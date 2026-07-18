Bellingham tìm thấy động lực từ bài thơ của người lái xe

TPO - Jude Bellingham đã tìm thấy nguồn động viên bất ngờ trước trận tranh hạng ba World Cup 2026 với Pháp, khi một bài thơ do người lái xe phục vụ đội tuyển Anh viết giúp anh và các đồng đội phần nào vượt qua nỗi thất vọng sau thất bại ở bán kết.

Sau khi đội tuyển Anh thua ngược Argentina 1-2 ở bán kết World Cup 2026, không khí thất vọng bao trùm toàn đội. Giấc mơ góp mặt trong trận chung kết gặp Tây Ban Nha tan vỡ chỉ trong ít phút cuối trận, để lại nhiều tiếc nuối cho thầy trò HLV Thomas Tuchel.

Trong bối cảnh đó, Jude Bellingham đã chia sẻ trên Instagram một bài thơ dài do Michael Chandler, người lái xe đồng hành cùng đội tuyển Anh trong thời gian thi đấu tại Mỹ, sáng tác. Tiền vệ của Real Madrid cho biết anh đã gặp khó khăn trong việc diễn tả cảm xúc sau trận thua trước khi đọc được những dòng thơ này.

Ảnh chụp màn hình trang Instagram cá nhân của Bellingham khi anh chia sẻ bài thơ.

“Thật sự tôi đã rất khó khăn để tìm ra những từ ngữ phù hợp cho ngày hôm qua và cho cả hành trình vừa qua. Nhưng bài thơ này của người lái xe tại Kansas đã nói lên gần như tất cả”, Bellingham viết trên Instagram cá nhân.

Bài thơ nhấn mạnh các giá trị như ý chí, sự kiên cường, tinh thần tập thể và khả năng vượt qua chính mình. Tác giả sử dụng hình tượng sư tử - biểu tượng gắn liền với biệt danh Tam sư của đội tuyển Anh - để truyền tải thông điệp rằng chiến thắng lớn nhất không phải lúc nào cũng nằm trên bảng tỷ số, mà là khả năng làm chủ bản thân trước nghịch cảnh.

Nhiều đoạn trong bài thơ đề cập tới tinh thần đoàn kết của tuyển Anh trong suốt chiến dịch World Cup. Tác giả cho rằng những cầu thủ khoác áo Tam sư không chỉ theo đuổi vinh quang, mà còn nỗ lực chinh phục giới hạn của chính mình sau nhiều năm khổ luyện.

Thông điệp này dường như đã tạo được sự đồng cảm với Bellingham. Ngôi sao 23 tuổi cũng kêu gọi người hâm mộ tiếp tục sát cánh cùng đội tuyển sau thất bại đau đớn trước Argentina, để Tam sư tự tin bước vào trận tranh hạng ba với Pháp.

“Cảm ơn sự ủng hộ tuyệt vời từ quê nhà cũng như những người đã dành tiền bạc và thời gian để tới Mỹ cổ vũ chúng tôi. Đừng để tinh thần đoàn kết và tình yêu mà đất nước đã thể hiện trong suốt chiến dịch này kết thúc sau giải đấu. Khi chúng ta ở bên nhau, chúng ta có thể làm được những điều lớn lao”, Bellingham nhấn mạnh.