Bí quyết dinh dưỡng làm nên sức mạnh của các ngôi sao World Cup

TPO - Đằng sau những bàn thắng của Lionel Messi, các pha nước rút của Kylian Mbappe hay sức mạnh vượt trội của Erling Haaland tại World Cup 2026 là những thực đơn được tính toán tỉ mỉ đến từng chi tiết. Bởi trong bóng đá đỉnh cao hiện đại, bàn ăn đôi khi cũng quan trọng không kém sân tập.

Messi và cuộc chia tay với đường

Khi Argentina giành quyền vào chung kết World Cup 2026, Lionel Messi một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Ở tuổi 39, siêu sao người Argentina vẫn duy trì phong độ đáng nể, ghi 8 bàn thắng tại giải và tiếp tục phá thêm những cột mốc trong sự nghiệp vốn đã đầy ắp kỷ lục.

Ngay cả với đồ uống ưa thích là trà yerba mate, Messi cũng không dám bỏ thêm đường.

Tuổi tác khiến câu chuyện về thể lực của Messi trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết. Nếu như nhiều cầu thủ cùng thế hệ đã rời xa sân cỏ đỉnh cao, đội trưởng Argentina vẫn đủ sức đóng vai trò đầu tàu ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Theo chuyên gia dinh dưỡng thể thao người Tây Ban Nha Ismael Galancho, việc hạn chế đường đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình kéo dài sự nghiệp của Messi. Năm 2014, dưới sự tư vấn của chuyên gia Giuliano Poser, Messi đã thay đổi đáng kể chế độ ăn uống.

Trước đó, Messi thừa nhận từng có thời điểm thích ăn chocolate hoặc uống nước ngọt trước trận đấu. Nhưng Poser đã cấm tiệt điều đó. Theo chuyên gia dinh dưỡng này, đường là một trong những yếu tố gây ảnh hưởng tiêu cực nhất tới cơ bắp của vận động viên.

Sau cuộc cải tổ này, lượng đường tinh luyện, thực phẩm chế biến sẵn và bột mì tinh chế được cắt giảm đáng kể. Pizza xuất hiện ít hơn trong thực đơn, lượng thịt cũng được tiết chế. Ngay cả với một trong những thức uống ưa thích nhất là yerba mate, Messi cũng phải thay đổi thói quen. Anh giờ đây chỉ uống loại trà truyền thống rất phổ biến tại Argentina này theo cách “nóng và đắng”, dù trước đây luôn thêm đường.

Hơn một thập kỷ sau cuộc chia tay với đường, hiệu quả dường như đã được chứng minh hoàn hảo. Messi vẫn là ngôi sao sáng nhất ở World Cup 2026, vẫn có thể tung ra những cú nước rút nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào trong sự nghiệp trước đây, dù đã tiến rất gần tới cột mốc 40 tuổi.

Kane, Bellingham và những thực đơn “à la carte”

Nếu Messi đại diện cho khả năng kéo dài tuổi nghề nhờ thay đổi thói quen ăn uống, thì Harry Kane và Jude Bellingham phản ánh một xu hướng khác của bóng đá hiện đại: cá nhân hóa dinh dưỡng.

Kane đã làm việc với đầu bếp kiêm chuyên gia dinh dưỡng Dan Sargeant trong khoảng 8-9 năm. Trong khoảng thời gian đó, cả hai liên tục điều chỉnh thực đơn nhằm tối ưu hiệu suất thi đấu.

Tiền đạo người Anh cho biết bữa sáng của anh thay đổi tùy thuộc vào khối lượng vận động trong ngày. Những lát bánh mì nguyên cám, trứng, rau bina, yến mạch hoặc sữa chua dừa với các loại quả mọng thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn.

Khi chuẩn bị bước vào trận đấu, Kane áp dụng phương pháp “carb-loading”, tức tăng lượng carbohydrate để cơ thể tích lũy đủ năng lượng. Ngược lại, ở những ngày tập nhẹ, anh có thể cắt giảm đáng kể tinh bột trong một bữa ăn và tập trung vào protein cùng rau xanh.

Cá hồi là một trong những món ăn yêu thích của thủ quân đội tuyển Anh. Ngoài ra, cá trắng, thịt gà, thịt bò cùng các loại rau củ luôn hiện diện trong thực đơn hằng ngày.

Bên cạnh thức ăn, Kane đặc biệt chú trọng tới việc bổ sung nước. Anh xem đây là yếu tố cơ bản nhưng mang tính quyết định đối với khả năng phục hồi cơ bắp cũng như phản xạ thần kinh trong thi đấu.

Kane và Bellingham luôn có thực đơn được cá nhân hóa cho từng bữa, tính toán đến từng món.

Tuy nhiên, một “người bạn đồng hành” khác của Kane lại là cà phê. HLV Thomas Tuchel từng kể rằng ông rất ngạc nhiên trước số lượng cappuccino mà học trò tiêu thụ mỗi ngày khi cả hai còn làm việc cùng nhau tại Bayern Munich. Trong thể thao chuyên nghiệp, caffeine từ lâu đã được xem là một chất hỗ trợ hiệu suất hợp pháp, giúp cải thiện sức bền và giảm cảm giác mệt mỏi.

Người đồng đội trẻ hơn của Kane là Jude Bellingham cũng có cách tiếp cận tương tự. Tiền vệ của Real Madrid từng làm việc với đầu bếp Alberto Mastromatteo, người nổi tiếng với việc sử dụng dữ liệu sinh trắc học để xây dựng thực đơn riêng cho từng khách hàng.

Dù không tiết lộ cụ thể chế độ ăn của Bellingham, đầu bếp Mastromatteo cho biết nền tảng của các vận động viên hàng đầu thường bao gồm gạo, yến mạch, quinoa, rau tươi, cá và các nguồn thịt nạc chất lượng cao. Những thực phẩm giàu omega-3 như cá hồi hoặc quả bơ cũng được ưu tiên nhằm hỗ trợ quá trình hồi phục.

Điều đáng chú ý là ông không cổ vũ cho sự khắt khe tuyệt đối. Theo Mastromatteo, các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp vẫn nên có một ngày “xả hơi” mỗi tuần để thưởng thức hamburger, pizza hoặc bất kỳ món ăn yêu thích nào. Trong môi trường đầy áp lực của bóng đá đỉnh cao, việc duy trì trạng thái tinh thần thoải mái cũng quan trọng không kém việc kiểm soát lượng calo.

Mbappe ăn đủ màu sắc để duy trì tốc độ

Tốc độ luôn là một trong những vũ khí đáng sợ nhất của Kylian Mbappe. Để duy trì thứ vũ khí ấy, ngôi sao người Pháp xây dựng một chế độ dinh dưỡng được tính toán khá kỹ lưỡng.

Theo Goal.com, Mbappe thường chia khẩu phần thành 6 bữa ăn và bữa phụ mỗi ngày. Nguyên tắc mà đội ngũ chuyên gia áp dụng là sử dụng nhiều loại thực phẩm có màu sắc khác nhau nhằm bảo đảm cơ thể nhận đủ vitamin, khoáng chất và các nhóm dưỡng chất cần thiết.

Một ngày điển hình của Mbappe bắt đầu bằng trứng luộc, bơ hoặc bơ hạnh nhân cùng cháo yến mạch. Sau đó là các bữa phụ với thanh protein hoặc trái cây.

Bữa trưa thường gồm thịt gà hoặc cá ngừ kết hợp rau xanh. Buổi chiều, anh bổ sung trái cây tươi, trái cây sấy khô cùng protein shake trước khi bước vào bữa tối với cá hoặc thịt gà, gạo lứt và rau củ.

Mbappe thường ăn nhiều loại rau quả với các màu sắc khác nhau.

Khác với quan niệm cho rằng cầu thủ phải kiêng hoàn toàn các món ăn giàu tinh bột, Mbappe lại đặc biệt yêu thích pasta. Trước các trận đấu, mì pasta thường được sử dụng như nguồn cung cấp năng lượng quan trọng. Món ăn khoái khẩu của anh là spaghetti carbonara.

Kể từ khi chuyển tới Real Madrid vào năm 2024, thực đơn của Mbappe còn xuất hiện thêm thịt nguội Tây Ban Nha kết hợp với phô mai Manchego. Dù vậy, thịt đỏ vẫn được tiêu thụ khá hạn chế. Đường bổ sung, đồ uống có gas và ngũ cốc tinh chế cũng hiếm khi xuất hiện trong chế độ ăn của anh.

Điểm chung với nhiều ngôi sao khác là Mbappe luôn duy trì việc uống nhiều nước nhằm hỗ trợ quá trình vận động và hồi phục.

Haaland, cỗ máy tốn calo khủng khiếp

Trong số những ngôi sao góp mặt tại World Cup 2026, Erling Haaland có lẽ là trường hợp đặc biệt nhất về mặt dinh dưỡng.

Sở hữu chiều cao 1,96 m cùng nền tảng thể chất vượt trội, tiền đạo người Na Uy được cho là tiêu thụ khoảng 6.000 calo mỗi ngày. Con số đó cao gấp nhiều lần nhu cầu thông thường của một người trưởng thành.

Bữa ăn khổng lồ của Haaland.

Chế độ ăn của Haaland thường được mô tả là mang hơi hướng “Viking”, tập trung vào những thực phẩm ít qua chế biến. Thịt bò chất lượng cao, cá biển Na Uy như cá hồi hoặc cá bơn, nội tạng động vật, sữa tươi nguyên chất và mật ong là những thành phần quen thuộc.

Bữa sáng của anh có thể lên tới khoảng 1.000 calo với trứng, sữa chua, bánh mì và sữa tươi pha mật ong. Các bữa ăn tiếp theo tiếp tục cung cấp lượng lớn protein từ thịt, cá và những nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng khác.

Sau khi tập luyện, Erling Haaland thường bổ sung thêm các món ăn giàu năng lượng để hỗ trợ phục hồi cơ bắp. Đến tối, những phần thịt đỏ lớn đi kèm khoai tây nướng hoặc tủy xương tiếp tục xuất hiện trong thực đơn. Trước mỗi trận đấu, món lasagna do cha anh chuẩn bị được xem là lựa chọn quen thuộc để nạp năng lượng.

Có thể thấy, từ ly yerba mate không đường của Messi, những tách cappuccino của Kane, đĩa rau củ của Mbappe, cho tới 6.000 calo mỗi ngày của Haaland, thực đơn của các ngôi sao World Cup khác nhau gần như hoàn toàn. Nhưng tất cả đều phản ánh một thực tế của bóng đá hiện đại: tài năng có thể đưa cầu thủ tới đỉnh cao, còn kỷ luật trong từng bữa ăn giúp họ ở lại đó lâu hơn.