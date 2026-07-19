Messi đối đầu Yamal: Khoảnh khắc chuyển giao lịch sử của bóng đá thế giới?

TPO - Trận chung kết World Cup 2026 không chỉ là cuộc cạnh tranh Cúp vàng giữa Argentina và Tây Ban Nha. Đó còn là màn đối đầu giữa Lionel Messi, biểu tượng của một kỷ nguyên và Lamine Yamal, ngôi sao trẻ được kỳ vọng sẽ thống trị bóng đá thế giới trong nhiều năm tới.

Bóng đá luôn đầy bất ngờ và chẳng ai dám khẳng định điều gì trước trận chung kết World Cup 2026. Nhưng thật khó bỏ qua câu chuyện đặc biệt đang bao trùm cuộc đối đầu giữa Argentina và Tây Ban Nha.

Đó không chỉ là cuộc chiến tranh cúp vàng. Đó còn là cuộc đối đầu giữa Lionel Messi, cầu thủ được xem là vĩ đại nhất lịch sử và Lamine Yamal, tài năng trẻ được kỳ vọng sẽ kế thừa vị trí ấy trong tương lai.

Đó có thể là khoảnh khắc Messi trao lại ngọn đuốc cho người kế vị. Hoặc cũng có thể là lời khẳng định đầy kiêu hãnh của một huyền thoại: "Chưa đâu, cậu nhóc. Đây vẫn là thời của tôi".

Hiếm có cuộc đối đầu nào mang nhiều tính biểu tượng như vậy.

Gần 19 năm trước, cha của Lamine Yamal đăng ký cho cậu con trai mới chào đời tham gia cuộc thi chụp ảnh cho bộ lịch từ thiện của Barcelona. Gia đình cậu giành chiến thắng.

Trong buổi chụp hình ấy, một tiền đạo 20 tuổi vừa khẳng định chỗ đứng ở đội một Barcelona cẩn thận bế cậu bé vài tháng tuổi, tắm cho em trong chiếc chậu nhựa màu xanh.

Người thanh niên đó là Lionel Messi. Và chẳng ai có thể tưởng tượng cậu bé má phúng phính trong bức ảnh lại trở thành đối thủ của Messi ở trận đấu lớn nhất thế giới gần hai thập kỷ sau.

Bức ảnh tưởng chừng chỉ là khoảnh khắc ngẫu nhiên giờ trở thành một trong những câu chuyện thú vị nhất lịch sử bóng đá. Một số người xem đó là sự trùng hợp kỳ diệu. Số khác coi như một lời tiên tri về cuộc chuyển giao giữa hai thế hệ.

Đến Chủ nhật này, trên sân MetLife ở New Jersey, thế giới sẽ biết liệu "lời tiên tri" từ bức ảnh năm nào có trở thành hiện thực hay không. Hay Messi vẫn sẽ giữ chặt ngai vàng của mình thêm một lần nữa.

Đặt Messi và Yamal cạnh nhau nghe có vẻ khập khiễng. Messi đã 39 tuổi. Yamal mới bước sang tuổi 19.

Messi từng ghi bàn ở World Cup trước khi Yamal được sinh ra. Anh đã trải qua gần hai thập kỷ chinh phục mọi đỉnh cao của bóng đá, còn Yamal mới chỉ bắt đầu hành trình của mình.

Vậy vì sao cả thế giới lại đặt lên vai một thiếu niên gánh nặng lớn đến vậy? Bởi những gì Yamal làm được ở tuổi 19 thực sự khác thường.

Tài năng trẻ của Barcelona đã có 151 trận chuyên nghiệp và ghi 49 bàn thắng. Khi bằng tuổi Yamal, Messi mới chơi 32 trận và có 9 bàn.

Nếu đặt cạnh những ứng viên vĩ đại nhất lịch sử, ngoại trừ trường hợp đặc biệt của Pelé, gần như không ai sở hữu những con số ấn tượng như Yamal ở cùng độ tuổi. Từ Diego Maradona, Johan Cruyff đến Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé hay Erling Haaland đều chưa đạt đến cột mốc ấy.

Không chỉ vậy, Yamal đã là nhân tố chủ chốt giúp Barcelona giành hai chức vô địch quốc nội, đồng thời góp công lớn đưa Tây Ban Nha đăng quang EURO 2024.

Những thành tựu ấy khiến việc so sánh Yamal với Messi không còn là sự cường điệu, mà trở thành điều gần như không thể tránh khỏi.

Lamine Yamal

World Cup 2026 lại mang đến một thực tế khác. Yamal mới ghi một bàn thắng và chưa có pha kiến tạo nào. Đó không phải màn trình diễn bùng nổ như nhiều người kỳ vọng.

Tuy nhiên, hoàn cảnh cũng cần được nhìn nhận. Anh chỉ trở lại sau 54 ngày nghỉ thi đấu vì chấn thương gặp phải cuối tháng 4. Hơn nữa, trong hệ thống của HLV Luis de la Fuente, Yamal không còn được tự do như khi chơi cho Barcelona.

Thay vì trở thành trung tâm của mọi đợt tấn công, cầu thủ 19 tuổi phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ chiến thuật hơn, thường xuyên lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, giữ cự ly đội hình và chỉ được phép bùng nổ khi Tây Ban Nha tiến sâu vào khu vực một phần ba cuối sân.

Dẫu vậy, những huyền thoại không được nhớ đến bởi các trận vòng bảng hay tứ kết. Họ được ghi danh bằng những trận chung kết.

Nếu Yamal tỏa sáng trước Argentina và đưa Tây Ban Nha đến chức vô địch thế giới, đó sẽ là khoảnh khắc bóng đá chính thức chứng kiến sự chuyển giao thế hệ ngay trước mắt hàng tỷ khán giả.

Lionel Messi

Nhưng Messi chắc chắn không muốn trở thành vô hình dưới ánh đèn sân khấu. Ở tuổi 39, anh vẫn đang đứng trước cơ hội viết nên chương cuối hoàn hảo nhất trong sự nghiệp lẫy lừng.

Nếu Argentina bảo vệ thành công chức vô địch World Cup, Messi sẽ cùng Albiceleste hoàn tất chuỗi bốn danh hiệu lớn liên tiếp gồm hai Copa América và hai World Cup – kỳ tích chưa từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá cấp đội tuyển.

Đó sẽ là cái kết gần như hoàn mỹ cho một sự nghiệp vốn đã vượt xa mọi giới hạn thông thường. Và nếu điều đó xảy ra, có lẽ Yamal sẽ chỉ còn biết đứng nhìn để tự nhủ: "Đó chính là đỉnh cao mà mình phải chinh phục".

Dĩ nhiên, bóng đá luôn biết cách tạo ra những bất ngờ. Messi và Yamal hoàn toàn có thể cùng trải qua một ngày thi đấu không như ý. Người định đoạt trận chung kết cũng có thể là một cái tên khác. Đó là vẻ đẹp và cũng là sự tàn nhẫn của môn thể thao vua.

Nhưng sâu thẳm, hầu hết người hâm mộ đều mong điều ngược lại. Họ muốn những ngôi sao lớn nhất tạo nên khoảnh khắc lớn nhất. Họ muốn trận chung kết World Cup trở thành sân khấu của Messi và Yamal.

Dù kết cục ra sao, thế giới đều có cơ hội chứng kiến một chương đặc biệt của lịch sử bóng đá. Hoặc Lamine Yamal sẽ bước lên để mở ra kỷ nguyên mới. Hoặc Lionel Messi sẽ khép lại kỳ World Cup cuối cùng bằng một chiến thắng nữa, bước vào ngôi đền của những huyền thoại bất tử với tư cách người vĩ đại nhất.

Một trong hai kịch bản xảy ra, đó vẫn là kịch bản mà mọi người hâm mộ bóng đá đều mong chờ.