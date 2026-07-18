Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Bellingham tìm thấy động lực từ bài thơ của người lái xe

Nguyễn Khánh

TPO - Jude Bellingham đã tìm thấy nguồn động viên bất ngờ trước trận tranh hạng ba World Cup 2026 với Pháp, khi một bài thơ do người lái xe phục vụ đội tuyển Anh viết giúp anh và các đồng đội phần nào vượt qua nỗi thất vọng sau thất bại ở bán kết.

Sau khi đội tuyển Anh thua ngược Argentina 1-2 ở bán kết World Cup 2026, không khí thất vọng bao trùm toàn đội. Giấc mơ góp mặt trong trận chung kết gặp Tây Ban Nha tan vỡ chỉ trong ít phút cuối trận, để lại nhiều tiếc nuối cho thầy trò HLV Thomas Tuchel.

Trong bối cảnh đó, Jude Bellingham đã chia sẻ trên Instagram một bài thơ dài do Michael Chandler, người lái xe đồng hành cùng đội tuyển Anh trong thời gian thi đấu tại Mỹ, sáng tác. Tiền vệ của Real Madrid cho biết anh đã gặp khó khăn trong việc diễn tả cảm xúc sau trận thua trước khi đọc được những dòng thơ này.

bellingham-1.jpg
Ảnh chụp màn hình trang Instagram cá nhân của Bellingham khi anh chia sẻ bài thơ.

“Thật sự tôi đã rất khó khăn để tìm ra những từ ngữ phù hợp cho ngày hôm qua và cho cả hành trình vừa qua. Nhưng bài thơ này của người lái xe tại Kansas đã nói lên gần như tất cả”, Bellingham viết trên Instagram cá nhân.

Bài thơ nhấn mạnh các giá trị như ý chí, sự kiên cường, tinh thần tập thể và khả năng vượt qua chính mình. Tác giả sử dụng hình tượng sư tử - biểu tượng gắn liền với biệt danh Tam sư của đội tuyển Anh - để truyền tải thông điệp rằng chiến thắng lớn nhất không phải lúc nào cũng nằm trên bảng tỷ số, mà là khả năng làm chủ bản thân trước nghịch cảnh.

Nhiều đoạn trong bài thơ đề cập tới tinh thần đoàn kết của tuyển Anh trong suốt chiến dịch World Cup. Tác giả cho rằng những cầu thủ khoác áo Tam sư không chỉ theo đuổi vinh quang, mà còn nỗ lực chinh phục giới hạn của chính mình sau nhiều năm khổ luyện.

Thông điệp này dường như đã tạo được sự đồng cảm với Bellingham. Ngôi sao 23 tuổi cũng kêu gọi người hâm mộ tiếp tục sát cánh cùng đội tuyển sau thất bại đau đớn trước Argentina, để Tam sư tự tin bước vào trận tranh hạng ba với Pháp.

“Cảm ơn sự ủng hộ tuyệt vời từ quê nhà cũng như những người đã dành tiền bạc và thời gian để tới Mỹ cổ vũ chúng tôi. Đừng để tinh thần đoàn kết và tình yêu mà đất nước đã thể hiện trong suốt chiến dịch này kết thúc sau giải đấu. Khi chúng ta ở bên nhau, chúng ta có thể làm được những điều lớn lao”, Bellingham nhấn mạnh.

Nguyễn Khánh
ESPN
#Bellingham #World Cup #đội tuyển Anh #bài thơ #động lực #thất bại #quốc tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe