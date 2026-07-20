Nhà vô địch World Cup 2026 nhận 51 triệu USD tiền thưởng từ FIFA

TPO - Nhà vô địch World Cup 2026 không chỉ nâng cao chiếc cúp vàng, lần đầu tiên nhận nhẫn vô địch trong lịch sử giải đấu, mà còn nhận khoản tiền thưởng lên tới 51 triệu USD từ FIFA.

FIFA đã nâng tổng quỹ thưởng của World Cup 2026 lên mức kỷ lục 871 triệu USD dành cho 48 đội tuyển tham dự. Con số này bao gồm hơn 100 triệu USD được bổ sung vào tháng 4, sau khi một số liên đoàn bóng đá châu Âu đề nghị FIFA tăng hỗ trợ nhằm bù đắp chi phí phát sinh do giải đấu được tổ chức trên lãnh thổ ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico, khiến các đội phải di chuyển nhiều hơn và tốn kém hơn cho việc lưu trú.

Dù vậy, khoản thưởng 51 triệu USD dành cho nhà vô địch vẫn chưa thể sánh với nguồn tiền khổng lồ trong bóng đá hiện đại. Mức thưởng này còn thấp hơn khoản tiền mà nhà vô địch FIFA Club World Cup năm ngoái nhận được tại giải đấu cũng diễn ra ở Mỹ.

Để so sánh, 51 triệu USD cũng thấp hơn mức phí chuyển nhượng mà Brighton chi ra để chiêu mộ hậu vệ 19 tuổi người Croatia Luka Vušković, cầu thủ chủ yếu ngồi dự bị trong suốt World Cup 2026.

Mỗi đội dự World Cup đều có tiền thưởng

FIFA chi trả tiền cho 48 Liên đoàn bóng đá quốc gia theo hai hạng mục gồm tiền thưởng dựa trên thành tích thi đấu và khoản hỗ trợ phục vụ công tác chuẩn bị trước giải.

Mỗi đội tuyển góp mặt tại World Cup đều nhận tối thiểu 12,5 triệu USD, trong đó có 10 triệu USD cho việc giành quyền tham dự vòng chung kết và 2,5 triệu USD hỗ trợ công tác chuẩn bị.

Khoản hỗ trợ này đã được FIFA áp dụng từ các kỳ World Cup trước nhằm hạn chế những tranh cãi liên quan đến tiền thưởng trước giải đấu, khi nhiều cầu thủ từng phàn nàn chưa được liên đoàn thanh toán đầy đủ. Sau vòng bảng, tiền thưởng sẽ tăng dần theo thành tích của từng đội.

FIFA tăng quỹ thưởng sau sức ép từ các liên đoàn

Một số liên đoàn, đặc biệt tại châu Âu, cho rằng cơ cấu tiền thưởng được FIFA công bố từ năm ngoái chưa đủ để bù đắp chi phí nếu đội tuyển không tiến sâu tại World Cup.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp Philippe Diallo cho biết trên nhật báo L'Équipe rằng ông đã nhiều lần đề nghị Chủ tịch FIFA Gianni Infantino điều chỉnh mức thưởng của World Cup.

Theo ông Diallo, khoản thưởng dành cho các đội tuyển quốc gia chưa tương xứng nếu so với 115 triệu USD mà Chelsea nhận được khi vô địch FIFA Club World Cup mở rộng. Khi đó, FIFA đã phải đưa ra quỹ thưởng lên tới chín chữ số để thu hút các CLB hàng đầu châu Âu tham dự.

Ngoài ra, các đội thi đấu tại Mỹ còn phải chịu một số nghĩa vụ về thuế mà khi thi đấu ở Canada và Mexico họ được miễn.

Nhà vô địch nhận 51 triệu USD

Đội vô địch World Cup 2026 sẽ nhận 51 triệu USD, tăng đáng kể so với 42 triệu USD mà Liên đoàn Bóng đá Argentina nhận được sau khi đăng quang World Cup 2022 tại Qatar.

Tổng quỹ thưởng của World Cup 2022, khi giải đấu còn có 32 đội, là 440 triệu USD.

Theo công bố của FIFA, mức thưởng theo thành tích tại World Cup 2026 như sau: Đội vô địch nhận 51 triệu USD, á quân nhận 34 triệu USD, đội hạng ba (Anh) nhận 30 triệu USD, đội hạng tư (Pháp) nhận 28 triệu USD.

Bốn đội dừng bước ở tứ kết (xếp hạng 5-8) nhận 20 triệu USD/đội; các đội bị loại ở vòng 1/8 (xếp hạng 9-16) nhận 16 triệu USD/đội; các đội dừng chân ở vòng 1/16 (xếp hạng 17-32) nhận 12 triệu USD/đội; còn 16 đội bị loại từ vòng bảng (xếp hạng 33-48) nhận 10 triệu USD/đội.

FIFA chi trả vé máy bay và khách sạn

Ngoài tiền thưởng, FIFA còn thanh toán vé máy bay khứ hồi hạng thương gia cho mỗi liên đoàn tham dự World Cup.

Tổ chức này cũng chi trả chi phí ăn ở cho đoàn tối đa 50 thành viên, bao gồm các cầu thủ. Tiền khách sạn được thanh toán từ 5 đêm trước trận đấu đầu tiên của đội tuyển cho đến 1 đêm sau khi đội bị loại.

Bên cạnh đó, FIFA còn thanh toán chi phí đi lại nội địa cho tối đa 50 thành viên và bố trí đội xe chuyên dụng phục vụ các đội tuyển, bao gồm cả xe chở trang thiết bị.

Trong khi đó, các liên đoàn phải tự chi trả bảo hiểm cho toàn bộ thành viên, bao gồm bảo hiểm chấn thương, tai nạn, bệnh tật và đi lại; các khoản chi phí phát sinh tại khách sạn; cùng chi phí ăn ở của những thành viên vượt quá số lượng được FIFA hỗ trợ.

Cúp vô địch chỉ được giữ dưới dạng bản sao

Phần thưởng danh giá nhất của World Cup vẫn là chiếc cúp vô địch. Sau trận chung kết, đội chiến thắng sẽ nâng chiếc cúp nguyên bản trong lễ trao giải.

Tuy nhiên, theo quy định của FIFA, chiếc cúp thật không được trao vĩnh viễn cho nhà vô địch. Thay vào đó, đội vô địch sẽ được giữ lâu dài một bản sao mạ vàng của chiếc cúp World Cup.