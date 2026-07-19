Sự tương đồng kỳ diệu giữa Lionel Scaloni và Luis De la Fuente

TPO - Trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha gợi về một câu chuyện mang đậm màu sắc điện ảnh về tình thầy trò, sự nỗ lực và những ngã rẽ khá tương đồng giữa Lionel Scaloni và Luis De la Fuente - hai HLV hai đầu chiến tuyến.

Nếu vào năm 2017, không ai có thể ngờ rằng một lớp học đào tạo chứng chỉ HLV UEFA Pro tại Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) ở Las Rozas lại là nơi ươm mầm cho hai nhà vô địch vĩ đại trong tương lai. Khi đó, Lionel Scaloni đảm nhiệm vai trò trợ lý trong ban huấn luyện của Jorge Sampaoli tại đội tuyển Argentina. Cựu hậu vệ này tận dụng thời gian để đăng ký khóa học nhằm lấy bằng Pro, bước đệm bắt buộc cho bất kỳ ai muốn bước chân vào con đường chuyên nghiệp.

Và điều thú vị nhất nằm ở chỗ, trên bục giảng của khóa học năm ấy, người phụ trách giảng dạy môn "Chiến thuật và Hệ thống lối chơi" chính là Luis De la Fuente. Lúc bấy giờ, ông De la Fuente đang song song đảm nhiệm công tác huấn luyện các đội tuyển trẻ của bóng đá Tây Ban Nha và đào tạo HLV mới cho RFEF. Lớp học năm đó quy tụ rất nhiều học viên danh tiếng như Fernando Redondo, Javier Saviola hay Julio Cesar.

Trong một lớp học đầy ngôi sao, Scaloni, chàng cựu hậu vệ cánh phải Argentina lại là người nổi bật nhất ở thái độ học tập. Theo lời kể lại của ông Gines Melendez, cựu giám đốc đào tạo RFEF, Scaloni là học trò xuất sắc và chăm chỉ nhất khóa học. Ông luôn chủ động chọn vị trí ngồi ở hàng ghế đầu. “Đôi mắt Scaloni không ngừng tập trung theo dõi bài giảng, liên tục ghi chép và đặt ra những câu hỏi hóc búa về chiến thuật. Sự nhiệt huyết và khao khát học hỏi của Scaloni khiến tôi mãi ấn tượng”, ông Melendez nói.

Lionel Scaloni và Luis De la Fuente buổi đầu gặp gỡ

Luis De la Fuente cũng ấn tượng về những gì Scaloni làm: "Lionel là một học viên chăm chỉ, luôn thể hiện thái độ nghiêm túc và sự quan tâm đặc biệt tới từng bài giảng. Ở cậu ấy toát lên khí chất của một người thực sự khao khát phát triển và vươn xa. Được làm thầy của Scaloni là một niềm tự hào lớn lao đối với tôi”.

Mối quan hệ thầy trò gắn bó ấy không chỉ dừng lại ở những bài giảng lý thuyết trên lớp mà nó đã trở thành nền tảng cho một sự tôn trọng sâu sắc và tình bạn kéo dài suốt nhiều năm sau đó, ngay cả khi cả hai đã vươn tới đỉnh cao.

Gặp nhau với tư cách thầy trò, còn khởi nghiệp trong vị thế của những kẻ chữa cháy. Đó là những gì người ta nói về Lionel Scaloni và Luis De la Fuente. 2 HLV sắp đọ sức nhau ở chung kết World Cup 2026 đang giống nhau đến mức kỳ lạ. Họ không phải là những chiến lược gia được săn đón với bản CV hào nhoáng, không có kinh nghiệm lẫy lừng ở các CLB hàng đầu châu Âu khi được chọn ngồi vào ghế nóng. Họ đến với ĐTQG trong bối cảnh nền bóng đá nước nhà đang cần một giải pháp tạm thời.

Sau kỳ World Cup 2018 thảm họa tại nước Nga, Jorge Sampaoli bị sa thải, để lại một đội tuyển Argentina rệu rã, mất phương hướng. Trong lúc các HLV danh tiếng đều ngần ngại tiếp quản, Lionel Scaloni - người lúc bấy giờ mới chỉ có kinh nghiệm dẫn dắt 6 trận của đội U20 Argentina - đã được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền.

Quyết định này ngay lập tức vấp phải làn sóng phản đối từ truyền thông và người hâm mộ quê nhà. Thậm chí, huyền thoại Diego Maradona từng gay gắt thốt lên rằng Scaloni chưa đủ trình độ để làm HLV trưởng một cường quốc bóng đá như Argentina.

Với De la Fuente, tháng 12/2022, sau thất bại cay đắng của Tây Ban Nha trước Morocco tại vòng 1/8 World Cup, HLV Luis Enrique từ chức. Quyết định chọn De la Fuente, một người đàn ông ngoài 60 tuổi chưa từng dẫn dắt CLB lớn nào ở La Liga, khiến dư luận xứ sở bò tót ngỡ ngàng. Dù đã có 13 năm miệt mài cống hiến ở các tuyến trẻ (U18, U19, U21 và Olympic), De la Fuente vẫn liên tục bị đặt dấu hỏi lớn về năng lực quản lý phòng thay đồ đầy sao cũng như tầm vóc chiến thuật của ông.

Thế nhưng, điều kỳ diệu nhất của bóng đá chính là sự bất ngờ. Từ trong tận cùng của sự hoài nghi tột độ ấy, cả hai người đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng: Kinh nghiệm dẫn dắt ở cấp độ CLB không phải là yếu tố tiên quyết. Bằng sự tĩnh lặng, khiêm nhường nhưng kiên định với triết lý của mình, họ đã âm thầm biến vị thế "tạm quyền" ban đầu trở thành người không thể thay thế.

Một điểm tương đồng then chốt khác giải thích cho sự thành công vang dội của cả Scaloni và De la Fuente chính là nền tảng vững chắc của họ từ bóng đá trẻ. Việc đi lên từ công tác đào tạo, trực tiếp theo dõi và dẫn dắt các lứa cầu thủ "U" đã giúp cả hai HLV rèn luyện được nhãn quan đánh giá nhân sự cực kỳ nhạy bén, cũng như khả năng quản lý những cầu thủ trẻ.

Với Luis De la Fuente, ông là người thấu hiểu mọi ngóc ngách trong sơ đồ đào tạo trẻ của bóng đá Tây Ban Nha. Thành công cùng đội U19, U21 vô địch châu Âu và tấm huy chương bạc Olympic Tokyo 2020 đã giúp ông xây dựng sợi dây liên kết bền chặt với hàng loạt tài năng.

Khi lên nắm quyền ở ĐTQG, ông không ngần ngại trao cơ hội cho những "sao mai" mà mình từng đích thân dìu dắt. Sự kết hợp hoàn hảo giữa sức trẻ của Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri cùng bản lĩnh của Dani Carvajal, Alvaro Morata, Rodri đã tạo nên một tập thể lột xác và đã chinh phục chức vô địch EURO 2024.

Ông Luis De la Fuente đã vô địch EURO cùng thế hệ mới của bóng đá Tây Ban Nha

Ở phía bên kia bán cầu, Scaloni cũng cho thấy một tầm nhìn xa trong công cuộc tái thiết ĐTQG. Sau khi nhận ghế, ông mạnh dạn thanh lọc lực lượng, đặt niềm tin vào một thế hệ cầu thủ mới. Từ giải đấu giao hữu U20, ông tìm ra những nhân tố hạt nhân. Sự xuất hiện của Emiliano Martinez, Cristian Romero, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister hay Julian Alvarez đã thổi một luồng sinh khí mới mẻ.

Đặc biệt, năng lực quản lý nhân sự tài ba của Scaloni đã tạo ra một tập thể thực sự gắn kết, nơi mọi cầu thủ sẵn sàng chiến đấu và hy sinh vì nhau, tạo ra môi trường hoàn hảo để bảo vệ và chắp cánh cho thiên tài Lionel Messi.

Scaloni đã mở ra kỷ nguyên vàng son rực rỡ nhất trong lịch sử bóng đá Argentina bằng bộ sưu tập 3 danh hiệu vô tiền khoáng hậu: Chức vô địch Copa America 2021 (chấm dứt cơn khát danh hiệu 28 năm), đỉnh cao là World Cup 2022 tại Qatar, mới nhất là Copa America 2024. Scaloni đã làm được điều mà vô số HLV vĩ đại trước đó của Argentina đều bất lực.

Ở chiều ngược lại, người thầy cũ của ông, Luis De la Fuente, cũng viết nên câu chuyện vĩ đại cho riêng mình. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vị chiến lược gia này đã mang về cho Tây Ban Nha chức vô địch UEFA Nations League 2023. Và đỉnh cao rực rỡ nhất vừa đến vào mùa hè năm 2024 khi Tây Ban Nha vô địch châu Âu với lối chơi tấn công quyến rũ.

"Sau khi chúng tôi vô địch thế giới tại Qatar, tôi có một cuộc trò chuyện với De la Fuente tại một diễn đàn HLV. Chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều thứ, và tôi tin rằng những điều tôi nói hôm đó đã thực sự hữu ích cho ông ấy", Scaloni hồi tưởng về cuộc gặp gỡ thân tình. Hôm nay, 2 người bạn ấy sẽ tái ngộ ở trận đấu đỉnh cao nhất làng túc cầu, một trận đấu sẽ đưa một trong 2 người lên hàng HLV vĩ đại...