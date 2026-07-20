Mbappe giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026

TPO - Sau khi Lionel Messi im tiếng trong trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha, Kylian Mbappe đã đi vào lịch sử World Cup khi trở thành cầu thủ đầu tiên hai lần giành danh hiệu Vua phá lưới.

Tiền đạo đội tuyển Pháp, Kylian Mbappe đã chính thức đoạt danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 sau khi cuộc đua với Lionel Messi khép lại ở trận chung kết diễn ra trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ) rạng sáng 20/7.

Trước loạt trận cuối cùng của giải đấu, Messi và Mbappe cùng có 8 bàn thắng. Tuy nhiên, siêu sao người Argentina tạm dẫn đầu nhờ nhiều hơn một pha kiến tạo. Điều đó giúp Messi nắm lợi thế trong cuộc đua cá nhân, bên cạnh cơ hội cùng Argentina bảo vệ ngôi vô địch.

Mbappe đã khép lại World Cup 2026 với 10 bàn thắng và 4 kiến tạo.

Cục diện thay đổi ở trận tranh hạng ba. Trong thất bại 4-6 của tuyển Pháp trước đội tuyển Anh, Mbappe vẫn để lại dấu ấn đậm nét với cú đúp bàn thắng cùng một pha kiến tạo. Màn trình diễn này giúp chân sút 27 tuổi nâng thành tích tại World Cup 2026 lên 10 bàn và 4 kiến tạo, tạo khoảng cách đáng kể với Messi trước trận chung kết.

Đến cuộc đối đầu với Tây Ban Nha, Messi không thể giúp Argentina tạo nên khác biệt. Đội trưởng của nhà đương kim vô địch không ghi bàn cũng không có pha kiến tạo nào trong thất bại 0-1 của đội nhà. Đây cũng là lần đầu tiên trong 12 trận World Cup gần nhất, Messi khép lại một trận đấu mà không đóng góp trực tiếp vào bàn thắng.

Kết thúc giải đấu, Messi dừng lại ở con số 8 bàn thắng và 4 kiến tạo, trong khi Mbappe giữ vững vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn với 10 pha lập công. Thành tích này giúp tiền đạo tuyển Pháp trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử hai lần giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup.

Đây không phải lần đầu Mbappe nhận phần thưởng dành cho chân sút xuất sắc nhất giải đấu. Tại World Cup 2022 ở Qatar, anh cũng giành danh hiệu này sau khi ghi 8 bàn thắng, dù tuyển Pháp thất bại trước chính Argentina trong trận chung kết.

Với 10 bàn thắng tại World Cup 2026, Mbappe cũng trở thành cầu thủ đầu tiên chạm mốc hai chữ số ở một kỳ World Cup kể từ huyền thoại Gerd Muller của Tây Đức, người ghi 10 bàn tại World Cup 1970.

Danh hiệu Vua phá lưới năm nay cũng đưa Mbappe gia nhập nhóm những cầu thủ từng tận dụng trận tranh hạng ba để bứt lên trong cuộc đua ghi bàn tại World Cup. Trước anh, Salvatore Schillaci của Italy tại World Cup 1990, Davor Suker của Croatia năm 1998 hay Thomas Muller của Đức năm 2010 đều giành giải thưởng này nhờ những bàn thắng ghi được ở trận đấu tranh hạng ba.