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Thể thao

Biển người phủ kín Madrid, đón nhà vô địch World Cup 2026 trở về

Hương Ly

TPO - Gần 2 triệu người đổ ra các nẻo đường ở thủ đô Madrid để vinh danh và chào đón tuyển Tây Ban Nha trở về cùng chiếc cúp vàng World Cup 2026.

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Theo Marca, chuyên cơ chở toàn đội Tây Ban Nha hạ cánh xuống Madrid lúc 20h30 ngày 20/7 (giờ Hà Nội). Rodri cùng HLV Luis de la Fuente và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Rafael Louzan bước ra đầu tiên, nâng cao chiếc cúp trước ống kính của hàng trăm phóng viên.
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Toàn đội Tây Ban Nha di chuyển đến Cung điện Zarzuela, diện kiến Quốc vương Felipe VI, Hoàng hậu Letizia và hai Công chúa Leonor, Infanta Sofia.
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Nhà vô địch World Cup 2026 bước lên chiếc xe buýt 2 tầng, diễu hành chiếc cúp vàng qua các con đường ở thủ đô Madrid.
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Marca ước tính có gần 2 triệu người đổ ra đường để đợi những người hùng trở về, bất chấp cái nóng 35 độ C tại Madrid.
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Xe buýt đưa các thành viên tuyển Tây Ban Nha tiến vào điểm kết thúc trong chuỗi hoạt động ăn mừng tại Quảng trường Cibeles. Ban tổ chức dựng nên sân khấu khổng lồ, tổ chức đại nhạc hội quy tụ đông đảo DJ, ca sĩ hàng đầu Tây Ban Nha tham gia biểu diễn trước khi "La Roja" hiện diện.
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Từng thành viên của tuyển Tây Ban Nha được gọi tên để bước ra sân khấu, dẫn đầu là HLV Luis de la Fuente. Lamine Yamal xuất hiện và tạo nên cơn sốt. Thần đồng của Barca được đám đông CĐV hô to nhất.
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Các cầu thủ tái hiện khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vàng World Cup 2026 tại Quảng trường Cibeles. Người Tây Ban Nha chờ đợi suốt 16 năm, đi qua 3 lần thất bại liên tiếp ở World Cup để một lần nữa tận hưởng cảm giác đứng trên đỉnh cao bóng đá thế giới.
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Hai năm trước, Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch EURO 2024 tại chính nơi này. Nhưng vô địch World Cup mang đến cảm xúc đặc biệt nhất. Quy mô của buổi đại nhạc hội ăn mừng chiến thắng của "La Roja" lần này cũng hoành tráng hơn nhiều so với năm 2024.
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Một lần nữa, các cầu thủ Tây Ban Nha tri ân HLV Luis de la Fuente, người thầy, người hùng của họ trong hành trình chinh phục cúp vàng World Cup lần đầu tiên trong sự nghiệp. HLV De la Fuente đã bị chỉ trích vì nhiều quyết định triệu tập cầu thủ. Tuy nhiên, ông kiên định với lựa chọn, tuyên bố chịu trách nhiệm về việc không gọi bất kỳ cầu thủ nào của Real Madrid.
Hương Ly
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