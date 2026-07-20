Hé lộ khoản thưởng dành cho tân vương World Cup 2026

TPO - Chức vô địch World Cup 2026 không chỉ mang về vinh quang cho tuyển Tây Ban Nha sau 16 năm chờ đợi mà còn giúp mỗi cầu thủ nhận khoảng 865.000 euro tiền thưởng trước thuế, theo thỏa thuận đã được chốt với Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha từ nhiều tháng trước.

Rạng sáng 20/7, tuyển Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ trong trận chung kết World Cup 2026 tại New Jersey (Mỹ), qua đó giành chức vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử, sau lần đăng quang đầu tiên vào năm 2010.

Bên cạnh vinh quang trên sân cỏ, các cầu thủ La Roja còn nhận khoản thưởng thành tích rất lớn. Theo nhà báo Miguel Ángel Díaz của đài Cadena COPE, ban cán sự đội tuyển đã đạt thỏa thuận về khoản thưởng với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) Rafael Louzán từ tháng 3, nhiều tháng trước khi World Cup 2026 khởi tranh.

World Cup 2026 là kỳ giải có quỹ thưởng lớn nhất lịch sử. FIFA trao khoảng 44 triệu euro cho đội tuyển vô địch. Theo thỏa thuận giữa RFEF và các cầu thủ, 45% khoản tiền này sẽ được chia cho toàn đội.

Như vậy, mỗi tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ nhận khoảng 865.000 euro (gần 26 tỷ đồng) trước thuế, chưa tính các khoản thưởng riêng từ câu lạc bộ hoặc nhà tài trợ nếu có.

Trong khi đó, Argentina khép lại hành trình bảo vệ ngôi vương với vị trí á quân và nhận khoảng 28 triệu euro tiền thưởng từ FIFA.

Theo thỏa thuận giữa Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) và đội tuyển, 40% khoản tiền này sẽ được chia cho các cầu thủ. Mỗi thành viên của đội tuyển Argentina vì thế nhận khoảng 507.000 euro trước thuế.

Khoản thưởng phản ánh quy mô tài chính ngày càng lớn của World Cup, khi FIFA liên tục tăng tiền thưởng ở kỳ giải đầu tiên có 48 đội tham dự. Tuy nhiên, với các cầu thủ Tây Ban Nha, phần thưởng lớn nhất vẫn là chức vô địch thế giới sau 16 năm chờ đợi.

Bàn thắng của Ferran Torres trong hiệp phụ không chỉ giúp La Roja bước lên đỉnh bóng đá thế giới lần thứ hai, mà còn khép lại một kỳ World Cup đáng nhớ trước khi toàn đội trở về quê nhà để ăn mừng cùng người hâm mộ.