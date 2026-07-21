Biển người phủ kín Madrid, đón nhà vô địch World Cup 2026 trở về

TPO - Gần 2 triệu người đổ ra các nẻo đường ở thủ đô Madrid để vinh danh và chào đón tuyển Tây Ban Nha trở về cùng chiếc cúp vàng World Cup 2026.