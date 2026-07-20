Đội tuyển Tây Ban Nha áp đảo giải thưởng cá nhân ở World Cup 2026

TPO - Ban tổ chức World Cup 2026 trao 4 giải thưởng cá nhân thì có tới 3 thuộc về các tuyển thủ Tây Ban Nha. Đó là Cubarsi, Rodri và Unai Simon. Có thể nói, tuyển Tây Ban Nha đã áp đảo giải thưởng cá nhân ở World Cup 2026.

Ở tuổi 19, trung vệ Pau Cubarsi đã thể hiện sự trưởng thành vượt bậc xuyên suốt giải đấu. Anh là chốt chặn đáng tin cậy giúp hàng thủ Tây Ban Nha giữ sạch lưới trong các trận đấu cân não tại vòng loại trực tiếp, trước khi khép lại chiến dịch bằng chiến thắng trước Argentina trong trận chung kết.

Với khả năng kiểm soát bóng tự tin, làm chủ các pha tranh chấp tay đôi và tâm lý vững vàng trước áp lực, Cubarsi trở thành ngôi sao đột phá của giải đấu. Sự ổn định và tố chất thủ lĩnh vượt xa tuổi tác của anh giúp Tây Ban Nha sạch lưới tới 7 trong 8 trận đã đấu, cả giải chỉ thủng lưới 1 bàn.

Bản thân cầu thủ 19 tuổi cũng thể hiện sự xuất sắc trong tấn công khi tung ra cú đá căng, hiểm hóc tạo điều kiện cho Merino đá bồi, ấn định chiến thắng 2-1 trước Bỉ ở tứ kết. Với tất cả những gì đã thể hiện, trung vệ Barca xứng đáng nhận giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Thủ thành Unai Simon đã được trao danh hiệu Găng tay vàng dành cho thủ môn hay nhất giải sau chuỗi phong độ ấn tượng. Khả năng phân phối bóng bình tĩnh, sự làm chủ không gian vùng cấm cùng những pha cứu thua của Simon là điểm tựa vững chắc giúp Tây Ban Nha vượt qua nhánh đấu knock-out đầy cam go.

Anh luôn tỏa sáng đúng lúc để bảo toàn những lợi thế mong manh cho đội nhà ở các thời điểm then chốt. Kết thúc giải đấu với thành tích giữ sạch lưới ấn tượng 7 trên tổng số 8 trận, Simon hoàn toàn xứng đáng là thủ môn xuất sắc nhất giải.

Chiếc giày vàng: Kylian Mbappe (Pháp)

Kylian Mbappe giành danh hiệu Chiếc giày vàng sau khi dẫn đầu danh sách ghi bàn với 10 pha lập công. Thành tích này giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử hai lần đoạt Chiếc giày vàng World Cup, nối tiếp thành công tại Qatar năm 2022.

Dù đội tuyển Pháp không thể lọt vào trận chung kết, song Mbappe vẫn trở thành tiền đạo nổi bật nhất. Siêu sao này đã khép lại hành trình bằng một cú đúp trong trận tranh hạng ba và hiện đang độc chiếm kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các kỳ World Cup với tổng cộng 22 bàn.

Giải thưởng cá nhân danh giá nhất - Quả bóng vàng World Cup 2026 - đã thuộc về tiền vệ Rodri. Ngôi sao Man City một lần nữa chứng minh lý do tại sao anh được coi là tiền vệ kiểm soát đẳng cấp nhất thế giới hiện tại.

Là "trái tim" ở tuyến giữa của Tây Ban Nha, Rodri điều tiết lối chơi bằng sự điềm tĩnh, nhãn quan chiến thuật thông minh và khả năng làm chủ hoàn toàn thế trận. Sự kỷ luật và tầm ảnh hưởng của anh ở vòng knock-out chính là chìa khóa giúp Tây Ban Nha thắng áp đảo Bồ Đào Nha, Pháp, Argentina để lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới.