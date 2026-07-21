Zidane ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Pháp: Cuối cùng, thời của Zizou cũng đến!

TPO - Zinedine Zidane đã chính thức ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Pháp đến năm 2030. Cuộc hẹn được chờ đợi suốt nhiều năm cuối cùng cũng trở thành hiện thực, mở ra chương mới cho Les Bleus sau kỷ nguyên Didier Deschamps.

Cuộc chuyển giao được chờ đợi suốt nhiều năm

Theo thông tin được chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận, Zidane sẽ trở thành HLV trưởng mới của đội tuyển Pháp với bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2030. Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) chưa công bố chính thức vào thời điểm thông tin xuất hiện, nhưng việc cựu HLV Real Madrid kế nhiệm Didier Deschamps gần như không còn là điều gây bất ngờ. Bởi trong nhiều năm qua, câu hỏi không phải là liệu Zidane có dẫn dắt tuyển Pháp hay không, mà là khi nào điều đó xảy ra.

Zidane sẽ kế nhiệm Deschamps trên cương vị HLV trưởng tuyển Pháp, khép lại cuộc chuyển giao được chờ đợi suốt nhiều năm.

Ngay từ khi rời Real Madrid năm 2021, ông đã được xem là người kế nhiệm tự nhiên của Deschamps. Mỗi lần đội tuyển Pháp gặp khó khăn, mỗi khi lối chơi thực dụng của nhà cầm quân sinh năm 1968 trở thành chủ đề tranh cãi, cái tên Zidane lại xuất hiện như phương án thay thế được chờ đợi nhất.

Tuy nhiên, cuộc chuyển giao ấy không diễn ra ngay lập tức. Deschamps vẫn tiếp tục đưa đội tuyển Pháp tiến sâu ở các giải đấu lớn và duy trì vị thế của một trong những thế lực hàng đầu thế giới. Chỉ sau khi hành trình của Les Bleus tại World Cup 2026 khép lại, sau 14 năm ông nắm quyền, thời điểm chuyển giao mới thực sự đến.

Điều đáng chú ý là Zidane đã chờ đợi cơ hội này theo cách rất riêng. Trong suốt 5 năm qua, ông gần như biến mất khỏi đời sống bóng đá đỉnh cao. Không dẫn dắt CLB nào, không tham gia các cuộc tranh luận trên truyền thông, cũng không xuất hiện thường xuyên với vai trò bình luận viên hay chuyên gia như nhiều HLV danh tiếng khác.

Ông chủ yếu sống tại Tây Ban Nha cùng gia đình, tham gia một số hoạt động từ thiện và thương mại, đồng thời tránh xa mọi sự chú ý liên quan đến đội tuyển Pháp. Khoảng lặng ấy lẽ ra có thể trở thành dấu hỏi về chuyên môn. Nhưng với Zizou, nó lại khiến sức hút của ông lớn hơn.

Nhiều nhà quan sát cho rằng, sự im lặng kéo dài nhiều năm được xem như cách Zidane thể hiện sự tôn trọng đối với Deschamps và đội tuyển quốc gia. Trong giai đoạn những tranh cãi quanh tương lai của Deschamps xuất hiện ngày một nhiều, Zidane không tạo thêm áp lực cho người đồng đội cũ.

Ngay cả tại World Cup 2026, khi xuất hiện trên khán đài với tư cách khán giả, ông vẫn giữ khoảng cách với mọi cuộc tranh luận liên quan đến đội tuyển. Chính điều đó khiến cuộc chuyển giao lần này mang dáng dấp của một sự tiếp nối hơn là một cuộc thay thế.

FFF cũng có lý do để hành xử thận trọng. Deschamps không chỉ là HLV thành công nhất lịch sử bóng đá Pháp hiện đại mà còn là một phần của bản sắc đội tuyển trong hơn một thập niên qua. Từ chức vô địch World Cup 2018 đến những lần vào chung kết các giải đấu lớn, ông đã để lại một nền móng vững chắc cho người kế nhiệm.

Dưới ánh sáng của ngôi sao lớn nhất

Trong lịch sử bóng đá Pháp, nhiều cầu thủ từng trở thành ngôi sao. Nhưng rất ít người đạt tới tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài sân cỏ như Zidane. Với nhiều người Pháp, Zizou không chỉ là nhà vô địch World Cup 1998 hay EURO 2000, mà còn là biểu tượng của một thế hệ đã thay đổi cách đất nước này nhìn nhận chính mình.

Con trai của gia đình nhập cư gốc Algeria trở thành người hùng dân tộc trong mùa hè 1998 lịch sử. Hình ảnh ấy vẫn còn nguyên sức nặng gần ba thập niên sau. Bởi vậy, việc Zidane tiếp quản đội tuyển quốc gia không đơn thuần là một quyết định chuyên môn. Nó giống như sự trở lại của gương mặt có tính biểu tượng nhất trong bóng đá Pháp hiện đại.

Tất nhiên, hào quang quá khứ sẽ không giúp ông giành chiến thắng trên sân cỏ. Thách thức lớn nhất của Zidane là kế thừa một đội tuyển vốn đã rất mạnh. Deschamps để lại một tập thể sở hữu chiều sâu lực lượng đáng mơ ước, với Kylian Mbappe vẫn là trung tâm của dự án, bên cạnh những cầu thủ đang ở độ chín như Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, William Saliba hay Michael Olise.

Tiếng nói của Zidane có trọng lượng với bất cứ ngôi sao lớn nhất nào của bóng đá Pháp.

Khác với nhiều cuộc thay tướng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Zidane không bước vào một cuộc khủng hoảng. Ông tiếp quản một trong những đội bóng hoàn thiện nhất thế giới. Điều đó khiến nhiệm vụ của ông trở nên đặc biệt hơn. Zidane không được kỳ vọng phá bỏ những gì Deschamps xây dựng. Ông được chờ đợi sẽ bổ sung cho đội tuyển Pháp một diện mạo mới mà không làm mất đi sự ổn định đã có.

Kinh nghiệm tại Real Madrid cho thấy điểm mạnh lớn nhất của Zidane không nằm ở việc tạo ra các cuộc cách mạng chiến thuật. Ông nổi tiếng bởi khả năng quản trị những phòng thay đồ đầy ngôi sao và giữ cho tập thể vận hành hài hòa trong môi trường áp lực cao nhất. Ba chức vô địch Champions League liên tiếp mà Zizou giành được trên cương vị HLV trưởng Real Madrid là minh chứng rõ nhất.

Trong một đội tuyển sở hữu rất nhiều cá tính lớn như Pháp hiện nay, kinh nghiệm quản trị phòng thay đồ đỉnh cao ấy có thể quan trọng không kém bất kỳ sơ đồ chiến thuật nào. Nhưng về mặt chuyên môn, nhiều chuyên gia cũng kỳ vọng Zidane sẽ mang đến lối chơi cởi mở hơn so với sự thực dụng vốn gắn liền với Deschamps trong những năm cuối nhiệm kỳ. Đó không hẳn là một cuộc cách mạng, mà là một sự tiến hóa phù hợp với thế hệ cầu thủ hiện tại.

Năm 2022, trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với L'Equipe nhân dịp sinh nhật 50 tuổi, Zidane từng thừa nhận ông luôn muốn khép lại vòng tròn sự nghiệp cùng đội tuyển Pháp. “Tôi muốn hoàn thành hành trình với Les Bleus. Nếu cơ hội đến, tôi sẽ có mặt”, ông nói. 4 năm sau, cơ hội ấy cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Nói một cách hình ảnh, việc Zizou dẫn dắt đội tuyển Pháp có gì đó giống một cuộc hẹn đã được định sẵn từ rất lâu. Sau năm năm đứng ngoài ánh đèn sân khấu, cựu tiền vệ huyền thoại này trở lại với đội bóng đã làm nên tên tuổi của mình. Và với người hâm mộ Pháp, đó không chỉ là sự khởi đầu của một triều đại mới, mà còn là sự tiếp nối của một câu chuyện đã kéo dài gần ba thập niên.

Câu chuyện ấy, đến giờ vẫn đẹp lung linh, vì nó được chiếu sáng bởi ngôi sao lớn nhất lịch sử bóng đá Pháp. Thứ ánh sáng có thể khiến các CĐV áo lam vững tin vào một chương mới của đội tuyển. Vì Zizou, cho đến bây giờ, chưa từng làm người hâm mộ thất vọng, trong cả tư cách cầu thủ lẫn HLV.