Xu thế các trận tranh hạng ba World Cup: Nhiều bàn thắng, giải quyết nhanh gọn

TPO - Trận tranh vị trí thứ ba World Cup luôn sở hữu một sức hút riêng biệt, không bị trộn lẫn bởi bất kỳ cuộc đối đầu thực dụng nào. Nó đặc biệt ở chỗ gần như luôn kết thúc trong 90 phút, dồi dào bàn thắng biến trận đấu này trở thành một bữa tiệc bóng đá đúng nghĩa.

Nếu trận bán kết, chung kết World Cup thường là nơi của sự toan tính, thực dụng, nơi mà một sai lầm nhỏ cũng phải trả giá bằng cơ hội nâng Cúp vàng thì trận tranh hạng ba lại đi theo một xu thế hoàn toàn trái ngược. Hai đội tuyển thường thi đấu rất tự do, mang tính cống hiến.

Khi áp lực đè nặng về mặt thành tích được cởi bỏ, các HLV thường có xu hướng giải phóng ngôi sao, thậm chí trao cơ hội cho cầu thủ dự bị thể hiện mình. Hệ quả tất yếu là "cơn mưa bàn thắng" xuất hiện với tần suất dày đặc. Hãy nhớ về trận đấu điên rồ năm 1958, nơi Pháp hủy diệt Tây Đức với tỷ số 6-3, giúp huyền thoại Just Fontaine đi vào lịch sử với 4 bàn thắng.

Thống kê cho thấy trong suốt gần nửa thế kỷ qua (kể từ năm 1978 đến nay), không một trận tranh hạng ba nào kết thúc với ít hơn 2 bàn thắng. Các tỷ số đậm như 4-2 (1986, 1938), 4-0 (1994) hay 3-2 (2002, 2010)... xuất hiện như một thói quen. Từ trước tới nay, cũng chỉ có 4 trận tranh hạng ba có từ 2 bàn trở xuống, chiếm một tỷ lệ rất nhỏ.

Xu thế này gắn bó mật thiết với đội tuyển Pháp. Họ là đội sở hữu nhiều trận tranh hạng 3 có tối thiểu 5 bàn nhất (6-3, 3-2 và 5-2). Đêm nay, Pháp được dự đoán sẽ mang về một trận đấu tương tự.

Just Fontaine từng ghi 4 bàn trong trận tranh hạng ba

Một xu thế thú vị và độc đáo của trận đấu này chính là việc hai đội luôn có xu hướng giải quyết trận đấu gói gọn trong 90 phút chính thức. Tính đến trước loạt trận năm nay, xuyên suốt gần một thế kỷ lịch sử World Cup, chỉ có duy nhất trận đấu phải kéo dài sang hiệp phụ (Pháp thắng Bỉ 4-2 năm 1986). Và điều đặc biệt hơn cả: Chưa từng có bất kỳ trận tranh hạng ba nào phải kéo nhau vào loạt sút luân lưu đầy may rủi.

Tại sao lại có xu thế này? Câu trả lời nằm ở tâm lý thi đấu. Khi hai đội chơi đôi công và không ngần ngại đẩy cao đội hình, bàn thắng sẽ đến như một hệ quả tự nhiên và thế trận giằng co theo kiểu "rình rập" rất khó duy trì. Thêm vào đó, ở thời điểm cuối của một giải đấu mệt mỏi kéo dài cả tháng trời, thể lực của các cầu thủ đã suy kiệt.

Việc kéo dài trận đấu sang hiệp phụ hay penalty là điều mà không HLV hay cầu thủ nào mong muốn. Họ sẵn sàng dồn lực chơi một canh bạc tất tay trong 90 phút: hoặc là chiến thắng oanh liệt, hoặc là thất bại nhanh chóng để lên đường về nước.

Pháp đã 2 lần giành hạng ba World Cup

Lịch sử giải đấu đã khắc tên đội tuyển Đức (bao gồm cả Tây Đức) như một "chuyên gia hạng ba" vĩ đại nhất với 4 lần thắng ở trận đấu này (1934, 1970, 2006, 2010). Đối với người Đức, tinh thần thép không cho phép họ buông xuôi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngay cả khi vừa trải qua nỗi thất vọng tràn trề tại quê nhà vào năm 2006, Mannschaft vẫn ra sân và đè bẹp Bồ Đào Nha để tri ân người hâm mộ. Sự nghiêm túc đó biến họ thành thế lực thống trị trận tranh hạng 3.

Bên cạnh đó, Croatia (1998, 2022) hay Ba Lan (1974, 1982) cũng duy trì tỷ lệ đạt huy chương đồng tuyệt đối 100%. Cùng 2 lần như Croatia hay Ba Lan là Pháp. Nhưng Pháp giành được 2 tấm HCĐ sau 3 lần tham dự, tỷ lệ 66,7%.

Ở chiều ngược lại, lịch sử cũng chứng kiến những kẻ "kém duyên" vĩ đại mà tiêu biểu là Uruguay với 3 lần ngậm ngùi về vị trí thứ 4. Anh theo ngay sau với việc thua cả 2 trận tranh hạng 3 và họ đều thua các đội tuyển châu Âu (1-2 trước Italia và 0-2 trước Bỉ). Tất cả những gì xảy ra dự đoán những điều chẳng lành cho Tam sư vào đêm nay.