV Didier Deschamps lẫn Thomas Tuchel đều khẳng định đội bóng của mình vẫn phải chiến đấu vì màu cờ sắc áo, danh dự và một cái kết đẹp cho hành trình tại Mỹ.

HLV Thomas Tuchel.

Bầu không khí thất vọng hiện diện ở cả hai chiến tuyến trước trận tranh hạng Ba World Cup 2026 giữa Pháp và Anh diễn ra tối 18/7 (giờ địa phương) tại Miami Gardens. Pháp bước vào giải với vị thế ứng viên vô địch, còn tuyển Anh đứng trước cơ hội chấm dứt cơn khát World Cup kéo dài từ năm 1966. Tuy nhiên, cả hai đều dừng bước ở bán kết, khiến trận đấu tại Miami chỉ còn mang ý nghĩa danh dự.

Dẫu vậy, HLV Thomas Tuchel cho rằng đây vẫn là màn thử thách quan trọng về bản lĩnh của "Tam sư", nhất là sau thất bại đau đớn trước Argentina.

"Không đội nào muốn góp mặt ở trận đấu này. Tất cả đều muốn có mặt ở New York để đá chung kết. Nhưng đây vẫn là một trận đấu chính thức của World Cup và là cơ hội để tuyển Anh giành thành tích tốt nhất trong 60 năm qua. Tinh thần thi đấu không phải thứ có thể bật lên hay tắt đi tùy ý. Đây là lúc để chứng minh chúng tôi thực sự có bản lĩnh", chiến lược gia người Đức nhấn mạnh.

HLV Tuchel cũng là tâm điểm chỉ trích sau thất bại 1-2 trước Argentina. Khi Anh dẫn trước tới phút 85, ông chủ động kéo đội hình lùi sâu bảo toàn tỷ số. Quyết định này phản tác dụng khi Enzo Fernández gỡ hòa trước khi Lautaro Martínez ghi bàn quyết định ở phút bù giờ.

Dù vậy, nhà cầm quân từng dẫn dắt Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea và Bayern Munich khẳng định ông không hối tiếc.

"Nếu mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi có một người phải chịu trách nhiệm, thì người đó là tôi", HLV Tuchel nói.

Trung vệ Ibrahima Konaté.

"Không ai trong chúng tôi muốn phải đá trận tranh hạng Ba này", trung vệ Ibrahima Konaté của Pháp thừa nhận trước giờ bóng lăn. "Nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Pháp và Anh luôn có những cuộc đối đầu đáng chờ đợi. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu và chiến đấu".

Về phía Pháp, trận đấu này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi là lần cuối HLV Didier Deschamps dẫn dắt "Les Bleus" sau 14 năm gắn bó.

Trong quãng thời gian đó, HLV Deschamps giúp Pháp vô địch World Cup 2018, vào chung kết World Cup 2022 và nhiều lần đưa đội tuyển vào nhóm mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, World Cup 2026 khép lại không trọn vẹn khi hàng công gồm Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé và Michael Olise bất lực trước hàng thủ Tây Ban Nha ở bán kết.

"Tôi biết đây sẽ là trận đấu cuối cùng của mình và chắc chắn sẽ rất nhớ đội tuyển Pháp", HLV Deschamps chia sẻ. "Được đồng hành cùng đội tuyển suốt 15 năm là điều tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi".

Konaté cho biết toàn đội muốn dành chiến thắng như món quà tri ân người thầy đã tạo nên một trong những giai đoạn thành công nhất của bóng đá Pháp.

"Ông ấy đã dẫn dắt rất nhiều thế hệ cầu thủ. Chúng tôi từng trải qua những thời điểm khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc cùng ông. Chúng tôi muốn khép lại hành trình này bằng một chiến thắng", trung vệ của Liverpool nói.

HLV Didier Deschamps.

Bên cạnh danh dự, trận tranh hạng Ba vẫn còn sức hút ở cuộc đua cá nhân. Kylian Mbappé đang có 8 bàn thắng, ngang bằng Lionel Messi trong cuộc đua Chiếc giày vàng. Tuy nhiên, siêu sao người Pháp đang xếp sau vì kém Messi một pha kiến tạo (3 so với 4). Harry Kane và Jude Bellingham của tuyển Anh cũng chưa hết hy vọng khi cùng sở hữu 6 bàn.

HLV Deschamps xác nhận Mbappé hoàn toàn khỏe mạnh sau khi trở lại tập luyện, nhưng sẽ có một số thay đổi trong đội hình xuất phát. Bên kia chiến tuyến, HLV Tuchel cũng cho biết Anh sẽ xoay tua lực lượng sau trận bán kết tiêu tốn nhiều thể lực.

"Tôi nghĩ ba đội còn lại ở bán kết luôn bước vào giải với tâm thế phải vô địch thế giới. Còn chúng tôi mới chỉ ở giai đoạn hy vọng, mơ ước và tin tưởng. Khoảng cách đó vẫn còn tồn tại và chúng tôi phải tiếp tục thu hẹp nó, bắt đầu ngay từ trận đấu này", HLV Tuchel kết luận.