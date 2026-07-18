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Thể thao

Aston Villa mua sao trẻ World Cup của Thụy Sĩ với giá kỷ lục

Nguyễn Khánh

TPO - Aston Villa đã chiêu mộ thành công Johan Manzambi - người vừa có màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026 - với mức giá 59,5 triệu bảng. Thương vụ này biến ngôi sao 20 tuổi người Thụy Sĩ thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội chủ sân Villa Park.

Aston Villa tiếp tục cho thấy tham vọng lớn dưới thời HLV Unai Emery khi đánh bại Newcastle trong cuộc đua giành chữ ký của Johan Manzambi, một trong những phát hiện đáng chú ý nhất của World Cup 2026.

Theo Sky Sports, đội chủ sân Villa Park đã đạt thỏa thuận với Freiburg với tổng giá trị thương vụ gần 59,5 triệu bảng, bao gồm các điều khoản bổ sung. Con số này vượt qua mức 50 triệu bảng mà Aston Villa từng bỏ ra để chiêu mộ Amadou Onana từ Everton năm 2024, qua đó thiết lập kỷ lục chuyển nhượng mới của đội bóng thành Birmingham.

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Bản hợp đồng kỷ lục Johan Manzambi đã ra mắt Aston Villa.

Điều đáng chú ý là Newcastle từng tiến rất gần tới việc sở hữu Manzambi. Đội bóng của HLV Eddie Howe được cho là đã đạt thỏa thuận trị giá khoảng 49 triệu bảng với Freiburg, đồng thời thống nhất các điều khoản cá nhân với cầu thủ này. Tuy nhiên, Aston Villa bất ngờ xuất hiện vào phút chót và thay đổi hoàn toàn cục diện.

Nguồn tin từ Đức cho biết suất dự UEFA Champions League mùa giải tới là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến quyết định cuối cùng của Manzambi. Dù từng nghiêng về phương án gia nhập Newcastle, tuyển thủ Thụy Sĩ đã lựa chọn Villa Park sau khi cân nhắc cơ hội được thi đấu ở sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Ở tuổi 20, Manzambi đang trải qua giai đoạn thăng tiến mạnh mẽ nhất trong sự nghiệp. Mùa giải vừa qua, anh ghi 7 bàn thắng và có 9 pha kiến tạo sau 47 trận trên mọi đấu trường cho Freiburg. Những màn trình diễn ấn tượng giúp tiền vệ này được bình chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Europa League, giải đấu mà Freiburg tiến vào chung kết trước khi thất bại 0-3 trước chính Aston Villa tại Istanbul.

Tuy nhiên, chính World Cup 2026 mới là sân khấu đưa tên tuổi Manzambi lên tầm cao mới. Trong hành trình vào tứ kết của Thụy Sĩ, anh ghi 3 bàn thắng dù không phải lúc nào cũng đá chính. Ngôi sao trẻ này đặc biệt gây ấn tượng ở trận gặp Bosnia & Herzegovina khi lập cú đúp sau khi được tung vào sân từ ghế dự bị, trước khi tiếp tục ghi dấu ấn bằng một bàn thắng và một pha kiến tạo trong cuộc đối đầu với Canada.

Giá trị của Manzambi càng được thể hiện rõ khi anh vắng mặt ở trận tứ kết gặp Argentina vì chấn thương nhẹ. Thụy Sĩ sau đó bị loại sau 120 phút căng thẳng, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

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Manzambi ghi 3 bàn và có 2 kiến tạo cho Thụy Sĩ ở World Cup 2026, trở thành cây làm bàn số một của đội.

Thương vụ Manzambi cũng phản ánh nhu cầu cấp thiết của Aston Villa. Đội bóng vừa chia tay Youri Tielemans, người chuyển sang Manchester United với giá khoảng 35 triệu bảng, trong khi Amadou Onana phải nghỉ thi đấu dài hạn sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng gặp phải tại World Cup 2026 trong màu áo đội tuyển Bỉ.

Manzambi trở thành tân binh đầu tiên của Aston Villa trong mùa hè năm nay. Với tuổi đời còn rất trẻ, khả năng ghi bàn từ tuyến hai cùng sự trưởng thành vượt bậc trong năm qua, tuyển thủ Thụy Sĩ được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố quan trọng trong kế hoạch cạnh tranh ở cả Premier League lẫn Champions League của đội bóng.

Nguyễn Khánh
ESPN
#Aston Villa #Johan Manzambi #World Cup 2026 #chuyển nhượng #bóng đá

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