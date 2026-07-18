Tuần sau, Pochettino sẽ có câu trả lời về tương lai với đội tuyển Mỹ

TPO - Sau quãng thời gian cân nhắc tương lai, HLV Mauricio Pochettino cho biết ông đã nhận được đề nghị gia hạn hợp đồng từ Liên đoàn bóng đá Mỹ và sẽ đưa ra quyết định trong tuần tới.

Sau khi đội tuyển Mỹ dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2026 bằng thất bại 1-4 trước Bỉ, nhiều nguồn tin cho rằng Mauricio Pochettino sẽ chia tay đội bóng chủ nhà ngay sau giải đấu. Tuy nhiên, diễn biến mới nhất cho thấy khả năng nhà cầm quân người Argentina tiếp tục gắn bó với đội tuyển xứ cờ hoa vẫn đang được bỏ ngỏ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài phát thanh Cadena Cope của Tây Ban Nha, Pochettino xác nhận Liên đoàn bóng đá Mỹ (U.S. Soccer) đã gửi đề nghị gia hạn hợp đồng. “Họ đã đưa ra lời đề nghị để tôi tiếp tục công việc và chúng tôi sẽ xem xét. Tuần tới sẽ có quyết định”, chiến lược gia 54 tuổi cho biết.

HLV Pochettino vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB lớn tại châu Âu.

Pochettino được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Mỹ vào tháng 9/2024 với bản hợp đồng kéo dài đến hết World Cup 2026. Nhiệm vụ của ông là giúp đội chủ nhà tạo dấu ấn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức trên sân nhà.

Dù hành trình kết thúc không như mong đợi, màn trình diễn của tuyển Mỹ trước khi gặp Bỉ vẫn nhận được nhiều đánh giá tích cực. Đội bóng của Pochettino vượt qua vòng bảng bằng lối chơi giàu tốc độ và quyết tâm, trước khi đánh bại Bosnia & Herzegovina 2-0 ở vòng 1/16.

Chính vì vậy, Liên đoàn bóng đá Mỹ vẫn đặt niềm tin vào cựu HLV Tottenham, PSG và Chelsea. Theo nhiều nguồn tin, U.S. Soccer thậm chí đã đề nghị gia hạn với Pochettino trước khi World Cup năm nay khởi tranh, với thời hạn có thể kéo dài đến hết World Cup 2030.

Tuy nhiên, tương lai của nhà cầm quân người Argentina không chỉ phụ thuộc vào thiện chí từ phía U.S. Soccer. Bản thân Pochettino từ lâu đã bày tỏ mong muốn trở lại môi trường bóng đá cấp CLB, đặc biệt là Premier League.

Trước World Cup 2026, ông từng thừa nhận người đại diện đã có cuộc gặp với AC Milan để thảo luận về vị trí HLV trưởng. Trong một cuộc phỏng vấn với BBC hồi cuối năm ngoái, chiến lược gia người Argentina cũng không giấu được tình cảm dành cho giải Ngoại hạng Anh. Ông khẳng định vẫn thường xuyên theo dõi các trận đấu và nhớ bầu không khí cạnh tranh đặc biệt của giải bóng đá được xem là hấp dẫn nhất thế giới.

Điều đó khiến quyết định sắp tới của Pochettino trở nên khó đoán. Một mặt, ông đang nhận được sự ủng hộ từ Liên đoàn bóng đá Mỹ sau giai đoạn xây dựng tương đối tích cực. Mặt khác, sức hút từ bóng đá châu Âu và cơ hội trở lại cấp CLB có thể là yếu tố khiến ông cân nhắc.

Dù thua đậm Bỉ ở vòng 1/8, hành trình của đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026 vẫn cho thấy nhiều nét tích cực.

Trong những ngày chờ đợi quyết định cuối cùng, Pochettino vẫn xuất hiện trên truyền thông với tư cách một người quan sát World Cup. Ông dành nhiều lời khen cho trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha, đánh giá đây là một trong những màn so tài đáng chờ đợi nhất của bóng đá hiện đại.

Nhưng với người hâm mộ Mỹ, điều được quan tâm nhất lúc này không phải nhận định của Pochettino về World Cup, mà là liệu ông có tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển trong chu kỳ hướng tới World Cup 2030 hay trở lại môi trường bóng đá cấp CLB? Câu trả lời sẽ có trong tuần tới.