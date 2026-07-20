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Thể thao

Phó Thủ tướng Malaysia tuyên bố nước này muốn đăng cai World Cup

Đặng Lai

TPO - Phó Thủ tướng Malaysia mới đây đã bày tỏ tham vọng về việc đưa vòng chung kết World Cup về với quốc gia này. Nhà lãnh đạo cấp cao cũng đặt kỳ vọng đưa bóng đá Malaysia sẽ trở thành lá cờ đầu của khu vực Đông Nam Á tranh tài tại đấu trường danh giá nhất hành tinh.

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Phát biểu trước truyền thông và đông đảo người hâm mộ ở một sự kiện mới đây, Phó Thủ tướng Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi chia sẻ về khát khao nâng tầm vị thế bóng đá nước nhà. Ông nhấn mạnh: "Nếu thánh Allah muốn, một ngày nào đó chúng ta sẽ đưa Malaysia trở thành nước chủ nhà của World Cup. Và tôi vô cùng hy vọng rằng, khi thời khắc lịch sử đó đến, đội tuyển quốc gia Malaysia sẽ tự hào là đại diện ưu tú nhất khu vực Đông Nam Á góp mặt tại giải đấu vĩ đại này".

World Cup vẫn là một "bức tường thành" quá lớn đối với các đại diện Đông Nam Á. Trong lịch sử hiện đại, chưa có bất kỳ đội tuyển nào thuộc khu vực ASEAN vượt qua chiến dịch vòng loại để góp mặt. Ở vòng loại 2026, Indonesia là đội tiến sâu nhất nhưng họ cũng không thể chen chân vào nhóm đi tiếp. Với Malaysia, họ thậm chí còn không thể tiến vào vòng loại 2, mới nhất gục ngã khỏi vòng loại Cúp châu Á vì bê bối gia lận cầu thủ nhập tịch.

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Nếu muốn đăng cai World Cup, Malaysia chỉ có thể bắt đầu từ năm 2038 vì 2 suất đăng cai 2030 và 2034 đã có chủ

Tuy nhiên, cục diện bóng đá thế giới đang đứng trước những biến chuyển lớn. Đề xuất táo bạo về việc mở rộng quy mô giải đấu lên tới 64 đội tranh tài kể từ phiên bản World Cup 2030 đang được xem là đòn bẩy cho các đội tuyển Đông Nam Á. Giới chuyên môn đánh giá, thay đổi mang tính bước ngoặt này sẽ mở ra con đường sáng sủa hơn cho các nền bóng đá tầm trung, bao gồm cả đội tuyển Malaysia. Tại Đông Nam Á, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Malaysia nằm trong nhóm "có khả năng" nếu như FIFA chính thức áp dụng phiên bản 64 đội.

Những phát biểu đầy tham vọng của ông Zahid được đưa ra trong bối cảnh đội tuyển Malaysia đang bị một bộ phận NHM tẩy chay. Sau bê bối dùng cầu thủ nhập tịch sai luật tại vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia đã làm tổn hại đến hình ảnh nền bóng đá quốc gia. Thậm chí các nhóm CĐV còn kêu gọi không vào sân cổ vũ Bầy hổ đá ASEAN Cup 2026, giải đấu sẽ khởi tranh sau đây 4 ngày.

Đặng Lai
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