10 trận đấu hay nhất World Cup 2026: Tôn vinh các show diễn của Anh và Argentina

TPO - Ngay khi World Cup 2026 kết thúc, tạp chí Sports Illustrated đã công bố danh sách 10 trận đấu hay nhất giải. Trong 10 màn so tài tiêu biểu nhất VCK, 2 đội tuyển Argentina và Anh có lẽ là nhân vật chính với 3 lần xuất hiện mỗi đội.

Đứng thứ 10 là màn so tài giữa Hà Lan và Nhật Bản tại vòng bảng. Trận đấu này không diễn ra theo một nhịp điệu thông thường mà nó giống như một biểu đồ hình sin, lên xuống với biên độ cực lớn. Hiệp 1 diễn ra với tính chất thăm dò trước khi 2 bên cống hiến show diễn bùng nổ ở hiệp 2.

Hà Lan dẫn bàn trước nhưng ngay lập tức, Nhật Bản thực sự bừng tỉnh, rũ bỏ hoàn toàn sự e dè để trình diễn một thứ bóng đá tấn công bùng nổ, rực lửa. Sau bàn thua, họ thi đấu hoàn toàn sòng phẳng trước "Cơn lốc màu da cam". Đội bóng này đã 2 lần gỡ hòa để kết thúc trận đấu bằng tỷ số 2-2.

9. Brazil 2-1 Nhật Bản

Nhiều chuyên gia nhận định chất lượng chuyên môn của trận đấu này đã “đạt đến một đẳng cấp vượt xa kỳ vọng của giới chuyên môn”. Nhật Bản một lần nữa chứng minh họ là hiện tượng của giải đấu khi đẩy đội tuyển Brazil hùng mạnh đến lo lắng.

Trận đấu giằng co và căng thẳng. Nó chỉ được định đoạt ở những phút bù giờ cuối cùng. Dù kết quả thua ngược 1-2 là một sự nghiệt ngã đối với các cầu thủ Nhật Bản - những người đã có một giải đấu tuyệt vời - nhưng nó lại vinh danh bộ óc thiên tài của Carlo Ancelotti.

Quyết định thay người lạnh lùng, quyết đoán và nhạy bén của ông đã được đền đáp xứng đáng, khi cầu thủ vào sân thay người Gabriel Martinelli tỏa sáng rực rỡ, tung ra cú sút quyết định mang về chiến thắng nghẹt thở cho những vũ công Samba.

8. Algeria 3-3 Áo

Trận đấu này được vinh danh là đoạn kết vĩ đại nhất, kịch tính nhất và điên rồ nhất trong toàn bộ lịch sử các vòng bảng World Cup. Ban đầu, mọi người tưởng chừng kết quả hòa đã an bài khi hai đội thi đấu nhàn nhạt suốt một thời gian. Dù xuất hiện những bàn thắng nhưng khó mà nói rằng đây là trận đấu hay.

Nhưng rồi, khi tỷ số là 2-2, Riyad Mahrez bất ngờ dứt điểm chính xác sau một chuỗi 110 đường chuyền không bị gián đoạn của Algeria - một kỷ lục của đội bóng châu Phi. Bàn thắng này đưa Algeria lên 3-2, đồng nghĩa với việc đẩy Áo về nước và ném cho đội tuyển Iran một chiếc phao cứu sinh.

Nhưng kịch tính không dừng lại. Bị dồn vào chân tường, Áo vùng lên và Sasa Kalajdzic đã có cú đánh đầu gỡ hòa 3-3 quý như vàng, qua đó tự mình giành vé đi tiếp. Kết quả này đẩy Algeria sang một nhánh đấu tử thần và tàn nhẫn dập tắt hy vọng của Iran.

Trận đấu này là một bức tranh đa sắc thái, tràn ngập những cung bậc cảm xúc mãnh liệt nhất, cả ở trên thảm cỏ xanh lẫn trên các khán đài rực lửa. Thế trận trên sân liên tục đổi chiều, động lực thi đấu được luân chuyển qua lại giữa hai đội một cách chóng mặt.

Gần như không một chuyên gia nào có thể dự đoán được bên nào sẽ giành chiến thắng chung cuộc cho đến tận những giây cuối cùng. Sau 120 phút bất phân thắng bại, cả 2 phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi. Tại đây, Morocco với tinh thần thép và sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc đã vượt qua đối thủ mạnh châu Âu để viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình.

Màn rượt đuổi tỷ số trận đấu diễn ra nghẹt thở với NHM nhưng có phần cay đắng với đội tuyển Croatia. Đội bóng này mở điểm ở phút 53, sau đó bị gỡ hòa rồi có lần thứ 2 làm tung lưới Bồ Đào Nha ở phút 81. Nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.

Đến phù bù giờ thứ 4, Raphael Leao "nổ súng" đưa Seleccao vượt lên dẫn 2-1. Lúc này, Croatia tấn công dồn dập. Sân vận động BMO Field tưởng chừng như đã nổ tung khi phút bù giờ thứ 13, Gvardiol dứt điểm đưa bóng qua vạch vôi để gỡ hòa 2-2.

Thế nhưng, công nghệ VAR lại can thiệp, và thêm một lần bàn thắng của Croatia bị tước bỏ. Nhìn lại trận đấu, HLV Zlatko Dalic của Croatia ngậm ngùi than thở: "Cảm xúc của tôi đã bị giết chết hoàn toàn".

5. Anh 1-2 Argentina

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina đã diễn ra vô cùng kịch tính và giàu cảm xúc. Đội tuyển Anh là bên có khởi đầu thuận lợi hơn khi tận dụng tốt cơ hội để vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng mở tỷ số của Anthony Gordon.

Tiếc rằng sau khi có lợi thế, Tam sư lại lùi sâu đội hình chơi phòng ngự nhằm bảo toàn tỷ số quá sớm, và từ đó họ phải hứng chịu sức ép nghẹt thở từ đại diện Nam Mỹ. Argentina thể hiện bản lĩnh kiên cường, kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng vượt trội.

Đại diện Nam Mỹ liên tục tổ chức các đợt hãm thành nguy hiểm và nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng bàn gỡ hòa của Enzo Fernandez phút 86. Bước ngoặt điên rồ của trận đấu xảy ra ở phút bù giờ 90+2. Tiền đạo Lautaro Martínez tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng quyết định, ấn định chiến thắng sát nút 2-1 cho Albiceleste.

Hành trình bảo vệ vương miện World Cup của đội tuyển Argentina tưởng chừng như đã chính thức khép lại ở phút 78 trong trận đấu tại vòng 16 đội gặp Ai Cập. Họ bị dẫn trước 2 bàn trong một thế trận bế tắc.

Nhưng rồi, chỉ trong vòng 13 phút ngắn ngủi cuối trận, Argentina đã ghi liền 3 bàn thắng, tạo nên một trong những màn lội ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Đáng chú ý nhất là Lionel Messi. Sau khi đá hỏng penalty ở đầu trận, số 10 huyền thoại đã tự mình đứng dậy, đóng góp 1 bàn thắng đẳng cấp và 1 đường kiến tạo tinh tế, dẫn dắt đội nhà giành chiến thắng vinh quang.

Khó ai có thể nghĩ Cape Verde lại gây ra nhiều khó khăn đến thế cho Argentina. Đội tuyển của Messi đã 2 lần vươn lên dẫn trước nhưng trong cả 2 lần, Cape Verde đều gỡ hòa. Trận đấu phải bước sang hiệp phụ. Tại đây, bản lĩnh của Argentina đã lên tiếng với bàn ấn định chiến thắng 3-2.

Dù phải nhận thất bại chung cuộc nhưng Cape Verde đã chiếm trọn trái tim của người hâm mộ bóng đá toàn cầu. HLV Bubista tự hào tuyên bố sau trận: "Hơn cả việc thi đấu, đây là cơ hội để chúng tôi cho thế giới thấy bản sắc thực sự của mình".

Trận đấu bị hoãn lại 1 giờ đồng hồ do nguy cơ sấm sét tại địa điểm tổ chức. Tuy nhiên, sự chờ đợi này hoàn toàn không làm suy giảm đi sự cuồng nhiệt của cuộc đụng độ tại thánh địa Estadio Azteca. Với 5 bàn thắng được ghi, 2 quả phạt đền gây tranh cãi và 1 chiếc thẻ đỏ được rút ra, trận đấu đã làm hài lòng những NHM khó tính nhất.

Đội tuyển Anh cuối cùng đã làm nên lịch sử khi trở thành quốc gia đầu tiên đánh bại được Mexico ngay tại thủ đô của nước này trong khuôn khổ một kỳ World Cup. Sau trận đấu, thủ thành Jordan Pickford chỉ có thể thốt lên một câu để miêu tả trọn vẹn những gì đã qua: "Phi thực tế".

Trận đấu hay nhất của kỳ World Cup 2026 chính là cuộc đại chiến không tưởng giữa Pháp và Anh tại Hard Rock. Tuyển Anh bất ngờ ghi liên tiếp 4 bàn thắng trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Hàng phòng ngự của Pháp thi đấu thảm họa đến mức HLV Didier Deschamps tuyên bố sau trận là ông “muốn thay cả 8 cầu thủ cùng lúc”.

Thực tế là sau hiệp 1 thảm họa, HLV Deschamps đã thay liền 4 cầu thủ. Và quyết định này ngay lập tức đã mang đến luồng sinh khí mới, kích hoạt một màn đáp trả điên cuồng từ tuyển Pháp. Họ ghi liền 3 bàn để đưa trận đấu về thế giằng co.

Nhưng rồi bằng những pha phản công sắc lẹm, Anh đã dập tắt hy vọng của đối thủ bằng bàn thứ 5. Đến phút bù giờ thứ 2, Pháp ghi bàn thứ 4. Tỷ số lúc này là 5-4. Nhưng kịch bản điên rồ chưa dừng lại. Phút bù thứ 7, Bellingham solo ấn định tỷ số 6-4. Đây là trận tranh hạng ba có nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup 2026, một trận đấu sẽ mãi mãi được lưu truyền trong biên niên sử bóng đá thế giới.