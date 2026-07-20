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Chuyên gia Việt: Khó có thể trách Messi, Tây Ban Nha quá mạnh

Vĩnh Xuân

TPO - Argentina đã quá chú tâm vào việc phá lối chơi của đối thủ, nhưng Tây Ban Nha đã tỏ ra quá xuất sắc về khả năng kiểm soát bóng. Chức vô địch World Cup 2026 là kết quả xứng đáng với màn trình diễn của Lamine Yamal và các đồng đội.

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Lionel Messi đã không thể gánh cả Argentina như trước

"Tôi đã từng dự báo về thế trận chặt chẽ khi 2 đội gặp nhau, cũng như khả năng kiểm soát bóng bậc thầy của Tây Ban Nha. Tuy nhiên vẫn phải thành thực Tây Ban Nha đã làm tốt hơn những gì chúng ta có thể hình dung về khả năng kiểm soát bóng. Trong khi đó Argentina dường như quá chú tâm vào việc phá lối chơi của đối thủ, dẫn đến không thể hiện hết các phẩm chất của mình. Tôi cho rằng chức vô địch World Cup 2026 của Tây Ban Nha là xứng đáng"-HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc đánh giá.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, hàng tiền vệ Tây Ban Nha giàu kỹ thuật và tính cơ động, lại được hỗ trợ tốt bởi một hệ thống vận hành quá nhuần nhuyễn. Điều này khiến cho Argentina không có bóng để chơi.

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Trong bối cảnh trên, việc Lionel Messi mất sự hỗ trợ và trở nên cô đơn ở phía trên, theo HLV Hoàng Văn Phúc là không bất ngờ. Ở tuổi 39, Messi cũng không còn đủ nền tảng thể lực, tốc độ để kéo cả tập thể đi lên như trước. Trong khi đó, Argentina lại quá phụ thuộc vào anh, thể hiện rõ qua hành trình từ vòng bảng.

Cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng cũng đánh giá, Tây Ban Nha quá hay và chiến thắng trước Argentina là xứng đáng. Ông Thắng cho biết:

"Với thế trận giữa đôi bên, việc Argentina giữ sạch lưới sang tới hiệp phụ thứ 2 là kết quả tốt. Tôi cho rằng chiếc thẻ đỏ của Enzo Fernandez chỉ khiến Argentina bộc lộ rõ hơn vấn đề của mình, trên thực tế Tây Ban Nha vượt trội hoàn toàn về khả năng kiểm soát bóng và họ thực sự làm chủ cuộc chơi. Hiếm có trận chung kết nào lại chỉ một bên được chơi bóng như vậy".

Theo HLV Nguyễn Đức Thắng, chiến thắng của Tây Ban Nha tại World Cup 2026 đánh dấu thế hệ Ronaldo, Messi khép lại để mở ra một thời đại mới của những Yamal, Rodri và các ngôi sao trẻ khác. Phía trước, chưa dễ để tìm được đội bóng đủ khả năng hoá giải lối chơi của Tây Ban Nha.

Vĩnh Xuân
#World Cup 2026 chung kết #Lionel Messi #Tây Ban Nha #Argentina #Lamine Yamal

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