Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hé lộ khoản thưởng dành cho tân vương World Cup 2026

Trọng Đạt

TPO - Chức vô địch World Cup 2026 không chỉ mang về vinh quang cho tuyển Tây Ban Nha sau 16 năm chờ đợi mà còn giúp mỗi cầu thủ nhận khoảng 865.000 euro tiền thưởng trước thuế, theo thỏa thuận đã được chốt với Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha từ nhiều tháng trước.

ap26200854071400.jpg

Rạng sáng 20/7, tuyển Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ trong trận chung kết World Cup 2026 tại New Jersey (Mỹ), qua đó giành chức vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử, sau lần đăng quang đầu tiên vào năm 2010.

Bên cạnh vinh quang trên sân cỏ, các cầu thủ La Roja còn nhận khoản thưởng thành tích rất lớn. Theo nhà báo Miguel Ángel Díaz của đài Cadena COPE, ban cán sự đội tuyển đã đạt thỏa thuận về khoản thưởng với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) Rafael Louzán từ tháng 3, nhiều tháng trước khi World Cup 2026 khởi tranh.

World Cup 2026 là kỳ giải có quỹ thưởng lớn nhất lịch sử. FIFA trao khoảng 44 triệu euro cho đội tuyển vô địch. Theo thỏa thuận giữa RFEF và các cầu thủ, 45% khoản tiền này sẽ được chia cho toàn đội.

Như vậy, mỗi tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ nhận khoảng 865.000 euro (gần 26 tỷ đồng) trước thuế, chưa tính các khoản thưởng riêng từ câu lạc bộ hoặc nhà tài trợ nếu có.

ap26201014106574.jpg

Trong khi đó, Argentina khép lại hành trình bảo vệ ngôi vương với vị trí á quân và nhận khoảng 28 triệu euro tiền thưởng từ FIFA.

Theo thỏa thuận giữa Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) và đội tuyển, 40% khoản tiền này sẽ được chia cho các cầu thủ. Mỗi thành viên của đội tuyển Argentina vì thế nhận khoảng 507.000 euro trước thuế.

Khoản thưởng phản ánh quy mô tài chính ngày càng lớn của World Cup, khi FIFA liên tục tăng tiền thưởng ở kỳ giải đầu tiên có 48 đội tham dự. Tuy nhiên, với các cầu thủ Tây Ban Nha, phần thưởng lớn nhất vẫn là chức vô địch thế giới sau 16 năm chờ đợi.

Bàn thắng của Ferran Torres trong hiệp phụ không chỉ giúp La Roja bước lên đỉnh bóng đá thế giới lần thứ hai, mà còn khép lại một kỳ World Cup đáng nhớ trước khi toàn đội trở về quê nhà để ăn mừng cùng người hâm mộ.

Trọng Đạt
#World Cup 2026 #Thưởng bóng đá #Tây Ban Nha #Vô địch #Thành tích #FIFA

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe